Перед финалом Кубка «Лужники» ограничили вместимость до 15 тысяч – из-за приказа МВД. В чем дело?

Разбираемся.

По информации инсайдера Ивана Карпова, МВД России ограничило вместимость «Лужников» до 15 тысяч человек – из-за того, что арена не соответствует приказу №1092 (там требования к безопасности).

Разбираемся, что происходит со стадионом накануне суперфинала Кубка России 11 июня.

Что за приказ №1092?

Полное название приказа №1092 состоит из 23 слов, а их полный смысл понятен не сразу.

Если проще, то в приказе от 17 ноября 2015 года перечислены требования к стадионам, на которых проходят спортивные (не только футбольные) соревнования. Например, прописано, сколько и каких видеокамер надо установить на арене, какими ограждениями оборудовать периметр, из чего должны состоять технические средства охраны. Всего – несколько сотен пунктов и подпунктов.

Приказ №1092 появился как логичное продолжение «закона о болельщиках» (192-ФЗ), принятого в 2013 году.

У «Спартака» были проблемы из-за несоответствия приказу – стадиону требовалось дооснащение на 200 млн рублей

Пока неизвестно, что МВД не устроило в «Лужниках», но весной 2022-го проблемы возникли у «Спартака» – из-за отсутствия на «Открытие Банк Арене» полноростовых турникетов, которые по приказу №1092 должны быть установлены на всех стадионах, вмещающих от 15 тысяч человек.

Тогда «Спартак» утверждал, что на устранение несоответствий потребуется около 200 млн рублей. Красно-белые просили МВД смягчить требования, чтобы не тратить такие большие деньги, или включить «Спартак» в государственную программу дооснащения (да, такая есть).

В августе 2022-го гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб провел конкурсные процедуры, отобрал подрядчика и предварительно подтвердил финансирование для установки турникетов.

МВД и правда накладывает ограничения по вместимости?

На самом деле нет. Полиция только составляет протокол – дальше дело рассматривает суд и накладывает санкцию. Но суд по статье 20.32 не может ограничить вместимость. У суда есть две санкции: штраф или ограничение деятельности объекта.

Простым языком: если штрафы не помогают, суд может закрыть стадион на три месяца. Тогда на нем запрещено даже тренироваться.

Руководство «Спартака», когда МВД сообщило им о несоответствии приказу №1092, искусственно ограничило вместимость стадиона до 15 тысяч человек. Версию подтверждает в том числе сообщение МВД: «Решения об ограничении билетной программы до 15 тысяч зрителей принимаются организатором соревнования во избежание административной ответственности».

Видимо, так же поступило и руководство «Лужников» – чтобы избежать санкций от МВД.

Напоминаем: в «Лужниках» пройдет суперфинал Кубка России (с Fan ID)

11 июня в «Лужниках» пройдет суперфинал Кубка России. Правда, не факт, что наберутся даже 15 тысяч зрителей, ведь на игру не пустят без Fan ID. Да, паспорт болельщика не требовался на предыдущих стадиях Кубка, но понадобится для решающей игры.

Как минимум матч точно пропустят активные фанаты ЦСКА и «Краснодара»/«Урала». Да и вообще в Москве на ЦСКА весной приходят в среднем 6 235 человек. Пара тысяч наверняка приедет из Краснодара/Екатеринбурга, но вряд ли общая цифра нас впечатлит.

Фото: globallookpress.com/AirPano LLC, Marcus Brandt; РИА Новости/Алексей Филиппов