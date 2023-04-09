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Россия-2023
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Цель Дзюбы – обогнать Кержакова по голам, но он сам запутался в рейтингах. Помогаем!

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Где Керж еще впереди по голам?

Артем Дзюба разрывает Мир РПЛ после возвращения: шесть голов в четырех турах весной. 

Дзюбе точно важна историческая гонка бомбардиров, главная цель – опередить Александра Кержакова. Артем говорил об этом не раз, вот свежий фрагмент из интервью для «Матч ТВ»:

– Считаешь, сколько осталось до Кержакова в истории лучших бомбардиров страны?

Блин, я чуть‑чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Федотова», другой клуб… Знаю, что где‑то рядом.

– По основной версии, осталось 10 мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?

– Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель. Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить.

Поможем Артему разобраться!

Нет сомнений: форвард «Локо» в курсе, что он еще полтора года назад стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, когда обошел легендарного нападающего «Ротора» Олега Веретенникова. Тут отрыв с каждым новым мячом только растет, Артем укрепляется на первом месте.

Но что в других версиях?

Клуб Григория Федотова: три мяча до Кержакова

Этот рейтинг упомянул сам Дзюба.

В нем советские и российские игроки, которые забили 100 и больше голов за карьеру. Здесь учтены даже иностранцы, пробившие сотню в составе российских клубов: например, Вагнер Лав и Сердар Азмун давно, только-только ворвался Квинси Промес.

Клуб в 1967-м создал известный футбольный статистик Константин Есенин – сын поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх. Рейтинг выходил в еженедельнике «Футбол», его назвали в честь великого форварда ЦСКА Григория Федотова – потому что он первым забил 100 по сумме чемпионата СССР и игр за сборную.

Главная особенность: учитываются не только голы в чемпионатах страны, но и мячи во всех других официальных матчах – то есть в Кубке, за сборную, в еврокубках и иностранных клубах. Артем тут четвертый. До лидирующего Олега Блохина пропасть, а Кержаков впереди всего на три мяча.

«Клуб 100» от «СЭ»: 10 мячей от Кержакова

Тут отставание больше. Почему так?

Потому что «Клуб Григория Федотова» учитывает голы не во всех европейских чемпионатах. Кержаков играл в швейцарском «Цюрихе», у него там семь голов, и вот в «Клуба 100», придуманном «Спорт-Экспрессом», эти мячи тоже считаются.

Конечно, с темпом больше гола за игру Дзюба и тут может справиться за весну, но все же реалистичнее – что обойдет Кержакова в следующем сезоне.

Голы в сборной: равенство с Кержаковым

Про сборную России форвард тоже не забыл. Артем давно хочет вернуться: до абсолютного рекорда остался один гол – пока у них с Кержаковым ровно по 30.

«Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие, – говорил форвард для «Матч ТВ». – Не мне решать. Формулировки только странные, мол, старше 30 [приглашаем], а там трем по 35 лет. Говорят, с пляжа не вызывают, а у людей по 20 минут в одной игре, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся».

Валерий Карпин реагировал: «Ну и к чему вопросы про Дзюбу? Два раза мы собирались его вызывать. Он говорит, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии? Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет, а за теми, кто попадает под эту категорию, и не следим. За остальными – следим».

В этом рейтинге не все зависит от самого Дзюбы. Интересно, появится ли вообще шанс.

Дзюба разрывает РПЛ после паузы. Это он так хорош – или лига деградирует?

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; РИА Новости/Павел Бедняков

18 комментариев

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Сергей Анохин
Тимур Боков. Поменяйте фото Пономарёва, пожалуйста!
0
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Софья Хороброва
Два бревна соревнуются
0
-3
-3
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Максим Пантелеев
В командной игре так сходить с ума по личной статистике - просто неприлично. Больной , совершенно бессятыжий персонаж. В отличии от Кержакова сам ни одного гола не придумал. Все как один серенькие, случайные, на отскоке. Пенальти все на себя греб. Сколько судейка на него работала пока в Зените играл. Даже РФС фотошопами из оффсайдов вырисовывал. Сколько бы не забил -признан не будет. Запомнят его известно чем. мастурбахой и как однополым коллегам в дымоход целился.
0
-4
-4
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костянчик1918
Ответ Сергей Анохин
Спасибо
Пожалуйста 🙂, считаю что мы Юзеры спортса должны информировать друг друга 🙂
+2
-1
+1
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Алексей Егоров
Ответ jonnysilverhand01
Фейк же
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1095370917-kerzhakov-pro-ivana-saenko-zhulman-znayu-kak-on-obmanyval-drugix-futbo/. он сам об этом в интервью спортсу говорил
0
-1
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riverman1980
Ответ jonnysilverhand01
Зато Кержаков по умственному развитию далеко в космосе, Дзюбе его уже точно не догнать
Дзюба, в отличие от Кержа 10 лямов долларов мошенникам не дарил )

Или умственное развитие теперь заключаются в том, что Керж испугался и сбежал на Кипр? )
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jonnysilverhand01
Ответ Алексей Егоров
не стал бы так говорить про человека который потерял 300 млн на инвестициях))
Фейк же
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Denver_aues
Дзюба сравнением себя с криро, в интервью нобелью, напомнил мне человека сравнившего себя с петром 1. И тот и другой одинаково далеки от схожести с подрожаемыми)) а вот подражатели как раз таки очень похожи)
+2
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+2
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Алексей Егоров
Ответ jonnysilverhand01
Зато Кержаков по умственному развитию далеко в космосе, Дзюбе его уже точно не догнать
не стал бы так говорить про человека который потерял 300 млн на инвестициях))
+5
-3
+2
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Сергей Анохин
Ответ костянчик1918
В качестве игрока Обладатель Кубка СССР: 1949 Бронзовый призёр Чемпионатов СССР: 1945 (в составе «Торпедо»), 1951 (в составе «Шахтёра») В качестве тренера Чемпион СССР: 1963 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1972 Вице-чемпион Европы: 1972 Личные Лучший бомбардир чемпионата: 1938 (19 мячей), 1946 (19 мячей) Лучший бомбардир розыгрышей Кубка СССР: (34 гола)[9] 3-й бомбардир московского «Торпедо» в чемпионатах СССР: (83 гола)[10] Член клуба бомбардиров имени Григория Федотова (168 забитых мячей) Член клуба Олега Блохина: (184 забитых мяча)[11] В список 33 лучших футболистов сезона в СССР входил 3 раза — 1948 (№ 1), 1949 и 1951 (№ 2)
Спасибо
0
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Сергей Анохин
Ответ костянчик1918
В качестве игрока Обладатель Кубка СССР: 1949 Бронзовый призёр Чемпионатов СССР: 1945 (в составе «Торпедо»), 1951 (в составе «Шахтёра») В качестве тренера Чемпион СССР: 1963 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1972 Вице-чемпион Европы: 1972 Личные Лучший бомбардир чемпионата: 1938 (19 мячей), 1946 (19 мячей) Лучший бомбардир розыгрышей Кубка СССР: (34 гола)[9] 3-й бомбардир московского «Торпедо» в чемпионатах СССР: (83 гола)[10] Член клуба бомбардиров имени Григория Федотова (168 забитых мячей) Член клуба Олега Блохина: (184 забитых мяча)[11] В список 33 лучших футболистов сезона в СССР входил 3 раза — 1948 (№ 1), 1949 и 1951 (№ 2)
А
Этот
Там просто фотка какого-то защитника из России. Думал, как я его смог пропустить
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Жаров
Ответ Сергей Анохин
Просветите, а кто такой Александр Пономарёв*
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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форест
Ответ Сергей Анохин
Просветите, а кто такой Александр Пономарёв*
Ты прикалываешься?
0
-6
-6
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костянчик1918
Ответ Сергей Анохин
Просветите, а кто такой Александр Пономарёв*
В качестве игрока

Обладатель Кубка СССР: 1949
Бронзовый призёр Чемпионатов СССР: 1945 (в составе «Торпедо»), 1951 (в составе «Шахтёра»)
В качестве тренера

Чемпион СССР: 1963
Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1972
Вице-чемпион Европы: 1972
Личные

Лучший бомбардир чемпионата: 1938 (19 мячей), 1946 (19 мячей)
Лучший бомбардир розыгрышей Кубка СССР: (34 гола)[9]
3-й бомбардир московского «Торпедо» в чемпионатах СССР: (83 гола)[10]
Член клуба бомбардиров имени Григория Федотова (168 забитых мячей)
Член клуба Олега Блохина: (184 забитых мяча)[11]
В список 33 лучших футболистов сезона в СССР входил 3 раза — 1948 (№ 1), 1949 и 1951 (№ 2)
+3
-1
+2
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tyuiop tyuiop
пусть обойдет Кержакова по голамв топ чемпионатах🤣🤣🤣
+10
0
+10
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tyuiop tyuiop
Ответ jonnysilverhand01
Зато Кержаков по умственному развитию далеко в космосе, Дзюбе его уже точно не догнать
зато Дзюба его по уровню чсв обходит
+8
0
+8
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jonnysilverhand01
Зато Кержаков по умственному развитию далеко в космосе, Дзюбе его уже точно не догнать
+32
-11
+21
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Сергей Анохин
Просветите, а кто такой Александр Пономарёв*
+1
-2
-1
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