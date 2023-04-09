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Кассьерра наконец-то забил за «Зенит» в РПЛ! Почти 1000 минут без голов

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Прибил «Локо» бисиклетой.

«Зенит» все-таки дожал «Локомотив» в Москве – 2:1. Пока ждали гола от Дзюбы, впервые в чемпионате забил Матео Кассьерра – и как забил!

На 77-й минуте колумбийский нападающий поймал неудачный рикошет от Егора Погостнова и превратил его в удар бисиклетой. Ни вратарь, ни Погостнов не спасли.

Это точно гол Кассьерры? Не автогол?

Есть споры по автору гола, ведь фактически мяч оказался в воротах после того, как Погостнов неудачно попытался выбить мяч в поле. Но в рекомендациях ФИФА советуют засчитывать такие мячи на счет атакующей стороны: «Игрок, забивший мяч в свои ворота, считается автором гола (с пометкой «в свои ворота»), если мяч без его касания не попал бы в створ ворот. В противном случае гол записывается на имя игрока атакующей стороны, бившего в створ ворот».

Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» подтвердил это: по международным рекомендациям принято засчитывать мяч в пользу нападающего, если его удар был направлен в створ ворот.

Сухая серия Кассьерры в РПЛ впечатляет – почти 1000 минут

Кассьерра не забивал в РПЛ почти год. Последний гол был еще в мае-2022 за «Сочи». За «Зенит» у Кассьерры первый гол за 22 тура. Вот главные цифры сухой серии:

19 матчей (в 22 турах)

928 минут

34 удара, 10 в створ 

3,23 xG (по данным Understat)

У кого еще 1 гол в РПЛ? Кассьерра догнал Гайча, Агаларова и Ловрена

В гонке бомбардиров Матео сравнялся с такими игроками, как Адольфо Гайч (ЦСКА), Павел Мелешин («Спартак»), Бальде Кейта («Спартак»), Гамид Агаларов («Ахмат»), Антон Заболотный (ЦСКА).

Забавно. В прошлом сезоне у Кассьерры было 14 голов, у Агаларова – 19. В этом – 2 гола на двоих.

В гонке бомбардиров «Зенита» внутри этого розыгрыша РПЛ колумбиец догнал Ловрена, Барриоса, Ерохина, Бакаева и Родригао – у всех по одному голу. Хорватский защитник, получается, уже и не обгонит Матео – он уже в «Лионе».

В других турнирах у Кассьерры все не так печально: в Кубке России 3+2, был еще мяч «Спартаку» в Суперкубке.

Локомотив – Зенит 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 26 Глушенков, 1:1 – 40 Вендел, 1:2 – 77 Кассьерра.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов (Смольников, 46), Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Пиняев (Митай, 78), Карпукас (Марадишвили, 78), Камано (Жемалетдинов, 54), Глушенков (Миранчук, 66), Дзюба.
ЗенитКержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Дуглас Сантос, Кузяев, Клаудиньо (Круговой, 81), Вендел, Мостовой (Барриос, 89), Малком (Сутормин, 88), Сергеев (Кассьерра, 56).
Предупреждения:
Ненахов (31), Родригао (90).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

4 комментария

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Алексей Минин
Именно таким ударом и надо было ответить на лютый беспредел, в виде рук на спине Вендела.
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Михаил Громов
В цветах Зенита нет черного ))))))
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Red_Marlboro_
Гол пушка конечно,красава Матео,очень важный гол
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mahurat
Ну, наконец-то. Надеюсь, в следующей игре тоже забьет.
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