«Черданцеву есть, чему поучиться!» Комментатор предсказал, что Изидор не забьет «Уралу» – а он забил через секунду
Легендарно!
Матч «Локомотива» и «Урала» в Кубке России подарил нам эпизод великих прогнозов в духе Георгия Черданцева. В этот раз гениальное предсказание выдал комментатор Александр Пойда: сказал, что Изидор сегодня не забьет за несколько секунд до гола Изидора.
Пойда: «Я подключался перед началом этого матча в эфир к Тимуру Журавелю и его гостям Владиславу Радимову и Андрею Аршавину. Они рассуждали как раз на тему Изидора, на тему его серии. И Радимов и Аршавин дали прогноз, что Изидор сегодня не забьет. И я внутренне согласился с их прогнозом...»
*Изидор забивает*
Шнякин: «Момент и гол! Ахахаха! Великие прогнозисты Аршавин, Радимов и Александр Пойда! Ахахахаха! Даже Черданцеву есть, чему поучиться у вас!»
Справедливости ради, Пойда цитировал Радимова и Аршавина, которые тоже сомневались в голе Вильзона. Французский нападающий до этого забивал в РПЛ 8 раз подряд после выхода на замену – на эту статистику и опирались эксперты, когда предсказывали, что Изидор против «Урала» не отличится. Но они не учли, что матч-то в Кубке России. На это соревнование серия не распространяется!
Вильзон сравнял счет в конце первого тайма (1:1), а в начале второго отдал красивый голевой пас на Наира Тикнизяна. Благодаря этому «Локомотив» выиграл в первом матче Кубка России у «Урала» 2:1.
А сам Изидор начинает сезон с 2+1 в двух матчах (всего за 80 минут). Француз снова хорош!
Вильзон спас «Локо» ничью в первом туре против «Рубина» – вышел на замену и забил на 87-й
Фото: fclm.ru
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