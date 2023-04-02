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«Ростов» заработал 14-й пенальти за сезон – это рекорд РПЛ! Но к судье есть вопросы

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Футбол Футбол

Не самое однозначное решение судьи.

Это случилось! «Ростов» обыграл «Торпедо» (2:1) и побил рекорд РПЛ по заработанным за сезон пенальти. Для этого понадобилась рука защитника «Торпедо», задержавшая Комличенко, и подсказка ВАР.

На 31-й минуте ростовчане подавали угловой. Комличенко и Турищев из «Торпедо» сцепились руками и упали на границе штрафной. Судья Амелин сначала не поставил 11-метровый, но видеоассистент подозвал главного к монитору – и после этого пенальти назначили.

Хотя сомнения были. Турищев хватал нападающего еще до штрафной. После этого Комличенко схватил защитника за руку – и оба упали уже в штрафной.

Вот только счет не изменился: Егор Бабурин отразил удар Дмитрия Полоза. «Ростову» пришлось забивать с игры.

А был ли пенальти? Роман Нагучев и бывший арбитр считают, что нет

По назначенному пенальти в ворота «Торпедо» возникли сомнения: например, у комментатора матча Романа Нагучева. В марте он уже выдал эмоциональную реакцию на судейство в игре «Ростова» против «Пари НН».

Роман снова комментировал игру ростовчан – снова выдал эмоциональную тираду по поводу судейства.

«Захват был и у Турищева, он в самом начале не пускал Комличенко в штрафную. Но тогда в этом случае фол был до штрафной, а падать они вместе начали, потому что вели борьбу одинаково неправильно, внутри штрафной. В моем понимании, фол был до штрафной площади, поэтому я не уверен в том, что скажу, но, по-моему, пенальти не будет (в этот момент судья показывает на точку).

У меня большие вопросы по этому 11-метровому. Их я задавал и по голу Ланговича в матче с «Пари НН», но я больше эти вопросы не задаю, потому что очевидно, что мы вообще ничего не понимаем. И когда что-то уверенно говорим, как я сделал это до момента назначения пенальти, ошибаемся. Я больше не хочу ошибаться, я устал, что меня подставляют с решениями. Может, я сам в чем-то не разбираюсь.

Я не знаю. В моем понимании, если и был фол, то до штрафной площади. Внутри штрафной и один, и другой одинаково жестко без мяча вели единоборство, можно было поставить фол и в другую сторону».

Вот что думает по поводу 11-метрового бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:

«Комличенко продолжает зарабатывать пенальти и умудряется обманывать судей.

Непонятное решение ВАР. Артем Любимов некорректно вмешался в работу Алексея Амелина и не показал ему главный повтор: крупным планом видно, что Комличенко прижимает руку Турищева к телу и тянет к себе, в результате чего оба падают.

При такой взаимной борьбе руками судьям рекомендуют продолжать игру. Почему Любимов не показал этот повтор, остается загадкой. Более того: внимание арбитров к Комличенко всегда было пристально. Он в неофициальном списке игроков, которые периодически симулируют и обманывают арбитров подобными действиями».

14 пенальти – рекорд РПЛ (но не Европы). А вот Комличенко может побить достижение Неймара

⚽️ Команда Валерия Карпина побила рекорд чемпионата по пробитым одиннадцатиметровых за сезон – уже 14. На один меньше было у «Крыльев Советов» в сезоне-2004 и «Краснодара» в сезоне-2021/22. До конца РПЛ еще 9 туров – можно улучшать достижение и дальше.

⚽️ 8 из 14 пенальти заработал как раз Комличенко – это тоже рекорд РПЛ. Ближайшие преследователи: Эдуард Сперцян (сезон-2021/22) и Максим Канунников (сезон-2011/12) – заработали по пять 11-метровых.

«Вижу момент, что защитник собирается выносить мяч – и чуть-чуть хитринка срабатывает. Есть какой-то навык, наверное – вижу момент, когда можно подставиться. Это не симуляция – не знаю даже, как это назвать. Грамотно подставиться тоже надо уметь», – объяснял Николай после мартовского матча против «Химок».

⚽️ Более того: 8 пенальти на одном игроке за сезон – повторение европейского рекорда. В топ-10 лигах Европы подобное случалось лишь трижды: по 8 пенальти зарабатывали Эндрю Джонсон («Кристал Пэлас», сезон-2004/05), Неймар («Барселона», 2015/16) и Мехди Тареми («Риу Аве», 2019/20)

⚽️ А вот «Ростову» пока далековато до европейского рекорда. Тут лидерство удерживает «Барселона-2015/16» (как раз с Неймаром) – они заработали 23 пенальти во всех соревнованиях.

Ростов – Торпедо 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
2 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 44 Лангович, 2:0 – 53 Чернов, 2:1 – 59 Караев.
РостовПесьяков, Лангович (Терентьев, 87), Осипенко, Мелехин, Чернов, Глебов, Миронов (Прохин, 87), Щетинин (Селява, 60), Байрамян, Полоз (Сильянов, 60), Комличенко (Голенков, 70).
ТорпедоБабурин, Кожемякин, Прошкин, Самсонов, Рязанцев, Енин (Чурич, 46), Нетфуллин (Юзепчук, 66), Караев (Стефанович, 83), Лебеденко (Жажа, 72), Рейна, Турищев (Андре, 66).
Предупреждения:
Турищев (35), Миронов (84).
Удаление:
Глебов (42).

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

14 комментариев

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Aleksey S
Ответ Direct free kick
Это очередной позор карпинской командочки
Ты реально 2%пой? Ростов вдесятером натянул эту мАсковскую недокоманду и без пенальти... а пеналь явный - нападающий убегает защитник не нашел ничего лучше чем сделать захват и его свалить
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prus_3
Комличенко оказался самым паскудным напом, из тех, кого доводилось видеть.
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0
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Nogoi89
Какие вопросы? Могли дать больше пенальти!)
0
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Контрольный выстрел
Соболеву еще учиться и учиться)) Ну и мерзость болонки во всей красе!)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ BET3P
Ростов тащат, другого мнения быть не может. И самое интересное, Генич ещё до начала сезона говорил, что Ростов будет второй.
Ссылочку дашь?
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Антон Трифонов
Ничего нового,у них даже ВАР есть,но они всё равно ни черта не видят
+1
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Don_Krebs
Не, ну это уже смешно. Комличенко зажал руку защитника, силой затащил его в штрафную и там упал. Надеюсь, судья был заряженный, потому что если пенальти - это искреннее решение, то квалификация судьи ниже плинтуса.
+7
-1
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Кирилл Папанов
Ответ BET3P
Ростов тащат, другого мнения быть не может. И самое интересное, Генич ещё до начала сезона говорил, что Ростов будет второй.
Точно, как только договорились, что Ростов будут тащить, в первую очередь сообщили Геничу
+9
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igls54
Ростов - папа, а Спартак - мама :)
+2
-3
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Fonbaron
Пока Карпин тренер сборной, Ростов будет получать спорные пенальти
+5
-1
+4
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Геннадий Туник
Не Комличенко продолжает обманывать судей,а судьи рады обманываться,когда судят "Ростов".Что-то в других командах Комличенко не отличался подобным умением.
+7
-1
+6
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Николай Викторо
Если всё и правда так, как говорит Синяев, то это реальный натяг совы на глобус. В данном случае по достоинству оценили тревожные метания совместителя карпина.
0
-2
-2
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BET3P
Ростов тащат, другого мнения быть не может.
И самое интересное, Генич ещё до начала сезона говорил, что Ростов будет второй.
+23
-5
+18
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Direct free kick
Это очередной позор карпинской командочки
+29
-8
+21
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