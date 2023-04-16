Ударный день Миранчука и Головина: гол и ассист на двоих
Вау 😍
Давно не вспоминали про россиян в Европе! Алексей Миранчук и Александр Головин уже вернулись после легких травм, из-за которых пропустили матчи сборной России.
И уже успели немного пошуметь.
Миранчук отдал пятую голевую в Серии А – лучший ассистент в «Торино»
Алексей продолжает набирать форму после травмы: пропустил поездку в сборную и матч с «Наполи», а с «Сассуоло» отыграл всего 9 минут. Через 5 дней Миранчук пролез в основу на «Рому», а во встрече с «Салернитаной» закрепил возвращение голевым пасом на Антонио Санабрию.
Россиянин поймал отскок и здорово качнул оборону гостей, стянув на себя сразу трех соперников.
Санабрии осталось только попасть.
Миранчук – лучший ассистент «Торино» в этом сезоне Серии А. У него 4+5 по гол+пас, по результативным действиям впереди только Санабрия (9+2). Второй в клубе по ассистам – латераль Мергим Войвода с четырьмя голевыми.
Но «Торино» выкупать Алексея пока не планирует: La Repubblica пишет, что клуб видит опцию выкупа в 13 млн евро слишком дорогой и не станет ее активировать. Это же касается Влашича: выкуп хорвата из «Вест Хэма» стоит 15 млн – таких денег в «Торино» нет.
«Мы ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты. Пока он думает только о «Торино», и посмотрим, что будет потом. Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать», – краток представитель игрока Мирко Левати.
Головин разорвал «Лорьян» за полчаса
Снова выдал шикарный матч за «Монако» – в этом сезоне уже традиция.
Уже к 30-й минуте Головин отдать классную передачу в моменте с первым голом, а второй мяч оформил уже сам: замкнул пас Бен-Йеддера.
У Головина 7+7 в чемпионате Франции: среди игроков «Монако» столько же баллов только у Бреэля Эмболо (12+2), а больше у Виссама Бен-Йеддера – 17 мячей и 5 ассистов. Француза точно не подвинуть, но обойти Эмболо вполне можно.
Полузащитник сборной России взял отличный темп – уже повторил личный рекорд, набрав 14 очков в чемпионате Франции. Ранее отметка в 14 баллов покорялась всего раз – в сезоне-2020/21, и тогда он отыграл сильно меньше (21 матчей против 29 игр в нынешнем сезоне).
До конца чемпионата «Монако» проведет еще 7 игр. Шансы покорить вершину есть!
Головин теперь дороже Роналду на Transfermarkt! Как так?!
Головин и Миранчук все-таки мимо матчей с Ираном и Ираком. Не играли за сборную с 2021-го
Фото: eastnews.ru/CLEMENT MAHOUDEAU, Fabio Ferrari
Но этого всего не будет. Обоим по 27 и со сборной в нормальных турнирах они не поиграют уже.
Дай бог в клубах продолжат и будут строить свою личную карьеру отдельно от сборной.. к сожалению
ему что-нибудь менее темповое надо
Приятно, что о наших пишут