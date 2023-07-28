22 звезды, которые стоили дешевле Малкома. Только за последние годы
И только моложе 30.
Теперь окончательно: Малком покидает «Зенит». Бразилец перешел в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии за 60 млн евро. Это самая дорогая продажа в истории российского футбола. Бразилец дороже даже Халка, в 2016-м ушедшего в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.
Еще монументальнее продажа выглядит, если осознать, кого за последнее время продавали дешевле. Мы сознательно для наглядности изучили трансферы тольк последних четырех лет (период Малкома в «Зените»), чтобы говорить об актуальном состоянии рынка, и выбрали футболистов младше 30 лет, потому что дальше возраст уж очень влияет на трансферную стоимость, заметно ее снижает.
Малком переписывает рекорды в Саудовской Аравии: он крупнейшая покупка в истории лиги. Тот же «Аль-Хилаль» заплатил 55 млн за португальца Рубена Невеша «Вулверхэмптону» тоже только что. Правда, Малком не стал самым высокооплачиваемым футболистом в Саудовской Аравии – девятый в рейтинге.
В летнее трансферное окно трансфер Малкома – седьмой в мире, вровень с Кристофером Нкунку и Мануэлем Угарте. Выше – только переходы в АПЛ и Джуд Беллингем, за которого «Реал» заплатил «Дортмунду» больше сотни миллионов евро.
10 самых дорогих трансферов лета-2023. Здесь есть Малком!
Малком опередил всех суперзвезд в Саудовской Аравии по сумме трансфера. Но по зарплате – только девятый
Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Бредовый наброс.
Ряд игроков с оставшимся годом по контракту, ряд игроков продавливал свой трансфер только в Барселону типа Рафиньи, ОЧЕНЬ много защитников, которые обычно дешевле стоят (как можно сравнивать Ким Мин-Дже и Малкома?).
Здесь же Меддисон с дисконтом из-за того, что Лестер вылетел, Габи Жезус, Стерлинг и Зинченко, которые были проданы, потому что и клуб и игрок понимали, что времени на поле будет мало.