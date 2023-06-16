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Тавареш из «Спартака» порвал кресты в молодежке Португалии. Он уже пропускал из-за такой травмы 8 месяцев

Томаш Тавареш Томаш Тавареш
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Как жаль.

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш, похоже, выбыл до конца календарного года – он порвал крестообразную связку в молодежной сборной Португалии.

«С Томашем Таварешем произошел очень большой непредвиденный инцидент. Он порвал крестообразную связку колена. Ждем подтверждения, но признаки не очень хорошие. Он восстановился после серьезной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, и теперь у него такое несчастье», – сказал тренер португальской молодежки Руй Жорже. 

Сообщение в телеграм-канале «Спартака»: «Томаш Тавареш повредил переднюю крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии. 

Точные сроки восстановления будут понятны после детального обследования. Медицинский штаб «Спартака» находится на связи с футболистом». 

Это не первая травма крестов. Тавареш ехал в «Спартак» к Абаскалю, пропустив 8 месяцев

Тавареш перешел в «Спартак» после травмы – именно к Гильермо Абаскалю. Португалец работал с тренером в «Базеле». 

Тавареш выделялся: в 28 матчах сделал 6 голевых передач (лучший результат в карьере). Кстати, именно в «Базеле» Тавареш стал играть не только справа, но и слева в защите.

Карьера талантливого защитника к тому моменту слегка потухла – у него не получилось пробиться в основу «Бенфики», а аренды в «Алавес» и «Фаренсе» получились не очень удачными. Третья аренда – в «Базель» – могла перезапустить карьеру Тавареша (в 2020-м «Бенфика» просила за него 35 млн евро), но в мае 2022-го он порвал кресты и мениск на левом колене. 

После окончания аренды Тавареш вернулся в систему «Бенфики», к зиме вернулся к индивидуальным тренировкам и не играл в официальных матчах до марта – когда вернулись РПЛ и Кубок России. В «Спартаке» он уже в феврале после пары недель тренировок сыграл в товарищеской игре Зимнего кубка РПЛ.

Тавареш закрепился в «Спартаке» – поэтому и поехал в португальскую молодежку. Но теперь – снова восстановление

Португалец не сразу проник в основу «Спартака» – в первых четырех матчах весны (Кубок+РПЛ) он выходил на замену. Но затем занял место в старте: выходил и слева, и справа (это во многом зависело от состояния Даниила Денисова и Даниила Хлусевича).

И после этого за 14 матчей его лишь раз заменили, еще один раз – был выход на замену. Тавареш играл 90 минут и даже стал важным игроком для Абаскаля при стандартах – регулярно подавал в штрафную.

Поэтому на Тавареша и обратили внимание в молодежке. Он не играл за нее с июня 2021 года – и это был отличный шанс вернуться. Но теперь все грустно.

У «Спартака» новый латераль. Он уже работал с Абаскалем, рвал кресты и был номинирован на Golden Boy

Фото: globallookpress.com/PStupnikov Alexander/spartak.com

15 комментариев

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Evengar
Жесть какая-то.
Здоровья парню!!!
+10
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vital_23
Да уж... Пожалуй этот практически и завершение карьеры, которая так и не успела начаться. Двое крестов это ппц. Здоровья
+7
0
+7
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ws357
Ответ vital_23
Да уж... Пожалуй этот практически и завершение карьеры, которая так и не успела начаться. Двое крестов это ппц. Здоровья
Сплюнь, еще не факт, от много зависит
+4
0
+4
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Morpeh Kaspiya
Это .. здец,товарищи.
+3
-1
+2
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Caerly
У нас так с Мамманой получилось. Молодой, перспективный, но после крестов - снова. Здоровья!
+2
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mitos
Писец! Карьера под вопросом. Жаль парня.
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Badmotorfinger
ну привет, водитель Мустанга на фланге обороны =(
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Илья Деньгин
Очень жаль. Один из лучших игроков Спартака весной. Талантливый парень. Здоровья!
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Ильдар Фарукшин
Короче пипец. Чтож теперь восстанавливайся. Здоровья
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Ленид Вилькин
Ну и слава богу-повреждение связки это не ее разрыв и при правильном лечении и реабилитации прогноз благоприятный.Терпеия и выздоравления парню!
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mnogokotin-
ту же левую ногу интересно?
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Никита Самарин
Что ж такое🤦‍♂, Спартаку опять играть с Денисовым и Хлусевичем на флангах защиты.
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Caerly
Ответ Боевой Бурят Путина
Два раза кресты для полевого игрока - это крест на профессиональной карьере. Но и просто взять игрока после такой травмы тоже надо умудриться, он ведь как-то медосмотр прошел
Нобоа
Данни
Мантуан
0
0
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