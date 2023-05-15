Неужели в «Крыльях» распродажа? Говорят про уход сразу шестерых игроков основы

Часть – ожидаемо в «Локо».

Есть вероятность, что «Крылья Советов» ждет тотальная распродажа: летом могут уйти сразу шесть футболистов. Почти все – из основного состава.

Всех игроков объединяет агент Павел Андреев – он ориентируется на воспитанников «Чертаново»

«Чемпионат» озвучил список игроков, которые, вероятно, покинут команду: вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, полузащитник Роман Ежов и нападающий Владислав Шитов.

«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть – «Рубин», – сказал источник.

Оценим потери «Крыльев» визуально (на картинке основная обойма).

• Игроков объединяет одно: со всеми работает агент Павел Андреев. Четверо из списка – воспитанники «Чертаново», с которым у Андреева были очень близкие отношения, об этом не раз рассказывал в том числе бывший глава академии Николай Ларин. Владислав Шитов (школа «Локо» и «Спартака») и защитник Роман Евгеньев («Динамо») – выходцы других школ.

Из 126 клиентов Андреева 11 сейчас играют в «Крыльях». Из тех, кто не фигурирует в списке: Дмитрий Цыпченко, Максим Витюгов и Денис Якуба. А еще 26 – в «Чертаново». Большая часть полного списка – молодые российские футболисты.

• Потерять всю эту банду – болезненно. Разве что 20-летний Шитов скорее игрок ротации, пока не ключевой, потому что чаще в атаке рядом с Владимиром Писарским выходит Дмитрий Цыпченко.

• Александра Коваленко тоже наверняка потеряют, хоть и по другой траектории. Его не в этом инсайде, потому что он в аренде из «Сочи» – и должен вернуться в южный клуб, если не договорятся о том, что он остается.

Многих самарцев опять связывают с «Локо». Почему?

Зимой «Локомотив» уже подписал двух топовых игроков «Крыльев» – Максима Глушенкова и Сергея Пиняева (тоже воспитанники «Чертаново», агент – Павел Андреев). Летом, вероятно, по тому же пути поедут и другие таланты из самарского клуба.

Подобную трансферную активность «Локомотива» связывают с назначением Юрия Нагорных председателем совета директоров. Раньше он был заместителем руководителя Москомспорта – организации, которая курировала «Чертаново».

«Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии», – сказал Нагорных после назначения, отвечая на вопрос про чертановских воспитанников.

Но пока про «разные академии» не слышно.