«Спартак» упустил шанс обогнать ЦСКА – тоже 0:0. У Абаскаля вкус поражения
Грустная весна.
«Спартак» мог вернуть себе чистое второе место – и скрасить неудачную весеннюю часть сезона. Но игра с «Пари НН» показала, что проблемы остаются.
Красно-белые доминировали в игре с «Пари НН», но на месте сложности с реализацией. Спартаковцы контролировали мяч (75 на 25%), почти в пять раз больше били по воротам (25:6), не реализовали четыре явных голевых момента (против нуля у гостей), но – что удивительно – всего дважды попали в створ (а соперник – четыре раза), подали 14 угловых («Пари НН» – 1).
«Результат говорит сам за себя. 90 минут доминировали на поле, но без голов нельзя победить. Матч напомнил мне игру с «Ахматом». У нас было много ударов по воротам, но мало в створ. Мяч не хотел заходить в ворота. Ребята бились до конца, не сдавались. По содержанию игры мы заслуживали большего. Ощущается вкус поражения», – вывод Гильермо Абаскаля.
Кульминацией стали последние десять минут: Артуру Нигматуллину удались сразу несколько классных сэйвов, в том числе в добавленное время, когда он шикарно потащил удар Виктора Мозеса.
• «Спартак» весной – это всего четыре победы в 12 матчах Мир РПЛ (в пяти кубковых матчах только две победы). Интрига жива, потому что конкуренты отрезками тоже страдают: у ЦСКА было большое отставание осенью, его отыграли, но в последних турах команда Владимира Федотова чуть подсела, «Ростов» весной страдает на уровне «Спартака».
• В пяти последних матчах у спартаковцев всего одна победа – над ЦСКА (2:1). Перед последним туром между командами одно очко. Армейцы в 29-м сыграли 0:0 с «Краснодаром» в репетиции кубкового финала, «Спартак» мог опережать соперника, но не воспользовался шансом.
«Спартаку» было бы приятно обогнать ЦСКА: за последние десять лет красно-белые лишь дважды были выше принципиального соперника. Когда становились чемпионами и когда были вторыми за «Зенитом» при Доменико Тедеско.
• Своя серия – у Сергея Юрана. Он вообще как тренер ни разу не проиграл «Спартаку», за который несколько лет с паузой отыграл в девяностых. У него было три матча против красно-белых, два свел вничью, а еще один – выиграл (в прошлом году с «Химками»).
В последнем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом», а «Спартак» поедет в Самару к «Крыльям» – прямому конкуренту «Пари НН» в борьбе за возможность не попасть в стыковые матчи.
Оба матча – стычки мотивированных соперников.
- Дата проведения
- 28 мая, 14.00, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Селихов, Джикия, Чернов (Пруцев, 78), Томаш Тавареш (Хлусевич, 72), Литвинов, Зобнин, Промес, Зиньковский, Игнатов (Мозес, 62), Денисов, Кейта Бальде (Николсон, 72).
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Пари НН –
Нигматуллин, Гоцук, Каккоев (Масоэро, 58), Александров, Стоцкий, Рыбчинский (Юлдошев, 85), Калинский, Жигулев (Михайлов, 46), Майга, Севикян (Кротов, 64), Сулейманов (Яковлев, 64).
- Предупреждения:
- Калинский (35), Зобнин (45), Нигматуллин (83).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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