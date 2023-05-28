«Спартак» упустил шанс обогнать ЦСКА – тоже 0:0. У Абаскаля вкус поражения

Грустная весна.

«Спартак» мог вернуть себе чистое второе место – и скрасить неудачную весеннюю часть сезона. Но игра с «Пари НН» показала, что проблемы остаются.

Красно-белые доминировали в игре с «Пари НН», но на месте сложности с реализацией. Спартаковцы контролировали мяч (75 на 25%), почти в пять раз больше били по воротам (25:6), не реализовали четыре явных голевых момента (против нуля у гостей), но – что удивительно – всего дважды попали в створ (а соперник – четыре раза), подали 14 угловых («Пари НН» – 1).

«Результат говорит сам за себя. 90 минут доминировали на поле, но без голов нельзя победить. Матч напомнил мне игру с «Ахматом». У нас было много ударов по воротам, но мало в створ. Мяч не хотел заходить в ворота. Ребята бились до конца, не сдавались. По содержанию игры мы заслуживали большего. Ощущается вкус поражения », – вывод Гильермо Абаскаля.

Кульминацией стали последние десять минут: Артуру Нигматуллину удались сразу несколько классных сэйвов, в том числе в добавленное время, когда он шикарно потащил удар Виктора Мозеса.

• «Спартак» весной – это всего четыре победы в 12 матчах Мир РПЛ (в пяти кубковых матчах только две победы). Интрига жива, потому что конкуренты отрезками тоже страдают: у ЦСКА было большое отставание осенью, его отыграли, но в последних турах команда Владимира Федотова чуть подсела, «Ростов» весной страдает на уровне «Спартака».

• В пяти последних матчах у спартаковцев всего одна победа – над ЦСКА (2:1). Перед последним туром между командами одно очко. Армейцы в 29-м сыграли 0:0 с «Краснодаром» в репетиции кубкового финала, «Спартак» мог опережать соперника, но не воспользовался шансом.

«Спартаку» было бы приятно обогнать ЦСКА: за последние десять лет красно-белые лишь дважды были выше принципиального соперника. Когда становились чемпионами и когда были вторыми за «Зенитом» при Доменико Тедеско.

• Своя серия – у Сергея Юрана. Он вообще как тренер ни разу не проиграл «Спартаку», за который несколько лет с паузой отыграл в девяностых. У него было три матча против красно-белых, два свел вничью, а еще один – выиграл (в прошлом году с «Химками»).

В последнем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом», а «Спартак» поедет в Самару к «Крыльям» – прямому конкуренту «Пари НН» в борьбе за возможность не попасть в стыковые матчи.

Оба матча – стычки мотивированных соперников.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф