«Такие точки – смешно». «Спартак» спас ничью после спорного пенальти
Были ли там фол?
Матч «Спартака» и «Динамо» получился огненным – гости дважды уступали в счете, но спасались, а затем отыгрывались уже хозяева. И у них получилось – благодаря спорному пенальти на 88-й минуте.
Эли Даса прихватил Романа Зобнина во время подачи углового, и Сергей Иванов моментально показал на точку.
Даже после того, как работавший на ВАР Владислав Безбородов подозвал его посмотреть видео, Иванов не изменил мнение – эпизод он смотрел не больше десяти секунд и лишь убедился в своей правоте. Еще и показал израильтянину желтую карточку.
Очень многие не поняли решения Иванова. Вся критика – от Йокановича и Алаева до Лапочкина и Генича
Зобнин так описал эпизод: «Меня задержали, я упал – вот и все. Комментировать [был] пенальти или нет – я бы не хотел. Рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение. Посмотрим, кто и что будет говорить».
А говорят о решении Иванова очень критически.
• «Смотрел повтор эпизода с пенальти. По мне, так очень спорный момент. Не хочу делать работу за ЭСК», – отметил президент РПЛ Александр Алаев.
• Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после игры заострил внимание судействе: «Много говорил о рефери. Для нас это не было фолом».
• Бывший судья Сергей Лапочкин, который выступает экспертом на «Матч ТВ», тоже не увидел нарушения: «Для меня это не пенальти. Потому что игроки в статике, рука лежит на животе, и футболист «Спартака» просто подгибает ноги и падает. Не вижу оснований для пенальти. Что‑то похожее было в первом тайме, когда падал Соболев. Думаю, ни у кого не было сомнений, что там не было пенальти. И здесь плюс‑минус что‑то похожее.
Почему арбитра Иванова отправили смотреть ВАР? Было легкое касание. Может быть, Сергею хотели показать какие‑то детали. Он увидел эту руку и принял такое решение. Но мне кажется, у руки не было какого‑то действия, она просто лежала на животе, и нападающий сам подогнул ноги. Если тебе руку положили на тело и тянут, то ты должен падать на спину. Зобнин падает вперед. Он почувствовал эту руку и захотел упасть».
• Еще один эксперт по судейству – автор телеграм-канала «Ало, рэф!» Анатолий Синяев – поддерживает позицию Лапочкина: «Что сказать: по мне, не пенальти это. Падает Зобнин до. Контакт минимальный. Почувствовал – упал».
• Менеджмент «Динамо» тоже недоволен решением арбитра. «Не очень убедительный пенальти. Наверное, нам надо, как и «Спартаку», провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. – То, что мы видели на повторе, никого не убедило. Только убедило судью в поле. Посмотрим, будем ли подавать в ЭСК».
• Эмоции Константина Генича: «При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.
По мне – это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова. Такие точки – это смешно. «Спартак» наиграл на третий гол, но точно не таким образом».
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Динамо бы радоваться синице в руках, а они все про журавля в небе. А то с такой игрой и трансферами они все дальше и дальше от повторения успеха Шварца.
Если бы такое было в России - вой бы на неделю стоял на главной.
Никакой опыт тебя не делает хорошим, если ты даже после огромного количества матчей допускаешь такие детские ошибки.
Безбородова тоже, за то, что не увидел пенальти, когда динамовец технично остановил мяч, который летел метров 50.
Судьи сделали ставку на ничью--инфа 100%!
За такое от судейства пожизненно надо отстранять и возбуждать дело уголовное, начинать оперативные мероприятия, где был, с кем говорил, счета, свидетели, полиграф и тд.
И на Соболеве фол тоже был!
Потом такие же нарушения в центре поля судья свистел (когда спартаковцы таким же образом фолили)
И когда динамовец мяч рукой остановил, там тоже пенальти.
Мяч летел метров 50.
То, что защитник так лоханулся, это его проблемы, почему Безбородов не позвал смотреть этот момент?