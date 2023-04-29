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Безумное спасение «Спартака»: Карпин в ярости от судей, Соболев вколотил на 90+4, Абаскаль прыгал на поле

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«Спартак» эпично вырвал ничью с «Ростовом»: Александр Соболев на 90+4 отлично пробил головой после подачи с углового. Мог быть красивый сэйв с линии, но не получилось. 1:1!

Спасение «Спартака» – концентрированное безумие

Давайте по хронологии. 

На 92:40 Валерий Карпин за излишние эмоции получил желтую карточку. Этим фактом остался недоволен и скинул пальто на газон. 

На 93:30 игра еще не закончилась, хотя судья Кирилл Левников добавил три минуты. «Спартак» атаковал угловыми: сначала уже на 93:00 подал с правого фланга, через 30 секунд готовился навешивать слева. Александр Селихов уже обосновался в штрафной «Ростова».

Карпин только разводил руками: «А где финальный свисток?»

Дальше – 1:1, и главным героем стал другой тренер. Гильермо Абаскаль выскочил на поле. 

Абаскаль традиционно убежал в раздевалку, пока Карпин уже без улыбки высказывал претензии судье. И получил за это красную карточку, после чего с эмоциями уже не исправился его помощник Виктор Онопко. 

А Шамар Николсон даже после финального свистка пытался объяснить, почему он промазал с пары метров по пустому углу еще при 0:1. 

«Вот #####», – резюме Карпина, пока уходил в раздевалку.

Что так взбесило Карпина?

Если коротко: «Ростов» очень-очень недоволен судейством Левникова.

«О чем говорили с судьями? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судей, ну и сколько можно? Все видно, что не понятно. Много претензий было, – объяснял сам Карпин. – Главная претензия – что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идет атака.

Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить, и еще красную получу».

После этого подключился телеграм-канал клуба: «Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. А еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина» 😉😉😉 А еще давайте вспомним, когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?».

В видео – два стыка, после которых игроки «Ростова» поочередно падает, но Левников не фиксирует нарушения.

Сначала толчок Павла Маслова:

Потом жесткая игра Зиньковского:

Автор телеграм-канала «Але, реф!» и бывший арбитр Анатолий Синяев не видит поводов для недовольств: «Оба эпизода вполне игровые, нормальные. Как говорится, на усмотрение. Не вижу, за что тут судью прибивать».

А ведь «Ростов» мог победить с шикарным голом

Шторм начался на 80-й минуте: полузащитник Александр Селява подкараулил скидку Комличенко и мощно ударил с угла штрафной. Главный судья Кирилл Левников посоветовался с ВАР – и засчитал чистый гол.

Слышали про Селяву раньше? «Ростов» привез белоруса из минского «Динамо» в феврале 2022-го, и важной частью сделки стал факт, что Александр не считается в РПЛ легионером. Ему уже 30 лет, хотя карьера могла завершиться намного раньше: после дебюта за БАТЭ в 16 лет 147 дней хавбек стал самым молодым дебютантом в истории клуба.

Однако этот кубковый матч так и остался для него единственным в составе БАТЭ. В начале 2009-го с Александром расторгли контракт, выявив проблемы с сердцем. Футболист приостановил карьеру на полтора года, вылечился, после чего начал все заново – с минорных лиг Беларуси. Все получилось: в 2020-м даже дебютировал в сборной и уже забивает РПЛ.

Ну как забивает – это его первый гол за «Ростов» и первый гол с 2017 года. Зато какой!

«Спартак» тащит матчи на характере, но игра конкретно сломалась

Спартак – Ростов 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
29 апреля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 80 Селява, 1:1 – 90 Соболев.
СпартакСелихов, Джикия (Маслов, 46), Дуарте, Литвинов, Томаш Тавареш, Денисов (Зиньковский, 76), Зобнин (Кейта Бальде, 84), Мартинс Перейра, Игнатов (Пруцев, 70), Промес (Николсон, 85), Соболев.
РостовПесьяков, Лангович, Осипенко, Мелехин, Сильянов, Глебов, Миронов, Щетинин (Уткин, 18), Тугарев (Мельников, 63; Прохин, 87), Комаров (Селява, 76), Комличенко (Голенков, 87).
Предупреждения:
Литвинов (27), Соболев (33), Лангович (45), Мелехин (77), Глебов (89), Миронов (90), Песьяков (90), Карпин (90).
Удаление:
Карпин (90).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; vk.com/fcsm_official

18 комментариев

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Direct free kick
Ответ Карпов Стас
Я смотрю у деревенских полыхает...Случайный гол и надежды!
Ростовским бы по своим норам залечь, а не варежку раскрывать на главный клуб страны
+5
-1
+4
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Виталий
Концовка огненная конечно ,но от матча ожидал большего , получилось очень скучно
+5
-3
+2
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igls54
Валера почти вдул бывшей, но тут пришел Левников со свечкой и все испортил
+15
-13
+2
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Streetbor
Изначально показалось Селихов забил, но с повтора стало яснее. Песьяков мог и лучше сыграть, выйдя изначально на мяч, а не стоять на линии.
+4
-2
+2
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Максим Анпилогов
После половины первого тайма уснул
+2
0
+2
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Leon9
Ответ воен
По всем рекомендациям второй угловой нельзя было разрешать подавать. Думаю, Левникова отстранят, но очередные нарисованные очки для Спартака по весне уже никуда не денешь.
Думаю нет,надо было минимально пять добавлять а тебе нарисовать на лбу🤣🤣🤣🤣
+5
-3
+2
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Direct free kick
Ответ воен
По всем рекомендациям второй угловой нельзя было разрешать подавать. Думаю, Левникова отстранят, но очередные нарисованные очки для Спартака по весне уже никуда не денешь.
Вот тебе даже ролик https://youtu.be/MDfV35ddpu0
Может хоть немного поумнеешь
+2
-1
+1
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Leon9
Ответ igls54
Валера почти вдул бывшей, но тут пришел Левников со свечкой и все испортил
У тебя болит,а Валера вдул🤣🤣🤣🤣
+7
-7
0
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Александр Быкович
Ответ igls54
Валера почти вдул бывшей, но тут пришел Левников со свечкой и все испортил
Господи кто тебе лайки ставит,такие же гкольники? Нормальный человек не станет такие глупости писать
+1
-1
0
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Direct free kick
Ответ воен
По всем рекомендациям второй угловой нельзя было разрешать подавать. Думаю, Левникова отстранят, но очередные нарисованные очки для Спартака по весне уже никуда не денешь.
Ты ЧМ 1978 пересмотрел, где чистый гол Зико не засчитали? Всё по делу. Нечего тянуть время. Есть стандарт - есть розыгрыш. Хотя цысковые никогда в футболе не разбирались
+3
-3
0
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Great Football Moments
Ответ Direct free kick
Ростовским бы по своим норам залечь, а не варежку раскрывать на главный клуб страны
про главный клуб страны хорошая шутка 👍👍👍
+2
-2
0
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