Неужели в «Крыльях» распродажа? Говорят про уход сразу шестерых игроков основы
Часть – ожидаемо в «Локо».
Есть вероятность, что «Крылья Советов» ждет тотальная распродажа: летом могут уйти сразу шесть футболистов. Почти все – из основного состава.
Всех игроков объединяет агент Павел Андреев – он ориентируется на воспитанников «Чертаново»
«Чемпионат» озвучил список игроков, которые, вероятно, покинут команду: вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, полузащитник Роман Ежов и нападающий Владислав Шитов.
«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть – «Рубин», – сказал источник.
Оценим потери «Крыльев» визуально (на картинке основная обойма).
• Игроков объединяет одно: со всеми работает агент Павел Андреев. Четверо из списка – воспитанники «Чертаново», с которым у Андреева были очень близкие отношения, об этом не раз рассказывал в том числе бывший глава академии Николай Ларин. Владислав Шитов (школа «Локо» и «Спартака») и защитник Роман Евгеньев («Динамо») – выходцы других школ.
Из 126 клиентов Андреева 11 сейчас играют в «Крыльях». Из тех, кто не фигурирует в списке: Дмитрий Цыпченко, Максим Витюгов и Денис Якуба. А еще 26 – в «Чертаново». Большая часть полного списка – молодые российские футболисты.
• Потерять всю эту банду – болезненно. Разве что 20-летний Шитов скорее игрок ротации, пока не ключевой, потому что чаще в атаке рядом с Владимиром Писарским выходит Дмитрий Цыпченко.
• Александра Коваленко тоже наверняка потеряют, хоть и по другой траектории. Его не в этом инсайде, потому что он в аренде из «Сочи» – и должен вернуться в южный клуб, если не договорятся о том, что он остается.
Многих самарцев опять связывают с «Локо». Почему?
Зимой «Локомотив» уже подписал двух топовых игроков «Крыльев» – Максима Глушенкова и Сергея Пиняева (тоже воспитанники «Чертаново», агент – Павел Андреев). Летом, вероятно, по тому же пути поедут и другие таланты из самарского клуба.
Подобную трансферную активность «Локомотива» связывают с назначением Юрия Нагорных председателем совета директоров. Раньше он был заместителем руководителя Москомспорта – организации, которая курировала «Чертаново».
«Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии», – сказал Нагорных после назначения, отвечая на вопрос про чертановских воспитанников.
Но пока про «разные академии» не слышно.
Алло, это обычный путь жизни футбольного клуба середины-нижней части таблицы. Найти молодых игроков, раскрыть их, продать их. После продажи повторить пункт номер 1.
КС по такому принципу почти все время живут. Пусть лучше так, чем условные Химки или Торпедо, которые запомнятся шоу а-ля Деревня дураков.
Лично я считаю, что Уфа в тогда шеи состоянии +- Торпедо/Химки. что они были, что нет - лиге пофигу.
Вот Рубин и Динамо, например, когда вылетали, то да. Лига потеряла два неплохих по посещаемости клуба, с большим количеством болельщиков. но они сами виноваты. или надо было лиге подкинуть им по +5 очков с барского плеча и не дать утонуть?
З.ы. клубы сами не борются против ФанАйди. кто то вообще вон билеты раздает дабы показать, что все заебца. Так что нефиг делать из клубов жертв РФС и РПЛ, сами тоже хороши
Тем более, автор новости за одно межсезонье трижды (!) обсирался с инсайдами про Локомотив.
Про Локо пока что единственное, что подтвердили - Артём Соколов доигрывает сезон в Пари НН, а летом - в Локо, он сам журналисту после матча это сказал.
Крылья все грабят а мы ждём что все наладиться ,прямо и незнаю.Спасибо Осинкину что стараться из нечего сделать что то,лишь бы он не ушел .такое моё мнение.🙋🙏🙏🙏⚽
-Заешь почему у краба глаза навыкате?
-?
-Кит трахал камбалу, а он это видел.
Сегодня, РПЛ снова топит клубы с помощью фануйди.
Тут не только Уфа с КС, тут кто угодно утопнет с такими гениями в РПЛ.
Чем быстрее мы избавится от этого чертановского наследства , тем быстрее появиться шанс стать н нормальные рельсы развития. Бейл, Гарре, Констанца - костяк уже просматривается
Но Пиняев и Глушенков - отличные игроки
Круговорот.
В первом же абзаце: "Похоже, «Крылья» ждет тотальная распродажа: летом могут уйти сразу 6 футболистов. Почти все – из основного состава". Здесь уже слова "похоже" и "могут уйти".
Перебарщиваете с кликбейтом в заголовках, граждане.