Цель Дзюбы – обогнать Кержакова по голам, но он сам запутался в рейтингах. Помогаем!

Где Керж еще впереди по голам?

Артем Дзюба разрывает Мир РПЛ после возвращения: шесть голов в четырех турах весной.

Дзюбе точно важна историческая гонка бомбардиров, главная цель – опередить Александра Кержакова. Артем говорил об этом не раз, вот свежий фрагмент из интервью для «Матч ТВ»:

– Считаешь, сколько осталось до Кержакова в истории лучших бомбардиров страны?

– Блин, я чуть‑чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Федотова», другой клуб … Знаю, что где‑то рядом.

– По основной версии, осталось 10 мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?

– Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры – точно. Это большая цель. Керж – величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить.

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Нет сомнений: форвард «Локо» в курсе, что он еще полтора года назад стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, когда обошел легендарного нападающего «Ротора» Олега Веретенникова. Тут отрыв с каждым новым мячом только растет, Артем укрепляется на первом месте.

Но что в других версиях?

Клуб Григория Федотова: три мяча до Кержакова

Этот рейтинг упомянул сам Дзюба.

В нем советские и российские игроки, которые забили 100 и больше голов за карьеру. Здесь учтены даже иностранцы, пробившие сотню в составе российских клубов: например, Вагнер Лав и Сердар Азмун давно, только-только ворвался Квинси Промес.

Клуб в 1967-м создал известный футбольный статистик Константин Есенин – сын поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх. Рейтинг выходил в еженедельнике «Футбол», его назвали в честь великого форварда ЦСКА Григория Федотова – потому что он первым забил 100 по сумме чемпионата СССР и игр за сборную.

Главная особенность: учитываются не только голы в чемпионатах страны, но и мячи во всех других официальных матчах – то есть в Кубке, за сборную, в еврокубках и иностранных клубах. Артем тут четвертый. До лидирующего Олега Блохина пропасть, а Кержаков впереди всего на три мяча.

«Клуб 100» от «СЭ»: 10 мячей от Кержакова

Тут отставание больше. Почему так?

Потому что «Клуб Григория Федотова» учитывает голы не во всех европейских чемпионатах. Кержаков играл в швейцарском «Цюрихе», у него там семь голов, и вот в «Клуба 100», придуманном «Спорт-Экспрессом», эти мячи тоже считаются.

Конечно, с темпом больше гола за игру Дзюба и тут может справиться за весну, но все же реалистичнее – что обойдет Кержакова в следующем сезоне.

Голы в сборной: равенство с Кержаковым

Про сборную России форвард тоже не забыл. Артем давно хочет вернуться: до абсолютного рекорда остался один гол – пока у них с Кержаковым ровно по 30.

«Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие, – говорил форвард для «Матч ТВ». – Не мне решать. Формулировки только странные, мол, старше 30 [приглашаем], а там трем по 35 лет. Говорят, с пляжа не вызывают, а у людей по 20 минут в одной игре, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся».

Валерий Карпин реагировал: «Ну и к чему вопросы про Дзюбу? Два раза мы собирались его вызывать. Он говорит, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии? Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет, а за теми, кто попадает под эту категорию, и не следим. За остальными – следим».

В этом рейтинге не все зависит от самого Дзюбы. Интересно, появится ли вообще шанс.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; РИА Новости/Павел Бедняков