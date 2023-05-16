«Дзюба должен быть благодарен, что его не взяли в «Торпедо». Талалаев в гостях у «Это футбол, брат!»

Увольнение, пропуск Грозного и конфликт с Семеновым.

В программу «Это футбол. Итоги» заглянул главный тренер «Химок» Андрей Талалаев. Ведущие – Тимур Гурцкая, Александр Дорский и Севастиан Терлецкий – обсудили с ним сорвавшийся переход Дзюбы в «Торпедо», отношения с Андреем Семеновым и недавнее удаление Даниила Денисова.

Выбрали самое важное.

«Есть футболисты хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других». Почему Дзюба не поехал в «Торпедо»?

До этого Дзюба рассказывал, что Талалаев «завуалированно» предлагал ему приехать на просмотр: «Не знаю, откуда у него такой гонор. Ты идешь на последнем месте, у тебя 7 голов забито. Странно так себя вести. То, что он потом начал немного юлить и хитрить – это пусть останется на его совести».

Талалаев ответил Артему.

– Давайте проясним ситуацию с несостоявшимся переходом Дзюбы в «Торпедо».

– Есть футболисты хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других. Вот он даже не зашел в «Торпедо», а уже по дороге зацепил.

– Но почему вы приняли такое решение?

– Это не я принял решение, я объяснял десять раз уже.

– Но его обидела эта история.

– Это его может обижать, не обижать...

– Почему вы не были согласны на моментальное подписание контракта?

– Потому что были сомнения.

– Вы согласны, что он доказал: сомнения были напрасны?

– Безусловно, я это признал, а почему нет? Он очень дорогой для «Торпедо» был футболист, и в том футболе, в который мы играли, не факт, что мы бы его реализовали. Я думаю, что Дзюба должен благодарен быть мне, что мы его не взяли – все вместе – в «Торпедо». И он сейчас показывает то, что он показывает с «Локомотивом».

– Вы прямо его хотели брать на просмотр или ты его звал познакомиться?

– Да мы поговорили по телефону, пусть возьмет распечатку. Я сказал конкретно: «Ты прилети сюда, в Турцию, два-три дня поживешь, пройдешь медосмотр, хочешь – будешь тренироваться, нет – нет. Пообщаемся. Может, пошлем друг друга, а может, наоборот, подпишешь и поедешь домой с контрактом. Вот мой разговор был.

Более того, через пять дней после этого я же говорил, что не откладываю для себя вариант с Дзюбой, это кто-то отложил там – он, может быть, для себя отложил.

«Когда все стебутся, мне больно и горько». Талалаев – об увольнении из «Торпедо»

– Мне не удалось перестроить «Торпедо». То есть в моем восприятии футбола, например, при потере необязательно бежать назад. И мы за пять игр ноль забили и ни одного [матча] не выиграли в чемпионате. Ты, как тренер, предполагаешь, что сейчас за неделю-две сможешь объяснить что-то, но в «Торпедо» мы не смогли к этому прийти за пять недель.

За шесть недель любая команда может поменяться – визуально, технически, физически. Но у нас не получилось. И я признал это. Когда уходил из «Торпедо», я написал: «Сожалею, что разочаровал поклонников».

И когда все стебутся, мне больно и горько на самом деле, что меня оттуда попросили, потому что я думаю, что мы бы до последнего могли бороться. И с «Химками» будем бороться тоже сейчас – я не говорю, что мы останемся, но будем бороться.

Мы когда с Туфаном Садыговым и Терюшковым сидели, я спросил: «Вы понимаете, что команда уже в Первой лиге?». Они говорят: «Да, но давай попробуем изменить это». И мы пробуем. То же самое было с «Торпедо». Я так же тогда пришел к [Илье] Геркусу и сказал, что нужно многое изменить, попробуем? Попробуем, посмотрим. Потом пришли другие руководители. Самое главное, чего не было. Мы зимой поняли, что нам нужен нападающий, нужна «десятка». За 10 дней до конца трансферного окна, у нас его не было. Рейну привезли за 7 дней до матча с «Акроном»?

– Это чья вина?

– Ну, наверное, главного тренера? (Сарказм)

– А подписание Андре Фелипе – это чья вина?

– Так меня уже не было, когда его подписывали.

– Но он был в каких-то списках при вас?

– Я не могу коммерческую тайну раскрывать. Поверьте мне, в тех списках, которые я готовил, его не было, которые я Геркусу в ноябре давал. Рейна там был, Жажа был. Но я вам еще раз говорю, что футболистов нужно готовить, иначе он порвется, сломается. Есть игроки, которые в системе играют лучше, но нужно строить эту систему.

«Чтобы он проявлял максимум качеств, ты создаешь искусственный конфликт». Что с отношениями Талалаева и Семенова?

В прошлом году Талалаев публично раскритиковал Семенова за голевую ошибку: было 500 тысяч штрафа, минус капитанство.

На днях защитник «Ахмата» вспомнил про бывшего тренера и заявил, что хочет отправить его в Первую лигу: «Для нас это принципиальный момент. Но у меня, к сожалению, четвертая желтая – не смогу сыграть. Расстроен, очень хотел сыграть именно эту игру. У нас есть желание победить «Химки» и личное желание победить Талалаева».

Вот позиция главного тренера.

– В чем вообще ваша ключевая проблема с Семеновым? Был же конфликт?

– У меня с ним не было конфликта, он больше всех наиграл минут у меня. Когда ты главный тренер и у тебя есть административный ресурс, ты всегда можешь убрать человека, который тебе не нравится. А если в интересах команды тебе нужно, чтобы он проявлял максимум своих качеств, ты время от времени создаешь искусственный конфликт. Для того, чтобы он показывал свой максимум.

Еще раз! Семенов больше всех минут наиграл при мне в команде за 2 года. Но! Он как был медленным защитником, так и остается. Он пишет, что с удовольствием отправил бы «Химки» [в Первую лигу] – если ты хочешь мне отомстить, ну отомсти мне, при чем тут «Химки»? Самое главное, что когда я шел подписывать контракт, я в принципе шел уже в Первую лигу.

– Вы провели с этим игроком много времени, и при этом он говорит такие вещи. Вас это обижает? – Если бы я на всех обижался, кто про меня плохо говорит, я бы, наверное, расстроился и закончил с футболом.

«Температура под 40 была». Талалаев настаивает, что не поехал в Грозный из-за болезни

В октябре 2022-го Талалаев уже работал в «Торпедо», был гостевой матч с «Ахматом» – но главный тренер москвичей не полетел в Грозный. «Спорт-Экспресс» писал, что причиной такого решения могло стать его недопонимание с руководством бывшего клуба.

Официальная версия – болезнь. И Талалаев от нее не отходит.

– Вы будете в Грозном?

– Конечно, буду.

– А почему в прошлый раз не поехали?

– А ты не болеешь никогда?

– Ну, когда я болею, это обычно неожиданно происходит. А у вас как будто запланировано.

– Для меня, может быть, усики Д’Артаньяна выглядят странно, я же не всегда об этом говорю.

– У вас не было конфликта с «Ахматом» после ухода и вы просто заболели?

– У меня была серьезная болезнь, когда я не полетел в Грозный. Температура под 40 была.

– Недопониманий с клубом не было после ухода?

– Что за недопонимания? Когда тебя увольняют по ходу сезона, все равно будут какие-то сомнения, обиды. Проблем, чтобы не лететь, точно не было.

«Непонятно, почему такой вой идет». Удаление Денисова с «Химками» – правомерное

Напомним, как Даниил Денисов схватил удаление в игре с «Химками». На 29-й минуте защитник прыгнул сразу под двух соперников, а на 47-й – отпустил мяч и шипами попал по ноге Жаниу Бикелу.

Многие эксперты посчитали, что второй желтой не было, но Талалаев уверен, что главный арбитр прав:

«Если вы посмотрите момент, где Денисов получает карточку, там непонятно, почему такой вой идет. Любой футбольный человек знает, что это такое, когда в тебя прыгают с таким импульсом и вскользь задевают шипами.

Я заменил Бикела, потому что он не мог играть… Денисов задевает раз, а потом второй ногой попадает в эту же точку, подворачивая Бикела. Он весь перерыв сидел со льдом, потом хотел выйти, но мы приняли решение и не выпустили».

Тимур Гурцкая дарит инсайды: «Динамо» хотело Карпина и Черчесова, Абаскаль провоцирует увольнение

Теперь без Андрея Талалаева, зато с инсайдами от Тимура Гурцкая. Сначала обсудили ситуацию в «Динамо».

– Контракт с Николичем формально не подписал, но переговоры идут.

– То есть у него изменилась позиция, он готов ехать в Россию?

– Первый посыл о том, что он готов ехать в Россию – интервью агента Деяна Йоксимовича русскому изданию.

Но я знаю другую информацию: у «Динамо» не получилось договориться с Черчесовым. Они прям хотели.

– Это был первый выбор?

– Говорят, первый выбор был Карпин. Он, конечно, будет говорить, что ему никто не звонил, как обычно, но это странно, когда первый звонок делают тренеру – есть же окружение, всем понятно его окружение.

Черчесов получает астрономическую зарплату для Венгрии, полтора миллиона. На его месте задумываться о возвращении в Россию было бы глупо.

А потом Гурцкая рассказал про возможный уход Гильермо Абаскаля из «Спартака»:

«Может быть, я ошибаюсь, но у меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию. Чел хочет уехать. Он провоцирует «Спартак» на увольнение – чтобы не он сам сказал: «Хочу уехать».

У него нет варианта в высшей лиге, у него есть хорошее предложение из Сегунды. И мое мнение, что если он получит хорошую компенсацию от «Спартака», он легко примет команду из Испании, которая будет бороться за выход [в Ла Лигу]».

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Marton Monus/dpa; РИА Новости/Евгений Одиноков, Владимир Астапкович