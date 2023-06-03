РПЛ-2022/23 финишировала, все интриги распутаны. Рассказываем об изменениях по результатам матчей 30-го тура.

Борьба за медали: ЦСКА – 2-й, «Спартак» – 3-й

Краткие вводные: ЦСКА (55 очков), «Спартак» (54) и «Ростов» (53) боролись за серебро и бронзу, там в том числе приличная финансовая разница – даже без еврокубков. Команда Федотова играла против команды Карпина, а красно-белые – против мотивированных «Крыльев Советов». По очкам понятно, что только ЦСКА зависел сам от себя.

Развязка:

Все своим штурмом решил ЦСКА.

• Армейцы разгромили «Ростов» – забили четыре мяча уже к 33-й минуте , Федор Чалов сделал дубль, у него второй и четвертый мячи. ЦСКА уверенно забрал второе место.

• «Спартак» в перерыве уж точно, если еще не по ходу первого тайма понял, что от его результата ничего не зависит. Выше третьего не подняться, ниже не уйти из-за результата в матче ЦСКА с ростовчанами.

• «Ростов» закономерно без медали. С одной победой в шести последних матчах было бы наивно рассчитывать на что-то большее.

Борьба у зоны стыков: «Крылья» спаслись, «Пари НН» с «Факелом» – в стыках

Краткие вводные: прямые путевки в Первую лиги раздали давно, в 30-м туре боролись только за избежании нервотрепки после финиша регулярного сезона. «Претендентами» на стыки были трое: «Факел» (30 очков), «Крылья Советов» (29), «Пари НН» (27). Воронежцы играли с немотивированным «Зенитом» на выезде, самарцы дома со «Спартаком», а нижегордцы – тоже дома с вылетевшими «Химками». Из расклада ясно, что только «Факел» зависел от себя.

Развязка:

• «Крылья» обыграли «Спартак» и точно остались в РПЛ – воспользовались потерей очков «Факела» и вскочили на 12-е место, после которого можно спокойно готовиться к следующему сезону.

• «Пари НН» финишировал 13-м и будет играть в стыках – от себя зависящее сделали, выиграли у «Химок», но этого не хватило, чтобы вылезти.

• «Факел» проиграл «Зениту» и упал в стыковую зону. За второй сезон подряд в РПЛ придется побороться.

«Пари НН» будет играть с «Родиной», «Факел» – с «Енисеем» . Матчи – 6 и 9 июня, сначала – на полях команд из Первой лиги.

Итоговая таблица: «Локо» выше «Динамо», «Ахмат» – в топ-5

«Ахмат» сыграл свой стыковой матч за пятое место с «Краснодаром» вничью (2:2, по ходу и проигрывали, и вели) – остались в топ-5, повторили личный рекорд. Сергей Ташуев пришел, наладил и поднял.

«Оренбург» закончил красивый сезон красивой победой: 3:0 с «Динамо», заняли седьмое место и тоже повторили рекорд. В сезоне-2018/19, сразу после ФНЛ, они тоже были седьмыми, но тогда набрали 43 очка, а сейчас – на три больше.

«Локомотив» в итоге опередил «Динамо» – хотя к зимней паузе это были разные полюса. Динамовцы шли четвертыми и жутко провалились, «Локо» был на 14-м в зоне стыков и, наоборот, с Михаилом Галактионовым, Артемом Дзюбой, Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым восстал.

Что вас больше всего удивило/порадовало/разочаровало в этом сезоне?

Фото: vk.com/pfc_cska