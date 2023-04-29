Безумное спасение «Спартака»: Карпин в ярости от судей, Соболев вколотил на 90+4, Абаскаль прыгал на поле

«Спартак» эпично вырвал ничью с «Ростовом»: Александр Соболев на 90+4 отлично пробил головой после подачи с углового. Мог быть красивый сэйв с линии, но не получилось. 1:1!

Спасение «Спартака» – концентрированное безумие

Давайте по хронологии.

На 92:40 Валерий Карпин за излишние эмоции получил желтую карточку. Этим фактом остался недоволен и скинул пальто на газон.

На 93:30 игра еще не закончилась, хотя судья Кирилл Левников добавил три минуты. «Спартак» атаковал угловыми: сначала уже на 93:00 подал с правого фланга, через 30 секунд готовился навешивать слева. Александр Селихов уже обосновался в штрафной «Ростова».

Карпин только разводил руками: «А где финальный свисток?»

Дальше – 1:1, и главным героем стал другой тренер. Гильермо Абаскаль выскочил на поле.

Абаскаль традиционно убежал в раздевалку, пока Карпин уже без улыбки высказывал претензии судье. И получил за это красную карточку, после чего с эмоциями уже не исправился его помощник Виктор Онопко.

А Шамар Николсон даже после финального свистка пытался объяснить, почему он промазал с пары метров по пустому углу еще при 0:1.

«Вот #####», – резюме Карпина, пока уходил в раздевалку.

Что так взбесило Карпина?

Если коротко: «Ростов» очень-очень недоволен судейством Левникова.

«О чем говорили с судьями? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну и сколько можно? Все видно, что не понятно. Много претензий было, – объяснял сам Карпин. – Главная претензия – что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака.

Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить, и еще красную получу».

После этого подключился телеграм-канал клуба: «Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. А еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина» 😉😉😉 А еще давайте вспомним, когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?».

В видео – два стыка, после которых игроки «Ростова» поочередно падает, но Левников не фиксирует нарушения.

Сначала толчок Павла Маслова:

Потом жесткая игра Зиньковского:

Автор телеграм-канала «Але, реф!» и бывший арбитр Анатолий Синяев не видит поводов для недовольств: «Оба эпизода вполне игровые, нормальные. Как говорится, на усмотрение. Не вижу, за что тут судью прибивать».

А ведь «Ростов» мог победить с шикарным голом

Шторм начался на 80-й минуте: полузащитник Александр Селява подкараулил скидку Комличенко и мощно ударил с угла штрафной. Главный судья Кирилл Левников посоветовался с ВАР – и засчитал чистый гол.

Слышали про Селяву раньше? «Ростов» привез белоруса из минского «Динамо» в феврале 2022-го, и важной частью сделки стал факт, что Александр не считается в РПЛ легионером. Ему уже 30 лет, хотя карьера могла завершиться намного раньше: после дебюта за БАТЭ в 16 лет 147 дней хавбек стал самым молодым дебютантом в истории клуба.

Однако этот кубковый матч так и остался для него единственным в составе БАТЭ. В начале 2009-го с Александром расторгли контракт, выявив проблемы с сердцем. Футболист приостановил карьеру на полтора года, вылечился, после чего начал все заново – с минорных лиг Беларуси. Все получилось: в 2020-м даже дебютировал в сборной и уже забивает РПЛ.

Ну как забивает – это его первый гол за «Ростов» и первый гол с 2017 года. Зато какой!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; vk.com/fcsm_official