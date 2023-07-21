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Новая форма ЦСКА возвращает 2003-й. В презентации полно отсылок: от «Руки Вверх и Nokia до «Такси-3» и «Бумера»

ЦСКА ЦСКА
Федор Чалов Федор Чалов
Алексей Березуцкий Алексей Березуцкий
Мойзес Барбоза Мойзес Барбоза
Егор Носков Егор Носков
Футбол Футбол

Перематываем на 20 лет назад.

ЦСКА с презентацией новой формы дотянул до начала РПЛ, но она явно оправдала ожидания болельщиков. При создании новых комплектов клуб вдохновился сезоном-2003 – тогда армейцы впервые стали чемпионами России. 

Команда Валерия Газзаева лидировала весь сезон, но титул забронировала лишь за тур до конца.

Кстати, лучшим бомбардиром ЦСКА тогда стал Ролан Гусев с девятью голами.

Представили форму погружающим в начало нулевых роликом, в съемках которого поучаствовали Алексей Березуцкий (как игрок ЦСКА-2003), Федор Чалов, Мойзес Барбоза и Егор Носков.

Посмотрели? Тогда давайте разглядывать детали – в видео полно отсылок к поп-культуре того времени.

•‎ В начале ролика в кадре появляется Nokia 3310 – наверное, самый узнаваемый телефон от финской компании, который запустили в продажу в 2000 году.

•‎ Затем влетают Носков с камерой Sony и Мойзес с магнитофоном Sharp.

•‎ В руках бразильского защитника альбомы поп-мастодонтов того времени – «Конец попсе, танцуют все» от Руки Вверх, «Биология» от Виа Гры и «Глюк’oZa Nostra» от Глюк’oZы.

•‎ На заднем фоне тоже полно интересностей – кроме плакатов с фотографиями чемпионской команды обложки к альбомам 50 Cent «Get Rich or Die Tryin’» и Linkin Park «Meteora», постеры к видеоиграм Max Payne 2 и Need For Speed: Underground, а также плакаты к фильмам «Бумер», «Убить Билла» и «Такси-3». «Руки Вверх» тоже на стене – куда без Сергея Жукова?

•‎ А еще армейцы круто поигрались с интерфейсом легендарной операционной системы Windows XP.

•‎ Все видео играет хит «Руки Вверх» – «Крошка моя». А в конце мы слышим тот самый саундтрек из «Бумера», от которого тогда было не спрятаться.

А как прошел ваш 2003-й?

Фото: ПФК ЦСКА МоскваРИА Новости/Олег Ласточкин, Владимир Федоренко

27 комментариев

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Buharoid
Наконец-то люди по достоинству оценили, какой прекрасной эпохой были нулевые.
+39
-4
+35
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Burel
Ответ Buharoid
Наконец-то люди по достоинству оценили, какой прекрасной эпохой были нулевые.
"наконец-то" ? Да все считают, что это было лучшее время
+30
-2
+28
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travelodessa
Акинфеева было бы логично привлечь, как связь эпох. Даже не верится, что мир настолько изменился , а первый номер ЦСКА остался незыблем
+11
-1
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Семён Потапов
Винампа не хватает)
+11
-1
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dimonivanov
Мистера Кредо бы еще
+3
0
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slow focus
халтура. можно было бы поинтереснее передать дух 2003, а то ощущение, что зумер какой-то делал ролик
+3
0
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[ADO]
Не то, чтобы огонь, но пойдет. Если свежих идей нет, то олдсул - наше все. И еще, и в 2003 и дальше под Руки Вверх одни деревенщины и безмозглые девочки тряслись.)))
+10
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+2
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tverd1
Ответ [ADO]
Не то, чтобы огонь, но пойдет. Если свежих идей нет, то олдсул - наше все. И еще, и в 2003 и дальше под Руки Вверх одни деревенщины и безмозглые девочки тряслись.)))
А саундрек из бумера стоял на рингтонах у всех районных гопников.
+3
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Roman Dementiev
И нормальная страна, которая хотела стать частью мира.
+2
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Алекс_80
Класс, отличная презентация формы!
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Burel
Воротник отлично сделан 👍 А то бесят колхозные футболки без воротников
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Ape1sin
Ответ tverd1
А саундрек из бумера стоял на рингтонах у всех районных гопников.
откуда тока у них эти телефоны были, да ещё и с WAP
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Pb-SE
Ответ Buharoid
Наконец-то люди по достоинству оценили, какой прекрасной эпохой были нулевые.
Сейчас 99% в тех условиях не проживет. Полчаса грузить диалап, чтобы написать коммент на несуществующем Спортсе.
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Pb-SE
Забыли упомянуть Вардар, арест Ходорковского, уход Романцева из Спартака и вторжение в Ирак.
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Тюменский медвежонок
классный ролик между прочим)
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Гекдениз Кардениз
Помню учился в шараге и в те годы Цска с Локо нормально так зарубались , половину группы топило за коней половину за паровозов были еще Спартачи которые горевали о 10 месте и солянкой от червяка с Шафаром в раме и неграми которые в подметки не годились игрокам которые до этого ковали победы Спартака на всех уровнях , фенов газовых в те времена вобще не припомню хотя тогда как раз набирала обороты молодая команда Петржелы с золотым поколением
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Sander Westerveld
Ответ Buharoid
Наконец-то люди по достоинству оценили, какой прекрасной эпохой были нулевые.
Прекрасная эпоха началась только года с 2006 и достигла пика в 2008, дальше ипотечный кризис в США и рецессия, которая потом так и не остановилась по сути
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Mihei4
Ответ [ADO]
Не то, чтобы огонь, но пойдет. Если свежих идей нет, то олдсул - наше все. И еще, и в 2003 и дальше под Руки Вверх одни деревенщины и безмозглые девочки тряслись.)))
Завтра в Лужниках будет 80 тысяч на их концерте. Пойду и я на красивых крошек посмотреть.
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Вовик Кузя
в 2003 году трек крошка моя уже не был таким популярным
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Серый
2003-й начался для меня неудачно - две недели после школьных каникул пролежал в больнице после операции. В, целом, обычный год, тогда был ребёнком, проще ко всему относился.
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red blue Tyumen’
Классная форма, еще бы без миллиона спонсорских лого и был бы прям стиль
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Артем Русанов
Молодцы, круто вышло!
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MarkAntoniy
Классная форма! еще нравился вариант 2005 года.
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Злобный Конь
Я в армии служил.
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oleg150
Это очень напоминает по стилю презентацию новой формы Ливерпуля. Но я и не против, если что.
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