«Такие точки – смешно». «Спартак» спас ничью после спорного пенальти

Были ли там фол?

Матч «Спартака» и «Динамо» получился огненным – гости дважды уступали в счете, но спасались, а затем отыгрывались уже хозяева. И у них получилось – благодаря спорному пенальти на 88-й минуте.

Эли Даса прихватил Романа Зобнина во время подачи углового, и Сергей Иванов моментально показал на точку.

Даже после того, как работавший на ВАР Владислав Безбородов подозвал его посмотреть видео, Иванов не изменил мнение – эпизод он смотрел не больше десяти секунд и лишь убедился в своей правоте. Еще и показал израильтянину желтую карточку.

Очень многие не поняли решения Иванова. Вся критика – от Йокановича и Алаева до Лапочкина и Генича

Зобнин так описал эпизод: «Меня задержали, я упал – вот и все. Комментировать [был] пенальти или нет – я бы не хотел. Рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение. Посмотрим, кто и что будет говорить».

А говорят о решении Иванова очень критически.

• «Смотрел повтор эпизода с пенальти. По мне, так очень спорный момент. Не хочу делать работу за ЭСК», – отметил президент РПЛ Александр Алаев.

• Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после игры заострил внимание судействе: «Много говорил о рефери. Для нас это не было фолом».

• Бывший судья Сергей Лапочкин, который выступает экспертом на «Матч ТВ», тоже не увидел нарушения: «Для меня это не пенальти. Потому что игроки в статике, рука лежит на животе, и футболист «Спартака» просто подгибает ноги и падает. Не вижу оснований для пенальти. Что‑то похожее было в первом тайме, когда падал Соболев. Думаю, ни у кого не было сомнений, что там не было пенальти. И здесь плюс‑минус что‑то похожее.

Почему арбитра Иванова отправили смотреть ВАР? Было легкое касание. Может быть, Сергею хотели показать какие‑то детали. Он увидел эту руку и принял такое решение. Но мне кажется, у руки не было какого‑то действия, она просто лежала на животе, и нападающий сам подогнул ноги. Если тебе руку положили на тело и тянут, то ты должен падать на спину. Зобнин падает вперед. Он почувствовал эту руку и захотел упасть».

• Еще один эксперт по судейству – автор телеграм-канала «Ало, рэф!» Анатолий Синяев – поддерживает позицию Лапочкина: «Что сказать: по мне, не пенальти это. Падает Зобнин до. Контакт минимальный. Почувствовал – упал».

• Менеджмент «Динамо» тоже недоволен решением арбитра. «Не очень убедительный пенальти. Наверное, нам надо, как и «Спартаку», провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. – То, что мы видели на повторе, никого не убедило. Только убедило судью в поле. Посмотрим, будем ли подавать в ЭСК».

• Эмоции Константина Генича: «При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.

По мне – это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова. Такие точки – это смешно. «Спартак» наиграл на третий гол, но точно не таким образом».

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов