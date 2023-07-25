«Черданцеву есть, чему поучиться!» Комментатор предсказал, что Изидор не забьет «Уралу» – а он забил через секунду

Легендарно!

Матч «Локомотива» и «Урала» в Кубке России подарил нам эпизод великих прогнозов в духе Георгия Черданцева. В этот раз гениальное предсказание выдал комментатор Александр Пойда: сказал, что Изидор сегодня не забьет за несколько секунд до гола Изидора.

Пойда: «Я подключался перед началом этого матча в эфир к Тимуру Журавелю и его гостям Владиславу Радимову и Андрею Аршавину. Они рассуждали как раз на тему Изидора, на тему его серии. И Радимов и Аршавин дали прогноз, что Изидор сегодня не забьет. И я внутренне согласился с их прогнозом...»

*Изидор забивает*

Шнякин: «Момент и гол! Ахахаха! Великие прогнозисты Аршавин, Радимов и Александр Пойда! Ахахахаха! Даже Черданцеву есть, чему поучиться у вас!»

Справедливости ради, Пойда цитировал Радимова и Аршавина, которые тоже сомневались в голе Вильзона. Французский нападающий до этого забивал в РПЛ 8 раз подряд после выхода на замену – на эту статистику и опирались эксперты, когда предсказывали, что Изидор против «Урала» не отличится. Но они не учли, что матч-то в Кубке России. На это соревнование серия не распространяется!

Вильзон сравнял счет в конце первого тайма (1:1), а в начале второго отдал красивый голевой пас на Наира Тикнизяна. Благодаря этому «Локомотив» выиграл в первом матче Кубка России у «Урала» 2:1.

А сам Изидор начинает сезон с 2+1 в двух матчах (всего за 80 минут). Француз снова хорош!

Фото: fclm.ru