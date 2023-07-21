Новая форма ЦСКА возвращает 2003-й. В презентации полно отсылок: от «Руки Вверх и Nokia до «Такси-3» и «Бумера»
Перематываем на 20 лет назад.
ЦСКА с презентацией новой формы дотянул до начала РПЛ, но она явно оправдала ожидания болельщиков. При создании новых комплектов клуб вдохновился сезоном-2003 – тогда армейцы впервые стали чемпионами России.
Команда Валерия Газзаева лидировала весь сезон, но титул забронировала лишь за тур до конца.
Кстати, лучшим бомбардиром ЦСКА тогда стал Ролан Гусев с девятью голами.
Представили форму погружающим в начало нулевых роликом, в съемках которого поучаствовали Алексей Березуцкий (как игрок ЦСКА-2003), Федор Чалов, Мойзес Барбоза и Егор Носков.
Посмотрели? Тогда давайте разглядывать детали – в видео полно отсылок к поп-культуре того времени.
• В начале ролика в кадре появляется Nokia 3310 – наверное, самый узнаваемый телефон от финской компании, который запустили в продажу в 2000 году.
• Затем влетают Носков с камерой Sony и Мойзес с магнитофоном Sharp.
• В руках бразильского защитника альбомы поп-мастодонтов того времени – «Конец попсе, танцуют все» от Руки Вверх, «Биология» от Виа Гры и «Глюк’oZa Nostra» от Глюк’oZы.
• На заднем фоне тоже полно интересностей – кроме плакатов с фотографиями чемпионской команды обложки к альбомам 50 Cent «Get Rich or Die Tryin’» и Linkin Park «Meteora», постеры к видеоиграм Max Payne 2 и Need For Speed: Underground, а также плакаты к фильмам «Бумер», «Убить Билла» и «Такси-3». «Руки Вверх» тоже на стене – куда без Сергея Жукова?
• А еще армейцы круто поигрались с интерфейсом легендарной операционной системы Windows XP.
• Все видео играет хит «Руки Вверх» – «Крошка моя». А в конце мы слышим тот самый саундтрек из «Бумера», от которого тогда было не спрятаться.
А как прошел ваш 2003-й?
Фото: ПФК ЦСКА Москва; РИА Новости/Олег Ласточкин, Владимир Федоренко
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