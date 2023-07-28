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22 звезды, которые стоили дешевле Малкома. Только за последние годы

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И только моложе 30.

Теперь окончательно: Малком покидает «Зенит». Бразилец перешел в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии за 60 млн евро. Это самая дорогая продажа в истории российского футбола. Бразилец дороже даже Халка, в 2016-м ушедшего в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

Еще монументальнее продажа выглядит, если осознать, кого за последнее время продавали дешевле. Мы сознательно для наглядности изучили трансферы тольк последних четырех лет (период Малкома в «Зените»), чтобы говорить об актуальном состоянии рынка, и выбрали футболистов младше 30 лет, потому что дальше возраст уж очень влияет на трансферную стоимость, заметно ее снижает.

Малком переписывает рекорды в Саудовской Аравии: он крупнейшая покупка в истории лиги. Тот же «Аль-Хилаль» заплатил 55 млн за португальца Рубена Невеша «Вулверхэмптону» тоже только что. Правда, Малком не стал самым высокооплачиваемым футболистом в Саудовской Аравии – девятый в рейтинге.

В летнее трансферное окно трансфер Малкома – седьмой в мире, вровень с Кристофером Нкунку и Мануэлем Угарте. Выше – только переходы в АПЛ и Джуд Беллингем, за которого «Реал» заплатил «Дортмунду» больше сотни миллионов евро.

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Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

13 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ kombat87
И никто не заиграл на эти бабки, ну кроме Сане и то под вопросом
Эдегор, Энцо, Родриго, Жезус,Милитао, Мартинез?
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Tiestorzn17
А Месси вообще свободным агентом переходил дважды, ииии?
Бредовый наброс.
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Вадим Сидоров
Зинченко звезда? Да ладно, максимум звезда в контексте бывшего СССР)
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Андрей Балабаев
Ответ Rad0
Для кого или чего эта статья? Доказать, что питерский полит.проект умеет продавать?
Чтобы у тебя от зависти подгорало. Мечтали об уходе Малкома, но надеялись что за копейки. А вот как оно вышло. И не в первый раз. То в Китай продадут, то в ПСЖ, то в Арсенал, то в Ливерпуль
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Леха Нету
с Хакими продешевил реал
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Simplicissimus
Зинченко звезда? Разве что в краю сала и цибули
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Tydeus
Просто абсурдный наброс.
Ряд игроков с оставшимся годом по контракту, ряд игроков продавливал свой трансфер только в Барселону типа Рафиньи, ОЧЕНЬ много защитников, которые обычно дешевле стоят (как можно сравнивать Ким Мин-Дже и Малкома?).
Здесь же Меддисон с дисконтом из-за того, что Лестер вылетел, Габи Жезус, Стерлинг и Зинченко, которые были проданы, потому что и клуб и игрок понимали, что времени на поле будет мало.
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Константин Ловков
Ответ kombat87
И никто не заиграл на эти бабки, ну кроме Сане и то под вопросом
Половине трансферов год или меньше. Эдегор, например на 35 не заиграл?
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S. A.
Ответ kombat87
И никто не заиграл на эти бабки, ну кроме Сане и то под вопросом
Эдегор и Хакими для тебя шутка?
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Максим Фролов
Ответ Rad0
Для кого или чего эта статья? Доказать, что питерский полит.проект умеет продавать?
А нужны доказательства? Купили за 40 продали за 60, более чем показательно для любого проекта
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