Ударный день Миранчука и Головина: гол и ассист на двоих

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Давно не вспоминали про россиян в Европе! Алексей Миранчук и Александр Головин уже вернулись после легких травм, из-за которых пропустили матчи сборной России.

И уже успели немного пошуметь.

Миранчук отдал пятую голевую в Серии А – лучший ассистент в «Торино»

Алексей продолжает набирать форму после травмы: пропустил поездку в сборную и матч с «Наполи», а с «Сассуоло» отыграл всего 9 минут. Через 5 дней Миранчук пролез в основу на «Рому», а во встрече с «Салернитаной» закрепил возвращение голевым пасом на Антонио Санабрию.

Россиянин поймал отскок и здорово качнул оборону гостей, стянув на себя сразу трех соперников.

Санабрии осталось только попасть.

Миранчук – лучший ассистент «Торино» в этом сезоне Серии А. У него 4+5 по гол+пас, по результативным действиям впереди только Санабрия (9+2). Второй в клубе по ассистам – латераль Мергим Войвода с четырьмя голевыми.

Но «Торино» выкупать Алексея пока не планирует: La Repubblica пишет, что клуб видит опцию выкупа в 13 млн евро слишком дорогой и не станет ее активировать. Это же касается Влашича: выкуп хорвата из «Вест Хэма» стоит 15 млн – таких денег в «Торино» нет.

«Мы ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты. Пока он думает только о «Торино», и посмотрим, что будет потом. Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать», – краток представитель игрока Мирко Левати.

Головин разорвал «Лорьян» за полчаса

Снова выдал шикарный матч за «Монако» – в этом сезоне уже традиция.

Уже к 30-й минуте Головин отдать классную передачу в моменте с первым голом, а второй мяч оформил уже сам: замкнул пас Бен-Йеддера.

У Головина 7+7 в чемпионате Франции: среди игроков «Монако» столько же баллов только у Бреэля Эмболо (12+2), а больше у Виссама Бен-Йеддера – 17 мячей и 5 ассистов. Француза точно не подвинуть, но обойти Эмболо вполне можно.

Полузащитник сборной России взял отличный темп – уже повторил личный рекорд, набрав 14 очков в чемпионате Франции. Ранее отметка в 14 баллов покорялась всего раз – в сезоне-2020/21, и тогда он отыграл сильно меньше (21 матчей против 29 игр в нынешнем сезоне).

До конца чемпионата «Монако» проведет еще 7 игр. Шансы покорить вершину есть!

Фото: eastnews.ru/CLEMENT MAHOUDEAU, Fabio Ferrari