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Россия-2023
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ЦСКА – 2-й, «Спартак» – 3-й, «Крылья» спаслись, «Пари НН» с «Факелом» – в стыках. Развязка сезона РПЛ

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РПЛ-2022/23 финишировала, все интриги распутаны. Рассказываем об изменениях по результатам матчей 30-го тура. 

Борьба за медали: ЦСКА – 2-й, «Спартак» – 3-й

Краткие вводные: ЦСКА (55 очков), «Спартак» (54) и «Ростов» (53) боролись за серебро и бронзу, там в том числе приличная финансовая разница – даже без еврокубков. Команда Федотова играла против команды Карпина, а красно-белые – против мотивированных «Крыльев Советов». По очкам понятно, что только ЦСКА зависел сам от себя. 

Развязка:

Все своим штурмом решил ЦСКА.

Армейцы разгромили «Ростов» – забили четыре мяча уже к 33-й минуте, Федор Чалов сделал дубль, у него второй и четвертый мячи. ЦСКА уверенно забрал второе место.

• «Спартак» в перерыве уж точно, если еще не по ходу первого тайма понял, что от его результата ничего не зависит. Выше третьего не подняться, ниже не уйти из-за результата в матче ЦСКА с ростовчанами.

• «Ростов» закономерно без медали. С одной победой в шести последних матчах было бы наивно рассчитывать на что-то большее.

Борьба у зоны стыков: «Крылья» спаслись, «Пари НН» с «Факелом» – в стыках

Краткие вводные: прямые путевки в Первую лиги раздали давно, в 30-м туре боролись только за избежании нервотрепки после финиша регулярного сезона. «Претендентами» на стыки были трое: «Факел» (30 очков), «Крылья Советов» (29), «Пари НН» (27). Воронежцы играли с немотивированным «Зенитом» на выезде, самарцы дома со «Спартаком», а нижегордцы – тоже дома с вылетевшими «Химками». Из расклада ясно, что только «Факел» зависел от себя.

Развязка:

«Крылья» обыграли «Спартак» и точно остались в РПЛ – воспользовались потерей очков «Факела» и вскочили на 12-е место, после которого можно спокойно готовиться к следующему сезону.

• «Пари НН» финишировал 13-м и будет играть в стыках – от себя зависящее сделали, выиграли у «Химок», но этого не хватило, чтобы вылезти.

• «Факел» проиграл «Зениту» и упал в стыковую зону. За второй сезон подряд в РПЛ придется побороться.

«Пари НН» будет играть с «Родиной», «Факел» – с «Енисеем». Матчи – 6 и 9 июня, сначала – на полях команд из Первой лиги.

Итоговая таблица: «Локо» выше «Динамо», «Ахмат» – в топ-5

«Ахмат» сыграл свой стыковой матч за пятое место с «Краснодаром» вничью (2:2, по ходу и проигрывали, и вели) – остались в топ-5, повторили личный рекорд. Сергей Ташуев пришел, наладил и поднял.

«Оренбург» закончил красивый сезон красивой победой: 3:0 с «Динамо», заняли седьмое место и тоже повторили рекорд. В сезоне-2018/19, сразу после ФНЛ, они тоже были седьмыми, но тогда набрали 43 очка, а сейчас – на три больше.

«Локомотив» в итоге опередил «Динамо» – хотя к зимней паузе это были разные полюса. Динамовцы шли четвертыми и жутко провалились, «Локо» был на 14-м в зоне стыков и, наоборот, с Михаилом Галактионовым, Артемом Дзюбой, Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым восстал.

Что вас больше всего удивило/порадовало/разочаровало в этом сезоне?

Фото: vk.com/pfc_cska

71 комментарий

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Кирилл Овчинников
Динамо по итогу ниже Локомотива. Комедия.
+84
0
+84
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Deca
Крылья молодцы
+38
-1
+37
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Иван Колгашкин
Ну что Спартак как твои дела) 😜
+41
-8
+33
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igls54
Здорово, что Спартак вышел в ЛЕ, а не в ЛЧ. Там пошумят, надеюсь, опять обойдут Наполи или кто там попал в ЛЕ?
+36
-11
+25
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Alex_07.
С победой ЦСКА! Отличная месть Спартаку и судьям за предыдущий матч! ❤️💙
+31
-8
+23
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Alex_07.
Ответ Мандалай
Да уж, это эпичный провал.
Или очень мощный Локомотив, просто эффект Дзюбы✊😅
+17
0
+17
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Alex_07.
Ответ Иван Колгашкин
Ну что Спартак как твои дела) 😜
Это заговор какой-то...)
+15
-1
+14
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Alex Metallov
ЦСКА большие молодцы! После зимнего перерыва очень хороши.
+14
0
+14
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Severfan
межсезонье задолбало, скорее бы начался чемп!
+13
-1
+12
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Мандалай
Ответ Кирилл Овчинников
Динамо по итогу ниже Локомотива. Комедия.
Да уж, это эпичный провал.
+11
0
+11
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Alex_07.
Ответ Ivan Kopev
Какая месть?
Событие с удалением Виллиана было настолько медийным, что мне казалось, что каждый уже о нём слышал
+11
-1
+10
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Diesel36
Спартак- нет слов, г.. ны!
+11
-2
+9
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9черное
Ответ Иван Колгашкин
Ну что Спартак как твои дела) 😜
Зарема
печатает...
+10
-1
+9
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Victor Pavlovuch
Ах! Не тех игроков Спартак купил у КС! Купил слабых, а сильные остались и не дали Спартаку занят второе место! Плохо работает селекция! Ха- ха!
+10
-1
+9
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начальник цеха Михалыч
Благодаря карасеву спартак занял не 4 место, а 3
+10
-1
+9
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BroSport
Ответ igls54
Здорово, что Спартак вышел в ЛЕ, а не в ЛЧ. Там пошумят, надеюсь, опять обойдут Наполи или кто там попал в ЛЕ?
зенит удачи в лч в борьбе за 4 строчку бгг
+17
-9
+8
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prist
Ответ Ivan Kopev
Какая месть?
Отличная
+7
-1
+6
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churkestan_referee
Крылья сегодня красавцы
+6
0
+6
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Gouliash
ну, хоть крылья спасли. и на том спасибо)
+5
0
+5
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Moon Rider
Все на Ленинградскую!
+3
0
+3
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Я за Крылья!
Крылья, с победой!!! Ура!!!
+3
0
+3
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Rumata22
Ответ Сергей Ли
На что рассчитывает Спартак проигрывая команде из нижней части таблицы ? 😡😡😡😡🤬🤬🤬
Ну, зря ты...играли команды одного уровня, просто одна была сильно мотивированней, а вторая - слишком благородная, видимо, чтобы забивать пенальти, вот и результат 🤷🏻‍♂️
+5
-2
+3
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Ivan Kopev
Ответ Alex_07.
С победой ЦСКА! Отличная месть Спартаку и судьям за предыдущий матч! ❤️💙
Какая месть?
+6
-3
+3
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Егор Понамарёв
У ЦСКА 58 очков
+3
0
+3
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Rulek
Рад за Крылья!
+2
0
+2
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