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«Такие точки – смешно». «Спартак» спас ничью после спорного пенальти

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Были ли там фол?

Матч «Спартака» и «Динамо» получился огненным – гости дважды уступали в счете, но спасались, а затем отыгрывались уже хозяева. И у них получилось – благодаря спорному пенальти на 88-й минуте.

Эли Даса прихватил Романа Зобнина во время подачи углового, и Сергей Иванов моментально показал на точку. 

Даже после того, как работавший на ВАР Владислав Безбородов подозвал его посмотреть видео, Иванов не изменил мнение – эпизод он смотрел не больше десяти секунд и лишь убедился в своей правоте. Еще и показал израильтянину желтую карточку.

Очень многие не поняли решения Иванова. Вся критика – от Йокановича и Алаева до Лапочкина и Генича 

Зобнин так описал эпизод: «Меня задержали, я упал – вот и все. Комментировать [был] пенальти или нет – я бы не хотел. Рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение. Посмотрим, кто и что будет говорить».

А говорят о решении Иванова очень критически. 

• «Смотрел повтор эпизода с пенальти. По мне, так очень спорный момент. Не хочу делать работу за ЭСК», – отметил президент РПЛ Александр Алаев.

• Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после игры заострил внимание судействе: «Много говорил о рефери. Для нас это не было фолом».

• Бывший судья Сергей Лапочкин, который выступает экспертом на «Матч ТВ», тоже не увидел нарушения: «Для меня это не пенальти. Потому что игроки в статике, рука лежит на животе, и футболист «Спартака» просто подгибает ноги и падает. Не вижу оснований для пенальти. Что‑то похожее было в первом тайме, когда падал Соболев. Думаю, ни у кого не было сомнений, что там не было пенальти. И здесь плюс‑минус что‑то похожее.

Почему арбитра Иванова отправили смотреть ВАР? Было легкое касание. Может быть, Сергею хотели показать какие‑то детали. Он увидел эту руку и принял такое решение. Но мне кажется, у руки не было какого‑то действия, она просто лежала на животе, и нападающий сам подогнул ноги. Если тебе руку положили на тело и тянут, то ты должен падать на спину. Зобнин падает вперед. Он почувствовал эту руку и захотел упасть».

• Еще один эксперт по судейству – автор телеграм-канала «Ало, рэф!» Анатолий Синяев – поддерживает позицию Лапочкина: «Что сказать: по мне, не пенальти это. Падает Зобнин до. Контакт минимальный. Почувствовал – упал».

• Менеджмент «Динамо» тоже недоволен решением арбитра. «Не очень убедительный пенальти. Наверное, нам надо, как и «Спартаку», провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. – То, что мы видели на повторе, никого не убедило. Только убедило судью в поле. Посмотрим, будем ли подавать в ЭСК».

• Эмоции Константина Генича: «При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.

По мне – это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова. Такие точки – это смешно. «Спартак» наиграл на третий гол, но точно не таким образом».

Что думаете вы?

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Был ли пенальти в ворота «Динамо»?
234 голосa
Да, все очевидно
20%
Спартак
Нет, фола не было
80%
Динамо Москва

18 комментариев

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Peter Parker
А был ли пенальти за фол Фомина, у которого уже была желтая карточка? А была ли красная у Сазонова за фол против Мартинса. Можно ли было дать вторую желтую Сазонову за симуляцию? Ах, да. Эти решения могли бы быть в пользу Спартака, поэтому не будем акцентировать на них внимание. Давайте помусолим тему с Зобниным.
Динамо бы радоваться синице в руках, а они все про журавля в небе. А то с такой игрой и трансферами они все дальше и дальше от повторения успеха Шварца.
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Red_Marlboro_
Ответ katok_13@mail.ru
Смешно читать твое гавно
Смешно наблюдать за тем как ты реагируешь на правду
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Mescaline
Это мелочи все равно в сравнении с АПЛ. Посмотрите на непоставленный в ворота Тоттэнхема пенальти и второй поставленный в ворота Ньюкасла. Можно еще до кучи глянуть незасчитанные мячи в том же матче Тоттэнхэм - Брайтон.
Если бы такое было в России - вой бы на неделю стоял на главной.
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Филипп Юзбашев
Единственное что я увидел и что может походить на пенальти, это он ему на встречу ударил в грудь, тот и сложился, так как, в руку Литвинову влетели в кубке) уже не помню кто. Только разница в том что Соболь забил)
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a2wai
Иванов очень некомпетентный судья. VAR звал его смотреть, потому что ничего не увидел такого.

Никакой опыт тебя не делает хорошим, если ты даже после огромного количества матчей допускаешь такие детские ошибки.
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katok_13@mail.ru
Смешно читать твое гавно
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ДудьСдулся
Ответ Al561
100% левый пенальти, еще и после просмотра VAR. Умышленное влияние на результат. За такое от судейства пожизненно надо отстранять и возбуждать дело уголовное, начинать оперативные мероприятия, где был, с кем говорил, счета, свидетели, полиграф и тд.
Согласен--Иванова забанить навсегда!
Безбородова тоже, за то, что не увидел пенальти, когда динамовец технично остановил мяч, который летел метров 50.
Судьи сделали ставку на ничью--инфа 100%!
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Tursus
Зарема от явных контактов с болельщиками перешла к скрытому общению с судьями :)
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nepekamu noJle
Зарема, ты то что молчишь?!!!😳😂
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ДМ-1чемпион
Пенальти не было! Зобнин дельфин! Иванов был "лучшим" в составе "пищевика"!
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mnogokotin-
Ответ Al561
100% левый пенальти, еще и после просмотра VAR. Умышленное влияние на результат. За такое от судейства пожизненно надо отстранять и возбуждать дело уголовное, начинать оперативные мероприятия, где был, с кем говорил, счета, свидетели, полиграф и тд.
что сделали за отмену двух голов соболева? кого отстранили пожизненно?
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Al561
100% левый пенальти, еще и после просмотра VAR. Умышленное влияние на результат.
За такое от судейства пожизненно надо отстранять и возбуждать дело уголовное, начинать оперативные мероприятия, где был, с кем говорил, счета, свидетели, полиграф и тд.
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ДудьСдулся
Почему Сафонова не удалили, когда он Мартинсу сначала чуть грудную клетку не сломал, а потом мячик хватал, не давая спартаковцам быстро его разыграть?
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ДудьСдулся
Да, фол был, нечего руками хватать!
И на Соболеве фол тоже был!
Потом такие же нарушения в центре поля судья свистел (когда спартаковцы таким же образом фолили)
И когда динамовец мяч рукой остановил, там тоже пенальти.
Мяч летел метров 50.
То, что защитник так лоханулся, это его проблемы, почему Безбородов не позвал смотреть этот момент?
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Streetbor
у Зобнина просто есть хороший учитель в команде.
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mnogokotin-
помните отмененный гол соболева за фол литвинова? там тоже не было нарушения получается? а фол рыбуся?
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Александр Милосавлевич
Встречи с судьями не прошли даром
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igls54
После очередного судейского беспредела Спартаку пора сниматься
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