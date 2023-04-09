Кассьерра наконец-то забил за «Зенит» в РПЛ! Почти 1000 минут без голов

Прибил «Локо» бисиклетой.

«Зенит» все-таки дожал «Локомотив» в Москве – 2:1. Пока ждали гола от Дзюбы, впервые в чемпионате забил Матео Кассьерра – и как забил!

На 77-й минуте колумбийский нападающий поймал неудачный рикошет от Егора Погостнова и превратил его в удар бисиклетой. Ни вратарь, ни Погостнов не спасли.

Это точно гол Кассьерры? Не автогол?

Есть споры по автору гола, ведь фактически мяч оказался в воротах после того, как Погостнов неудачно попытался выбить мяч в поле. Но в рекомендациях ФИФА советуют засчитывать такие мячи на счет атакующей стороны: «Игрок, забивший мяч в свои ворота, считается автором гола (с пометкой «в свои ворота»), если мяч без его касания не попал бы в створ ворот. В противном случае гол записывается на имя игрока атакующей стороны, бившего в створ ворот ».

Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» подтвердил это: по международным рекомендациям принято засчитывать мяч в пользу нападающего, если его удар был направлен в створ ворот.

Сухая серия Кассьерры в РПЛ впечатляет – почти 1000 минут

Кассьерра не забивал в РПЛ почти год. Последний гол был еще в мае-2022 за «Сочи». За «Зенит» у Кассьерры первый гол за 22 тура. Вот главные цифры сухой серии:

19 матчей (в 22 турах)

928 минут

34 удара, 10 в створ

3,23 xG (по данным Understat)

У кого еще 1 гол в РПЛ? Кассьерра догнал Гайча, Агаларова и Ловрена

В гонке бомбардиров Матео сравнялся с такими игроками, как Адольфо Гайч (ЦСКА), Павел Мелешин («Спартак»), Бальде Кейта («Спартак»), Гамид Агаларов («Ахмат»), Антон Заболотный (ЦСКА).

Забавно. В прошлом сезоне у Кассьерры было 14 голов, у Агаларова – 19. В этом – 2 гола на двоих.

В гонке бомбардиров «Зенита» внутри этого розыгрыша РПЛ колумбиец догнал Ловрена, Барриоса, Ерохина, Бакаева и Родригао – у всех по одному голу. Хорватский защитник, получается, уже и не обгонит Матео – он уже в «Лионе».

В других турнирах у Кассьерры все не так печально: в Кубке России 3+2, был еще мяч «Спартаку» в Суперкубке.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов