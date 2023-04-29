Безумное спасение «Спартака»: Карпин в ярости от судей, Соболев вколотил на 90+4, Абаскаль прыгал на поле
«Спартак» эпично вырвал ничью с «Ростовом»: Александр Соболев на 90+4 отлично пробил головой после подачи с углового. Мог быть красивый сэйв с линии, но не получилось. 1:1!
Спасение «Спартака» – концентрированное безумие
Давайте по хронологии.
На 92:40 Валерий Карпин за излишние эмоции получил желтую карточку. Этим фактом остался недоволен и скинул пальто на газон.
На 93:30 игра еще не закончилась, хотя судья Кирилл Левников добавил три минуты. «Спартак» атаковал угловыми: сначала уже на 93:00 подал с правого фланга, через 30 секунд готовился навешивать слева. Александр Селихов уже обосновался в штрафной «Ростова».
Карпин только разводил руками: «А где финальный свисток?»
Дальше – 1:1, и главным героем стал другой тренер. Гильермо Абаскаль выскочил на поле.
Абаскаль традиционно убежал в раздевалку, пока Карпин уже без улыбки высказывал претензии судье. И получил за это красную карточку, после чего с эмоциями уже не исправился его помощник Виктор Онопко.
А Шамар Николсон даже после финального свистка пытался объяснить, почему он промазал с пары метров по пустому углу еще при 0:1.
«Вот #####», – резюме Карпина, пока уходил в раздевалку.
Что так взбесило Карпина?
Если коротко: «Ростов» очень-очень недоволен судейством Левникова.
«О чем говорили с судьями? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну и сколько можно? Все видно, что не понятно. Много претензий было, – объяснял сам Карпин. – Главная претензия – что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака.
Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить, и еще красную получу».
После этого подключился телеграм-канал клуба: «Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. А еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина» 😉😉😉 А еще давайте вспомним, когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?».
В видео – два стыка, после которых игроки «Ростова» поочередно падает, но Левников не фиксирует нарушения.
Сначала толчок Павла Маслова:
Потом жесткая игра Зиньковского:
Автор телеграм-канала «Але, реф!» и бывший арбитр Анатолий Синяев не видит поводов для недовольств: «Оба эпизода вполне игровые, нормальные. Как говорится, на усмотрение. Не вижу, за что тут судью прибивать».
А ведь «Ростов» мог победить с шикарным голом
Шторм начался на 80-й минуте: полузащитник Александр Селява подкараулил скидку Комличенко и мощно ударил с угла штрафной. Главный судья Кирилл Левников посоветовался с ВАР – и засчитал чистый гол.
Слышали про Селяву раньше? «Ростов» привез белоруса из минского «Динамо» в феврале 2022-го, и важной частью сделки стал факт, что Александр не считается в РПЛ легионером. Ему уже 30 лет, хотя карьера могла завершиться намного раньше: после дебюта за БАТЭ в 16 лет 147 дней хавбек стал самым молодым дебютантом в истории клуба.
Однако этот кубковый матч так и остался для него единственным в составе БАТЭ. В начале 2009-го с Александром расторгли контракт, выявив проблемы с сердцем. Футболист приостановил карьеру на полтора года, вылечился, после чего начал все заново – с минорных лиг Беларуси. Все получилось: в 2020-м даже дебютировал в сборной и уже забивает РПЛ.
Ну как забивает – это его первый гол за «Ростов» и первый гол с 2017 года. Зато какой!
«Спартак» тащит матчи на характере, но игра конкретно сломалась
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Селихов, Джикия (Маслов, 46), Дуарте, Литвинов, Томаш Тавареш, Денисов (Зиньковский, 76), Зобнин (Кейта Бальде, 84), Мартинс Перейра, Игнатов (Пруцев, 70), Промес (Николсон, 85), Соболев.
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Ростов –
Песьяков, Лангович, Осипенко, Мелехин, Сильянов, Глебов, Миронов, Щетинин (Уткин, 18), Тугарев (Мельников, 63; Прохин, 87), Комаров (Селява, 76), Комличенко (Голенков, 87).
- Предупреждения:
- Литвинов (27), Соболев (33), Лангович (45), Мелехин (77), Глебов (89), Миронов (90), Песьяков (90), Карпин (90).
- Удаление:
- Карпин (90).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; vk.com/fcsm_official
Может хоть немного поумнеешь