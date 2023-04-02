«Ростов» заработал 14-й пенальти за сезон – это рекорд РПЛ! Но к судье есть вопросы
Не самое однозначное решение судьи.
Это случилось! «Ростов» обыграл «Торпедо» (2:1) и побил рекорд РПЛ по заработанным за сезон пенальти. Для этого понадобилась рука защитника «Торпедо», задержавшая Комличенко, и подсказка ВАР.
На 31-й минуте ростовчане подавали угловой. Комличенко и Турищев из «Торпедо» сцепились руками и упали на границе штрафной. Судья Амелин сначала не поставил 11-метровый, но видеоассистент подозвал главного к монитору – и после этого пенальти назначили.
Хотя сомнения были. Турищев хватал нападающего еще до штрафной. После этого Комличенко схватил защитника за руку – и оба упали уже в штрафной.
Вот только счет не изменился: Егор Бабурин отразил удар Дмитрия Полоза. «Ростову» пришлось забивать с игры.
А был ли пенальти? Роман Нагучев и бывший арбитр считают, что нет
По назначенному пенальти в ворота «Торпедо» возникли сомнения: например, у комментатора матча Романа Нагучева. В марте он уже выдал эмоциональную реакцию на судейство в игре «Ростова» против «Пари НН».
Роман снова комментировал игру ростовчан – снова выдал эмоциональную тираду по поводу судейства.
«Захват был и у Турищева, он в самом начале не пускал Комличенко в штрафную. Но тогда в этом случае фол был до штрафной, а падать они вместе начали, потому что вели борьбу одинаково неправильно, внутри штрафной. В моем понимании, фол был до штрафной площади, поэтому я не уверен в том, что скажу, но, по-моему, пенальти не будет (в этот момент судья показывает на точку).
У меня большие вопросы по этому 11-метровому. Их я задавал и по голу Ланговича в матче с «Пари НН», но я больше эти вопросы не задаю, потому что очевидно, что мы вообще ничего не понимаем. И когда что-то уверенно говорим, как я сделал это до момента назначения пенальти, ошибаемся. Я больше не хочу ошибаться, я устал, что меня подставляют с решениями. Может, я сам в чем-то не разбираюсь.
Я не знаю. В моем понимании, если и был фол, то до штрафной площади. Внутри штрафной и один, и другой одинаково жестко без мяча вели единоборство, можно было поставить фол и в другую сторону».
Вот что думает по поводу 11-метрового бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:
«Комличенко продолжает зарабатывать пенальти и умудряется обманывать судей.
Непонятное решение ВАР. Артем Любимов некорректно вмешался в работу Алексея Амелина и не показал ему главный повтор: крупным планом видно, что Комличенко прижимает руку Турищева к телу и тянет к себе, в результате чего оба падают.
При такой взаимной борьбе руками судьям рекомендуют продолжать игру. Почему Любимов не показал этот повтор, остается загадкой. Более того: внимание арбитров к Комличенко всегда было пристально. Он в неофициальном списке игроков, которые периодически симулируют и обманывают арбитров подобными действиями».
14 пенальти – рекорд РПЛ (но не Европы). А вот Комличенко может побить достижение Неймара
⚽️ Команда Валерия Карпина побила рекорд чемпионата по пробитым одиннадцатиметровых за сезон – уже 14. На один меньше было у «Крыльев Советов» в сезоне-2004 и «Краснодара» в сезоне-2021/22. До конца РПЛ еще 9 туров – можно улучшать достижение и дальше.
⚽️ 8 из 14 пенальти заработал как раз Комличенко – это тоже рекорд РПЛ. Ближайшие преследователи: Эдуард Сперцян (сезон-2021/22) и Максим Канунников (сезон-2011/12) – заработали по пять 11-метровых.
«Вижу момент, что защитник собирается выносить мяч – и чуть-чуть хитринка срабатывает. Есть какой-то навык, наверное – вижу момент, когда можно подставиться. Это не симуляция – не знаю даже, как это назвать. Грамотно подставиться тоже надо уметь», – объяснял Николай после мартовского матча против «Химок».
⚽️ Более того: 8 пенальти на одном игроке за сезон – повторение европейского рекорда. В топ-10 лигах Европы подобное случалось лишь трижды: по 8 пенальти зарабатывали Эндрю Джонсон («Кристал Пэлас», сезон-2004/05), Неймар («Барселона», 2015/16) и Мехди Тареми («Риу Аве», 2019/20)
⚽️ А вот «Ростову» пока далековато до европейского рекорда. Тут лидерство удерживает «Барселона-2015/16» (как раз с Неймаром) – они заработали 23 пенальти во всех соревнованиях.
- Дата проведения
- 2 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Лангович (Терентьев, 87), Осипенко, Мелехин, Чернов, Глебов, Миронов (Прохин, 87), Щетинин (Селява, 60), Байрамян, Полоз (Сильянов, 60), Комличенко (Голенков, 70).
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Торпедо –
Бабурин, Кожемякин, Прошкин, Самсонов, Рязанцев, Енин (Чурич, 46), Нетфуллин (Юзепчук, 66), Караев (Стефанович, 83), Лебеденко (Жажа, 72), Рейна, Турищев (Андре, 66).
- Удаление:
- Глебов (42).
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
И самое интересное, Генич ещё до начала сезона говорил, что Ростов будет второй.