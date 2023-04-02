«Ростов» заработал 14-й пенальти за сезон – это рекорд РПЛ! Но к судье есть вопросы

Не самое однозначное решение судьи.

Это случилось! «Ростов» обыграл «Торпедо» (2:1) и побил рекорд РПЛ по заработанным за сезон пенальти. Для этого понадобилась рука защитника «Торпедо», задержавшая Комличенко, и подсказка ВАР.

На 31-й минуте ростовчане подавали угловой. Комличенко и Турищев из «Торпедо» сцепились руками и упали на границе штрафной. Судья Амелин сначала не поставил 11-метровый, но видеоассистент подозвал главного к монитору – и после этого пенальти назначили.

Хотя сомнения были. Турищев хватал нападающего еще до штрафной. После этого Комличенко схватил защитника за руку – и оба упали уже в штрафной.

Вот только счет не изменился: Егор Бабурин отразил удар Дмитрия Полоза. «Ростову» пришлось забивать с игры.

А был ли пенальти? Роман Нагучев и бывший арбитр считают, что нет

По назначенному пенальти в ворота «Торпедо» возникли сомнения: например, у комментатора матча Романа Нагучева. В марте он уже выдал эмоциональную реакцию на судейство в игре «Ростова» против «Пари НН».

Роман снова комментировал игру ростовчан – снова выдал эмоциональную тираду по поводу судейства.

«Захват был и у Турищева, он в самом начале не пускал Комличенко в штрафную. Но тогда в этом случае фол был до штрафной, а падать они вместе начали, потому что вели борьбу одинаково неправильно, внутри штрафной. В моем понимании, фол был до штрафной площади, поэтому я не уверен в том, что скажу, но, по-моему, пенальти не будет (в этот момент судья показывает на точку).

У меня большие вопросы по этому 11-метровому. Их я задавал и по голу Ланговича в матче с «Пари НН», но я больше эти вопросы не задаю, потому что очевидно, что мы вообще ничего не понимаем. И когда что-то уверенно говорим, как я сделал это до момента назначения пенальти, ошибаемся. Я больше не хочу ошибаться, я устал, что меня подставляют с решениями. Может, я сам в чем-то не разбираюсь.

Я не знаю. В моем понимании, если и был фол, то до штрафной площади. Внутри штрафной и один, и другой одинаково жестко без мяча вели единоборство, можно было поставить фол и в другую сторону».

Вот что думает по поводу 11-метрового бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:

«Комличенко продолжает зарабатывать пенальти и умудряется обманывать судей.

Непонятное решение ВАР. Артем Любимов некорректно вмешался в работу Алексея Амелина и не показал ему главный повтор: крупным планом видно, что Комличенко прижимает руку Турищева к телу и тянет к себе, в результате чего оба падают.

При такой взаимной борьбе руками судьям рекомендуют продолжать игру. Почему Любимов не показал этот повтор, остается загадкой. Более того: внимание арбитров к Комличенко всегда было пристально. Он в неофициальном списке игроков, которые периодически симулируют и обманывают арбитров подобными действиями».

14 пенальти – рекорд РПЛ (но не Европы). А вот Комличенко может побить достижение Неймара

⚽️ Команда Валерия Карпина побила рекорд чемпионата по пробитым одиннадцатиметровых за сезон – уже 14. На один меньше было у «Крыльев Советов» в сезоне-2004 и «Краснодара» в сезоне-2021/22. До конца РПЛ еще 9 туров – можно улучшать достижение и дальше.

⚽️ 8 из 14 пенальти заработал как раз Комличенко – это тоже рекорд РПЛ. Ближайшие преследователи: Эдуард Сперцян (сезон-2021/22) и Максим Канунников (сезон-2011/12) – заработали по пять 11-метровых.

«Вижу момент, что защитник собирается выносить мяч – и чуть-чуть хитринка срабатывает. Есть какой-то навык, наверное – вижу момент, когда можно подставиться. Это не симуляция – не знаю даже, как это назвать. Грамотно подставиться тоже надо уметь», – объяснял Николай после мартовского матча против «Химок».

⚽️ Более того: 8 пенальти на одном игроке за сезон – повторение европейского рекорда. В топ-10 лигах Европы подобное случалось лишь трижды: по 8 пенальти зарабатывали Эндрю Джонсон («Кристал Пэлас», сезон-2004/05), Неймар («Барселона», 2015/16) и Мехди Тареми («Риу Аве», 2019/20)

⚽️ А вот «Ростову» пока далековато до европейского рекорда. Тут лидерство удерживает «Барселона-2015/16» (как раз с Неймаром) – они заработали 23 пенальти во всех соревнованиях.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков