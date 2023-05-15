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Неужели в «Крыльях» распродажа? Говорят про уход сразу шестерых игроков основы

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Футбол Футбол

Часть – ожидаемо в «Локо».

Есть вероятность, что «Крылья Советов» ждет тотальная распродажа: летом могут уйти сразу шесть футболистов. Почти все – из основного состава.

Всех игроков объединяет агент Павел Андреев – он ориентируется на воспитанников «Чертаново»

«Чемпионат» озвучил список игроков, которые, вероятно, покинут команду: вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, полузащитник Роман Ежов и нападающий Владислав Шитов.

«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть – «Рубин», – сказал источник.

Оценим потери «Крыльев» визуально (на картинке основная обойма).

• Игроков объединяет одно: со всеми работает агент Павел Андреев. Четверо из списка – воспитанники «Чертаново», с которым у Андреева были очень близкие отношения, об этом не раз рассказывал в том числе бывший глава академии Николай Ларин. Владислав Шитов (школа «Локо» и «Спартака») и защитник Роман Евгеньев («Динамо») – выходцы других школ.

Из 126 клиентов Андреева 11 сейчас играют в «Крыльях». Из тех, кто не фигурирует в списке: Дмитрий Цыпченко, Максим Витюгов и Денис Якуба. А еще 26 – в «Чертаново». Большая часть полного списка – молодые российские футболисты.

• Потерять всю эту банду – болезненно. Разве что 20-летний Шитов скорее игрок ротации, пока не ключевой, потому что чаще в атаке рядом с Владимиром Писарским выходит Дмитрий Цыпченко.

• Александра Коваленко тоже наверняка потеряют, хоть и по другой траектории. Его не в этом инсайде, потому что он в аренде из «Сочи» – и должен вернуться в южный клуб, если не договорятся о том, что он остается.

Многих самарцев опять связывают с «Локо». Почему?

Зимой «Локомотив» уже подписал двух топовых игроков «Крыльев» – Максима Глушенкова и Сергея Пиняева (тоже воспитанники «Чертаново», агент – Павел Андреев). Летом, вероятно, по тому же пути поедут и другие таланты из самарского клуба.

Подобную трансферную активность «Локомотива» связывают с назначением Юрия Нагорных председателем совета директоров. Раньше он был заместителем руководителя Москомспорта – организации, которая курировала «Чертаново».

«Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии», – сказал Нагорных после назначения, отвечая на вопрос про чертановских воспитанников.

Но пока про «разные академии» не слышно.

Более 8 млн евро заработали «Крылья» на перепродаже воспитанников «Чертаново». А само «Чертаново»?

34 комментария

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Capitan_RAF
Удивляюсь с того, что некоторые жалеют тренера, обвиняют футболистов в неблагодарности или ещё чем то...
Алло, это обычный путь жизни футбольного клуба середины-нижней части таблицы. Найти молодых игроков, раскрыть их, продать их. После продажи повторить пункт номер 1.

КС по такому принципу почти все время живут. Пусть лучше так, чем условные Химки или Торпедо, которые запомнятся шоу а-ля Деревня дураков.
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Шлёма Презерман
Ответ Dmitry Orlov
Ну когда-то по такому пути небезуспешно шла Уфа. А теперь - на грани лишения проф. статуса. Главное - в нужный момент остановиться.
Уфа - это не Самара. Традиций там нет, и болельщикам футбол по барабану. Поэтому и быстренько свалились, с неизвестным будущим. А в Самаре футбол не пропадет.
+14
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samarskij-kuzmich
Из этого списка хотелось бы, чтобы сменил агента и остался в Крыльях Евгеньев. Остальные уже давно не прикладывают никакого старания в игре. Портят климат. Быстрее бы их всех выгнать и набрать нормальных игроков. Ну, а ещё эта новость подтверждает догадки о том, что в клубе нездоровая атмосфера и такой провал весной неспроста. Вредительство одним словом.
+14
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Константин Максимов
Ответ Максим Ремизов
У Писарского глаза на выкате (фото) от таких движений
Не только у Писарского но и у многих болельщиков и от судей и от Андреева.
+7
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Dmitry Orlov
Ответ Neodim
РПЛ не умеет планировать и принимать разумные управленческие решения. Поэтому она не моргнув глазом позволила утонуть Уфе. Но кто от этого выиграл? Игроки? Лига? Нет, все лишь проиграли, когда лига лишилась нормального фк, развивающего игроков. Сегодня, РПЛ снова топит клубы с помощью фануйди. Тут не только Уфа с КС, тут кто угодно утопнет с такими гениями в РПЛ.
Что значит "позволила утонуть Уфе", если команда по спортивному принципу вылетела в лигу ниже?
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Фан Рубина
Не в первый раз. Сколько РПЛ смотрю - Крылья раскупали уже несколько раз.
+6
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Capitan_RAF
Ответ Neodim
По "спортивному принципу" Уфа никуда не вылетала. Она заняла 14 место и должна была остаться в лиге. Но лига переобулась на ходу и нелегитимно вернула стыковые матчи (в условиях коронавируса и войны), хотя ранее обещала что в сложных условиях их не будет. И Уфу исключили из лиги за стыки. Но даже если бы наличие стыков было полностью приемлемо по контексту, сами стыки имеют неспортивный принцип априори. Там ещё в судействе приколы были, в концовке обоих стыков судьи добавляли побольше времени, чтоб соперник успел отыграться.
может скажу банальную вещь, но нефиг было в стык улетать.
Лично я считаю, что Уфа в тогда шеи состоянии +- Торпедо/Химки. что они были, что нет - лиге пофигу.
Вот Рубин и Динамо, например, когда вылетали, то да. Лига потеряла два неплохих по посещаемости клуба, с большим количеством болельщиков. но они сами виноваты. или надо было лиге подкинуть им по +5 очков с барского плеча и не дать утонуть?
З.ы. клубы сами не борются против ФанАйди. кто то вообще вон билеты раздает дабы показать, что все заебца. Так что нефиг делать из клубов жертв РФС и РПЛ, сами тоже хороши
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Dmitry Orlov
А может быть в Локо, а может быть не в Локо, а может и не может. Разговоры про переходы игроков Крылья в Локо - тот же Ежов, Горшков, Сарвели (который уже не в КС) - были ещё полтора года назад. И что-то как-то не очень сбылось.
Тем более, автор новости за одно межсезонье трижды (!) обсирался с инсайдами про Локомотив.

Про Локо пока что единственное, что подтвердили - Артём Соколов доигрывает сезон в Пари НН, а летом - в Локо, он сам журналисту после матча это сказал.
+10
-5
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Dmitry Orlov
Ответ Capitan_RAF
Удивляюсь с того, что некоторые жалеют тренера, обвиняют футболистов в неблагодарности или ещё чем то... Алло, это обычный путь жизни футбольного клуба середины-нижней части таблицы. Найти молодых игроков, раскрыть их, продать их. После продажи повторить пункт номер 1. КС по такому принципу почти все время живут. Пусть лучше так, чем условные Химки или Торпедо, которые запомнятся шоу а-ля Деревня дураков.
Ну когда-то по такому пути небезуспешно шла Уфа. А теперь - на грани лишения проф. статуса. Главное - в нужный момент остановиться.
+5
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Максим Ремизов
У Писарского глаза на выкате (фото) от таких движений
+4
0
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Romano1985
Все отдай Паша пожалуйста! И сам уйди !
+4
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Константин Максимов
Хотелось бы чтобы скорее это торговля закончилась, Павел делает все чтобы крылья разволить как так можно у него нет ничего человеческог, сам уходи а команду зачем разваливать.
Крылья все грабят а мы ждём что все наладиться ,прямо и незнаю.Спасибо Осинкину что стараться из нечего сделать что то,лишь бы он не ушел .такое моё мнение.🙋🙏🙏🙏⚽
+4
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ktibr
Ответ Максим Ремизов
У Писарского глаза на выкате (фото) от таких движений
анекдот в детстве был.
-Заешь почему у краба глаза навыкате?
-?
-Кит трахал камбалу, а он это видел.
+4
-1
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samarskij-kuzmich
Ответ окосевший йагупоп
вот я даже не удивлюсь, если Крылья в очередной раз в Первую лигу сольются
Благодаря этим игрокам всякое может быть. Однако если Крылья останутся в РПЛ и избавятся от этого балласта, то будет оздоровление клуба и всё пойдёт на лад.
+3
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окосевший йагупоп
Ответ samarskij-kuzmich
Из этого списка хотелось бы, чтобы сменил агента и остался в Крыльях Евгеньев. Остальные уже давно не прикладывают никакого старания в игре. Портят климат. Быстрее бы их всех выгнать и набрать нормальных игроков. Ну, а ещё эта новость подтверждает догадки о том, что в клубе нездоровая атмосфера и такой провал весной неспроста. Вредительство одним словом.
вот я даже не удивлюсь, если Крылья в очередной раз в Первую лигу сольются
+4
-1
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Брэд Либил
интересно, кто позарится на такой офигенный актив как вратарь-истеричка
+2
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Neodim
Ответ Dmitry Orlov
Ну когда-то по такому пути небезуспешно шла Уфа. А теперь - на грани лишения проф. статуса. Главное - в нужный момент остановиться.
РПЛ не умеет планировать и принимать разумные управленческие решения. Поэтому она не моргнув глазом позволила утонуть Уфе. Но кто от этого выиграл? Игроки? Лига? Нет, все лишь проиграли, когда лига лишилась нормального фк, развивающего игроков.
Сегодня, РПЛ снова топит клубы с помощью фануйди.
Тут не только Уфа с КС, тут кто угодно утопнет с такими гениями в РПЛ.
+4
-2
+2
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jwbmwbqvih
Ответ Capitan_RAF
Удивляюсь с того, что некоторые жалеют тренера, обвиняют футболистов в неблагодарности или ещё чем то... Алло, это обычный путь жизни футбольного клуба середины-нижней части таблицы. Найти молодых игроков, раскрыть их, продать их. После продажи повторить пункт номер 1. КС по такому принципу почти все время живут. Пусть лучше так, чем условные Химки или Торпедо, которые запомнятся шоу а-ля Деревня дураков.
Нормально,спору нет. Но не половина же команды сразу,да еще с одним агентом. Так он поругается с условным ген.диром и начнёт науськивать игроков.
+2
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КрыСавец
Ответ kilo_gilo
тем более, когда крылья также дербанили Чертаново, вряд-ли самарские болельщики также возмущались. а вот сам факт того, что клуб настолько сильно подвязан к одному агенту - это фатальный просчет руководства
Чертаново - это академия, которая заточена на выращивание и продажу своих воспитанников. Это их основная функция, а не профессиональный ФК, для игры в высшем дивизионе у них нет ничего - ни денег , ни инфраструктуры. К вылетевшим в пердив КС обратились с предложением из Чертаново купить тренера и часть игроков, Крылья рискнули. Не сразу всё получалось, но потом всё срослось. Никто никого не дербанил, чертановцы были очень рады продаже, а КС сильно рисковали, и в итоге риск оказался неоправданным. 8 млн выгоды за весь этот отряд - это смешно. А сколько ушло на их содержание и контракты ?
Чем быстрее мы избавится от этого чертановского наследства , тем быстрее появиться шанс стать н нормальные рельсы развития. Бейл, Гарре, Констанца - костяк уже просматривается
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Новый Орлеан
Ответ Константин Максимов
Хотелось бы чтобы скорее это торговля закончилась, Павел делает все чтобы крылья разволить как так можно у него нет ничего человеческог, сам уходи а команду зачем разваливать. Крылья все грабят а мы ждём что все наладиться ,прямо и незнаю.Спасибо Осинкину что стараться из нечего сделать что то,лишь бы он не ушел .такое моё мнение.🙋🙏🙏🙏⚽
Ну а то что до этого Крылья Чертаново развалили - это пустячок? А теперь ответочка! Кушайте, не обляпайтесь!
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jimmilee**
Я хз про остальных
Но Пиняев и Глушенков - отличные игроки
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Capitan_RAF
Ответ КрыСавец
Чертаново - это академия, которая заточена на выращивание и продажу своих воспитанников. Это их основная функция, а не профессиональный ФК, для игры в высшем дивизионе у них нет ничего - ни денег , ни инфраструктуры. К вылетевшим в пердив КС обратились с предложением из Чертаново купить тренера и часть игроков, Крылья рискнули. Не сразу всё получалось, но потом всё срослось. Никто никого не дербанил, чертановцы были очень рады продаже, а КС сильно рисковали, и в итоге риск оказался неоправданным. 8 млн выгоды за весь этот отряд - это смешно. А сколько ушло на их содержание и контракты ? Чем быстрее мы избавится от этого чертановского наследства , тем быстрее появиться шанс стать н нормальные рельсы развития. Бейл, Гарре, Констанца - костяк уже просматривается
сильно сомневаюсь, что в контрактах по продаже не включены проценты с продажи будущей. Особенно в случае Пиняева.
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Victor Pavlovuch
Спартак опять скупает?
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Superkenguroo
Локо раздаёт своих воспитанников, и забирает чертановских.
Круговорот.
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Novak
Заголовок: "В «Крыльях» тотальная распродажа – сразу минус 6 футболистов! Почти все – из основы". То есть как свершившийся факт подано.
В первом же абзаце: "Похоже, «Крылья» ждет тотальная распродажа: летом могут уйти сразу 6 футболистов. Почти все – из основного состава". Здесь уже слова "похоже" и "могут уйти".
Перебарщиваете с кликбейтом в заголовках, граждане.
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