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Ударный день Миранчука и Головина: гол и ассист на двоих

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Вау 😍

Давно не вспоминали про россиян в Европе! Алексей Миранчук и Александр Головин уже вернулись после легких травм, из-за которых пропустили матчи сборной России.

И уже успели немного пошуметь.

Миранчук отдал пятую голевую в Серии А – лучший ассистент в «Торино»

Алексей продолжает набирать форму после травмы: пропустил поездку в сборную и матч с «Наполи», а с «Сассуоло» отыграл всего 9 минут. Через 5 дней Миранчук пролез в основу на «Рому», а во встрече с «Салернитаной» закрепил возвращение голевым пасом на Антонио Санабрию.

Россиянин поймал отскок и здорово качнул оборону гостей, стянув на себя сразу трех соперников.

Санабрии осталось только попасть.

Миранчук – лучший ассистент «Торино» в этом сезоне Серии А. У него 4+5 по гол+пас, по результативным действиям впереди только Санабрия (9+2). Второй в клубе по ассистам – латераль Мергим Войвода с четырьмя голевыми.

Но «Торино» выкупать Алексея пока не планирует: La Repubblica пишет, что клуб видит опцию выкупа в 13 млн евро слишком дорогой и не станет ее активировать. Это же касается Влашича: выкуп хорвата из «Вест Хэма» стоит 15 млн – таких денег в «Торино» нет.

«Мы ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты. Пока он думает только о «Торино», и посмотрим, что будет потом. Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать», – краток представитель игрока Мирко Левати.

Головин разорвал «Лорьян» за полчаса

Снова выдал шикарный матч за «Монако» – в этом сезоне уже традиция. 

Уже к 30-й минуте Головин отдать классную передачу в моменте с первым голом, а второй мяч оформил уже сам: замкнул пас Бен-Йеддера. 

У Головина 7+7 в чемпионате Франции: среди игроков «Монако» столько же баллов только у Бреэля Эмболо (12+2), а больше у Виссама Бен-Йеддера – 17 мячей и 5 ассистов. Француза точно не подвинуть, но обойти Эмболо вполне можно.

Полузащитник сборной России взял отличный темп – уже повторил личный рекорд, набрав 14 очков в чемпионате Франции. Ранее отметка в 14 баллов покорялась всего раз – в сезоне-2020/21, и тогда он отыграл сильно меньше (21 матчей против 29 игр в нынешнем сезоне).

До конца чемпионата «Монако» проведет еще 7 игр. Шансы покорить вершину есть!

Головин теперь дороже Роналду на Transfermarkt! Как так?!

Головин и Миранчук все-таки мимо матчей с Ираном и Ираком. Не играли за сборную с 2021-го

Фото: eastnews.ru/CLEMENT MAHOUDEAU, Fabio Ferrari

35 комментариев

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Фёдор Комлев
Миранчук красава, очень умный игрок, думаю, в условном Лацио не затеряется. А Головин уже просто наслаждается жизнью в шикарном городе, поддерживая необходимый для этого уровень в футболе. Лехе бы тоже такое место найти, он уже всем всё доказал, хорош по арендам гонять.
+84
-1
+83
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Роман Изотов
Ответ Фёдор Комлев
Миранчук красава, очень умный игрок, думаю, в условном Лацио не затеряется. А Головин уже просто наслаждается жизнью в шикарном городе, поддерживая необходимый для этого уровень в футболе. Лехе бы тоже такое место найти, он уже всем всё доказал, хорош по арендам гонять.
В Лацио врядли, сможет ли он там закрепиться с футболом Сарри. В Торино ему дали игровое время и свободу на поле, он в принципе сейчас не привязан к позиции и поэтому у него идёт не плохо. В более менее большом клубе требования другие, например обязательный прессинг, в чем Лёша не очень силён. Леха этакий Гризман на минималках, ему нужна свобода и тогда он иногда стреляет. Стабильности бы, и всё получится. Верим
+42
-2
+40
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4k4mvz7nyh
Эти игроки могли бы сейчас на евро нам дорогу пробивать. На чм сверкнуть, молодых подтаскивать.
Но этого всего не будет. Обоим по 27 и со сборной в нормальных турнирах они не поиграют уже.

Дай бог в клубах продолжат и будут строить свою личную карьеру отдельно от сборной.. к сожалению
+41
-3
+38
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Фёдор Комлев
Ответ Роман Изотов
В Лацио врядли, сможет ли он там закрепиться с футболом Сарри. В Торино ему дали игровое время и свободу на поле, он в принципе сейчас не привязан к позиции и поэтому у него идёт не плохо. В более менее большом клубе требования другие, например обязательный прессинг, в чем Лёша не очень силён. Леха этакий Гризман на минималках, ему нужна свобода и тогда он иногда стреляет. Стабильности бы, и всё получится. Верим
Если Миранчук - Гризманн на минималках, то напрашивается найти ему Атлетико на минималках, а под такое определение первой в голову приходит только Рома Моура)
+17
0
+17
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тот самый Кадрус
Ответ Uef@
Ни один, ни второй к своим 27 годам в сборной так ничего и не показали, уступая в эффективности и полезности "паспортистам" из РПЛ.
Миранчук да но Головин отличный ЧМ 2018 провёл в составе сборной.
+14
0
+14
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BeastI666I
разрывают? это подходящее слово? )))))) как низко мы пали
+19
-8
+11
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Tulen Tulenev
Молодцы парни. Рискнули и теперь имеют возможность играть на евроарене
+11
-1
+10
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Rock-n-Rolla
неужели не хватает ума хотя бы ссылку на гол Головина вставить?
+9
-1
+8
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ФАНТАЗЕВИЧ
Ответ Uef@
Ни один, ни второй к своим 27 годам в сборной так ничего и не показали, уступая в эффективности и полезности "паспортистам" из РПЛ.
Это ты про Головина так говоришь? Человек выдал феноменальный ЧМ в 2018
+8
0
+8
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MACTEP616
Леха в своем стиле, тонюсенький пасец, топору - партнеру по атаке, хорошо, что хоть обработал и попал, господи.:D
+8
-2
+6
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Дороф
Ответ zar_1927
Мудрик круче Головина?
🤨... нет, вообще-то...
+7
-1
+6
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Balt39
Ответ Роман Изотов
В Лацио врядли, сможет ли он там закрепиться с футболом Сарри. В Торино ему дали игровое время и свободу на поле, он в принципе сейчас не привязан к позиции и поэтому у него идёт не плохо. В более менее большом клубе требования другие, например обязательный прессинг, в чем Лёша не очень силён. Леха этакий Гризман на минималках, ему нужна свобода и тогда он иногда стреляет. Стабильности бы, и всё получится. Верим
Гризманн отрабатывает побольше чем некоторые полузащитники. Леха - Озил на минималках
+4
0
+4
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Михаил Майсурадзе
Ответ Михаил Иванов
Где молодцы , два тормоза .
С чего это тормоза. Лучшие в своих клубах
+3
0
+3
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Дороф
Ответ Фёдор Комлев
Если Миранчук - Гризманн на минималках, то напрашивается найти ему Атлетико на минималках, а под такое определение первой в голову приходит только Рома Моура)
К сожалению, у Моура уже есть свой "свободный художник". А брать Лёху, чтобы держать его под Дибалой...
+2
0
+2
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RSI
Ответ Uef@
Ни один, ни второй к своим 27 годам в сборной так ничего и не показали, уступая в эффективности и полезности "паспортистам" из РПЛ.
Если в своих клубах показывают, а в сборной нет, то может быть, дело не в них, а в сборной?
+2
-1
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Светлов
Христос Воскрес!
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Egobrain
Ответ Фёдор Комлев
Миранчук красава, очень умный игрок, думаю, в условном Лацио не затеряется. А Головин уже просто наслаждается жизнью в шикарном городе, поддерживая необходимый для этого уровень в футболе. Лехе бы тоже такое место найти, он уже всем всё доказал, хорош по арендам гонять.
в условном Лацио Сарри такие требования по физухе выставит, что Миранчук к пятнадцатой минуте замену будет просить.
ему что-нибудь менее темповое надо
+1
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Egobrain
Ответ Фёдор Комлев
Если Миранчук - Гризманн на минималках, то напрашивается найти ему Атлетико на минималках, а под такое определение первой в голову приходит только Рома Моура)
там уже Дибалла, так что Леше смысла нет соваться
+1
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Александр Данилов
Ответ Фёдор Комлев
Если Миранчук - Гризманн на минималках, то напрашивается найти ему Атлетико на минималках, а под такое определение первой в голову приходит только Рома Моура)
Моур как раз норм, я думаю. Он там давал возможности Шомуродову, а тот ну явно не ровня Мире
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Neboskryobby
Финал ЧМ был ударным днем для Мбаппе и всей сборной России, 3 гола на всех.
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Relliks153
Ответ 4k4mvz7nyh
Эти игроки могли бы сейчас на евро нам дорогу пробивать. На чм сверкнуть, молодых подтаскивать. Но этого всего не будет. Обоим по 27 и со сборной в нормальных турнирах они не поиграют уже. Дай бог в клубах продолжат и будут строить свою личную карьеру отдельно от сборной.. к сожалению
Головину через полтора месяца 27 будет
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Михаил Майсурадзе
Читаю эту новость - и слезы радости катятся по глазам. Наши парни показывают толковый футбол в толковых чемпионатах.
Приятно, что о наших пишут
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Jaroslav Prokhorov
Лёха радует! Очень характерный ассист, умный и красивый, в лучших традициях сериАла. Не побоюсь сравнения: в лучших традициях императора Рима отдал.
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stewiegriffin2
это уже не впервой у них в один день результативность давать. прям валера-саня мост в 90х
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evgshk
Ответ Rundatgame
Молодцы, конечно, только в чём риск был?
Риск в том, чтобы уехать из теплого болота на меньшие деньги в более конкурентные чемпионаты. Риск в том, чтобы там прогореть или еще хуже получить травму и не заиграть вообще уже нигде.
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