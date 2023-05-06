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Перед финалом Кубка «Лужники» ограничили вместимость до 15 тысяч – из-за приказа МВД. В чем дело?

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Разбираемся.

По информации инсайдера Ивана Карпова, МВД России ограничило вместимость «Лужников» до 15 тысяч человек – из-за того, что арена не соответствует приказу №1092 (там требования к безопасности).

Разбираемся, что происходит со стадионом накануне суперфинала Кубка России 11 июня. 

Что за приказ №1092?

Полное название приказа №1092 состоит из 23 слов, а их полный смысл понятен не сразу. 

Если проще, то в приказе от 17 ноября 2015 года перечислены требования к стадионам, на которых проходят спортивные (не только футбольные) соревнования. Например, прописано, сколько и каких видеокамер надо установить на арене, какими ограждениями оборудовать периметр, из чего должны состоять технические средства охраны. Всего – несколько сотен пунктов и подпунктов.

Приказ №1092 появился как логичное продолжение «закона о болельщиках» (192-ФЗ), принятого в 2013 году.

У «Спартака» были проблемы из-за несоответствия приказу – стадиону требовалось дооснащение на 200 млн рублей

Пока неизвестно, что МВД не устроило в «Лужниках», но весной 2022-го проблемы возникли у «Спартака» – из-за отсутствия на «Открытие Банк Арене» полноростовых турникетов, которые по приказу №1092 должны быть установлены на всех стадионах, вмещающих от 15 тысяч человек.

Тогда «Спартак» утверждал, что на устранение несоответствий потребуется около 200 млн рублей. Красно-белые просили МВД смягчить требования, чтобы не тратить такие большие деньги, или включить «Спартак» в государственную программу дооснащения (да, такая есть).

В августе 2022-го гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб провел конкурсные процедуры, отобрал подрядчика и предварительно подтвердил финансирование для установки турникетов. 

МВД и правда накладывает ограничения по вместимости?

На самом деле нет. Полиция только составляет протокол – дальше дело рассматривает суд и накладывает санкцию. Но суд по статье 20.32 не может ограничить вместимость. У суда есть две санкции: штраф или ограничение деятельности объекта.

Простым языком: если штрафы не помогают, суд может закрыть стадион на три месяца. Тогда на нем запрещено даже тренироваться.

Руководство «Спартака», когда МВД сообщило им о несоответствии приказу №1092, искусственно ограничило вместимость стадиона до 15 тысяч человек. Версию подтверждает в том числе сообщение МВД: «Решения об ограничении билетной программы до 15 тысяч зрителей принимаются организатором соревнования во избежание административной ответственности».

Видимо, так же поступило и руководство «Лужников» – чтобы избежать санкций от МВД.

Напоминаем: в «Лужниках» пройдет суперфинал Кубка России (с Fan ID)

11 июня в «Лужниках» пройдет суперфинал Кубка России. Правда, не факт, что наберутся даже 15 тысяч зрителей, ведь на игру не пустят без Fan ID. Да, паспорт болельщика не требовался на предыдущих стадиях Кубка, но понадобится для решающей игры. 

Как минимум матч точно пропустят активные фанаты ЦСКА и «Краснодара»/«Урала». Да и вообще в Москве на ЦСКА весной приходят в среднем 6 235 человек. Пара тысяч наверняка приедет из Краснодара/Екатеринбурга, но вряд ли общая цифра нас впечатлит. 

«Акрон» вылетел из Кубка России, ЦСКА – первый финалист. В турнире остались лишь 3 команды

МВД прессует «Спартак», ограничивая вместимость стадиона. Клуб выделил 200 млн рублей, но все тормозят санкции

Фото: globallookpress.com/AirPano LLC, Marcus Brandt; РИА Новости/Алексей Филиппов

42 комментария

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Jason Kidd
Дело в том, что это не концерт шамана или газманова, не сходка зед-тусовки или (не)сочувствующим ей согнанным в счёт отгула бюджетников, а какой-то, прости господи, футбол. Спорт намба уан в подлунном мЪре...
+134
-15
+119
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Mr.Bean
Вот правильно человек в комментартях к новости писал о том, что стадион 5 лет назад соответствовал требованиям финала ЧМ (!), а тут вдруг перестал соответствовать требованиям на уровне кубка страны.
Жесть какая-то
А ведь в этом сезоне был реальный шанс популяризовать российский футбол в плане посещаемости - пандемия утихла, еврокубки закрыли, да и клубы в целом играют бодро даже в нынешних реалиях.
Но нет. Лучше усложним проход на стадион, а теперь ещё и ограничения введём по количеству.
+117
-3
+114
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Санитар-волк
Это вам, блин, не Z-шоу, и даже не занюханный ЧМ по футболу, это кубок нашей водокачки ))
+68
-2
+66
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Mr. Jones
Ответ Mr.Bean
Вот правильно человек в комментартях к новости писал о том, что стадион 5 лет назад соответствовал требованиям финала ЧМ (!), а тут вдруг перестал соответствовать требованиям на уровне кубка страны. Жесть какая-то А ведь в этом сезоне был реальный шанс популяризовать российский футбол в плане посещаемости - пандемия утихла, еврокубки закрыли, да и клубы в целом играют бодро даже в нынешних реалиях. Но нет. Лучше усложним проход на стадион, а теперь ещё и ограничения введём по количеству.
Тае он перестал соответствовать требованиям не финала кубка, а невменяемых людей на самом верху, которые считают добровольное собрание большого количества людей крайне нежелательным.
+33
-1
+32
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jonnysilverhand01
А что вы хотели, какой убогий формат кубка, такой и финал … а про ограничение зрителей - это вообще цирк, а автору я желаю от всей души поскорее понять и принять, что в стране вообще происходит, а не искать логическое оправдание объяснений абсурдных решений действующей власти … все таки уже 437 день идет, а мы все никак не начнём
+38
-7
+31
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Vovan94
Дело вот в чем: с фан айди на этот финал больше 15 тысяч не придут. Но не в открытую же говорить ,что мы не можем 80 тысяч людей уломать на этот стадион. Нет,просто скажем ,что остальные 65 не могут прийти из за сего указа,а не то что вы подумали
+26
0
+26
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Evgeny Trifonov
Все ругают стадион на Крестовском, за распил и срывы сроков. И наверное справедливо. Но городу всё же построили современную арену на которой постоянно играют в футбол, проводятся шоу и концерты и даже играют в хоккей. И всё это можно делать круглогодично из за крыши. Но моё мнение самый позор это Лужники, кучу денег ввалили в реконструкцию стоимостью в новый стадион и теперь это самый дорогой памятник советской архитектуры на котором иногда проходят митинги и приходят полтора землекопа посмотреть на Торпедо.
+31
-14
+17
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Вадим Никулин
дело в том что все идет по плану
+13
-1
+12
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And-Rover
Финал в Лужниках, где будет пустой стадион, небольшая аудитория на трибунах в несколько тысяч не покроет весь абсурд.
+12
-2
+10
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Evgeny Trifonov
Ответ jonnysilverhand01
Там даже бакланы прилетают на крышу посмотреть футбол высочайшего качества …
Молодец что "пробиваешь" выезда
+15
-5
+10
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Марат Люсьеныч
Вот если бы там проходил Zуперкубок, то хоть 80 тысяч, а так...
+7
0
+7
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poolshh
Прорыв за прорывом
+7
0
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jonnysilverhand01
Ответ Evgeny Trifonov
Все ругают стадион на Крестовском, за распил и срывы сроков. И наверное справедливо. Но городу всё же построили современную арену на которой постоянно играют в футбол, проводятся шоу и концерты и даже играют в хоккей. И всё это можно делать круглогодично из за крыши. Но моё мнение самый позор это Лужники, кучу денег ввалили в реконструкцию стоимостью в новый стадион и теперь это самый дорогой памятник советской архитектуры на котором иногда проходят митинги и приходят полтора землекопа посмотреть на Торпедо.
Там даже бакланы прилетают на крышу посмотреть футбол высочайшего качества …
+12
-6
+6
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Егор Понамарёв
Переехал в этом году в Москву. Любимая команда впервые за несколько лет вышла в финал кубка. А туда не попасть по-человечески. Грустно.
+5
0
+5
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fantast1c
Зато потом объявят, что на Кубке при фануйди был аншлаг. Подгоняют статистику, как это у нас принято.
+5
0
+5
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В курсе про поля
Ответ riverman1980
Напомню, что реконструкция Лужников обошлась как два Крестовских. Москвичи обьясняют это тем, что еще были построены манеж и бассейн. Ну, ок, бассейн и манеж по цене Крестовского. И заметьте, никой истерики в СМИ )
Это откуда такая информация? Оба проекта обошлись в сопоставимый бюджет, около 60 ярдов. При этом стоимость Лужников это да, не только стадион, весь компаунд.
+6
-1
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Сим Сим
Господи, когда же ВСЁ это закончится?
+4
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Atsuktuvas
Ответ Санитар-волк
Это вам, блин, не Z-шоу, и даже не занюханный ЧМ по футболу, это кубок нашей водокачки ))
А где можно взять билетов пачку?..
+5
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AndreyBSC
Ребят, а где пройдет простой финал кубка и кто его участники?
+5
-1
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Андрей Балабаев
Ответ AndreyBSC
Ребят, а где пройдет простой финал кубка и кто его участники?
Тосно 2018 года сыграют против Ска Ростов 1981 года на стадионе Уралана в 2003 году
+4
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Nuwanda
Ответ jonnysilverhand01
А что вы хотели, какой убогий формат кубка, такой и финал … а про ограничение зрителей - это вообще цирк, а автору я желаю от всей души поскорее понять и принять, что в стране вообще происходит, а не искать логическое оправдание объяснений абсурдных решений действующей власти … все таки уже 437 день идет, а мы все никак не начнём
давайте, просыпайтесь, русские. кроме вас никто это не остановит. мы со своей стороны делаем что можем и платим цену крови. каждый божий день. помогите нам победить нашего общего врага
+3
0
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jonnysilverhand01
Ответ Evgeny Trifonov
Молодец что "пробиваешь" выезда
Это было достойно 😂
+5
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Konstantin_ZV
они бояться чего-то что ли? мы ж мирные налогоплательщики
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В курсе про поля
Ответ riverman1980
83.5 млрд реконструкция Лужников. https://m.sports.ru/football/155032387.html
В лоскуты, источник бомба, Вы прям с 13 года ссылочку хранили?

Вам просто для информации, Дворец спорта и Малую спортивную арену так и не трогали пока. "Плавательный бассейн" это снесли старый открытый бассейн, и с нуля построили суперсовременное сооружение, несколько крытых бассейнов и аквапарк. Центр борьбы начали в 2019 закончили в 2022, к расходам на ЧМ никакого отношения. То же самое дворец гимнастики. Футбольного манежа нет, отеля нет. Южное спортивное ядро это тренировочная площадка ЧМ-2018, 125 млн федеральных денег, плюс столько же Москва добавила, чтобы было красиво. И тп, и тп...

Впечатляет также оценка стоимости ГА в 2013, при том, что даже в 2018 расходы на этот объект не закончились (Зенит только с июля по декабрь 2018 вложил туда больше миллиона Евро просто чтобы можно было пользоваться стадионом в нормальном режиме).

В общем повеселили, спасибо, продолжайте, пожалуйста.
+2
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АГОШКИН Алексей
Вот и решили вопрос с посещаемостью финала кубка,если что будет отмазка МВД запретили вот поэтому так мало людей. Клоуны!!
+2
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