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«Спартак» упустил шанс обогнать ЦСКА – тоже 0:0. У Абаскаля вкус поражения

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Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
Пари НН Пари НН
Сергей Юран Сергей Юран
Футбол Футбол

Грустная весна.

«Спартак» мог вернуть себе чистое второе место – и скрасить неудачную весеннюю часть сезона. Но игра с «Пари НН» показала, что проблемы остаются.

Красно-белые доминировали в игре с «Пари НН», но на месте сложности с реализацией. Спартаковцы контролировали мяч (75 на 25%), почти в пять раз больше били по воротам (25:6), не реализовали четыре явных голевых момента (против нуля у гостей), но – что удивительно – всего дважды попали в створ (а соперник – четыре раза), подали 14 угловых («Пари НН» – 1).

«Результат говорит сам за себя. 90 минут доминировали на поле, но без голов нельзя победить. Матч напомнил мне игру с «Ахматом». У нас было много ударов по воротам, но мало в створ. Мяч не хотел заходить в ворота. Ребята бились до конца, не сдавались. По содержанию игры мы заслуживали большего. Ощущается вкус поражения», – вывод Гильермо Абаскаля.

Кульминацией стали последние десять минут: Артуру Нигматуллину удались сразу несколько классных сэйвов, в том числе в добавленное время, когда он шикарно потащил удар Виктора Мозеса.

• «Спартак» весной – это всего четыре победы в 12 матчах Мир РПЛ (в пяти кубковых матчах только две победы). Интрига жива, потому что конкуренты отрезками тоже страдают: у ЦСКА было большое отставание осенью, его отыграли, но в последних турах команда Владимира Федотова чуть подсела, «Ростов» весной страдает на уровне «Спартака».

• В пяти последних матчах у спартаковцев всего одна победа – над ЦСКА (2:1). Перед последним туром между командами одно очко. Армейцы в 29-м сыграли 0:0 с «Краснодаром» в репетиции кубкового финала, «Спартак» мог опережать соперника, но не воспользовался шансом.

«Спартаку» было бы приятно обогнать ЦСКА: за последние десять лет красно-белые лишь дважды были выше принципиального соперника. Когда становились чемпионами и когда были вторыми за «Зенитом» при Доменико Тедеско.

• Своя серия – у Сергея Юрана. Он вообще как тренер ни разу не проиграл «Спартаку», за который несколько лет с паузой отыграл в девяностых. У него было три матча против красно-белых, два свел вничью, а еще один – выиграл (в прошлом году с «Химками»).

В последнем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом», а «Спартак» поедет в Самару к «Крыльям» – прямому конкуренту «Пари НН» в борьбе за возможность не попасть в стыковые матчи.

Оба матча – стычки мотивированных соперников.

Спартак – Пари НН 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
28 мая, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
СпартакСелихов, Джикия, Чернов (Пруцев, 78), Томаш Тавареш (Хлусевич, 72), Литвинов, Зобнин, Промес, Зиньковский, Игнатов (Мозес, 62), Денисов, Кейта Бальде (Николсон, 72).
Пари НННигматуллин, Гоцук, Каккоев (Масоэро, 58), Александров, Стоцкий, Рыбчинский (Юлдошев, 85), Калинский, Жигулев (Михайлов, 46), Майга, Севикян (Кротов, 64), Сулейманов (Яковлев, 64).
Предупреждения:
Калинский (35), Зобнин (45), Нигматуллин (83).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

7 комментариев

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igls54
Напомнили вчерашний Дортмунд. В итоге - пролетели мимо Лиги чемпионов, почти :)
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Дмитрий Васин
Спартак похоже мимо ЛЧ. Погодите-ка...
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Evengar
У Абаскаля какой-то синдром. С командами из верхней части таблицы играет неплохо, а с аутсайдерами не умеет.
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Зойч
Пи**** спартаковские. Из-за этого очка "Пари НН" "Факел", похоже, в стыки попадёт.
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