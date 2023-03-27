Шикарный гол из Первой лиги: игрок «Балтики» уложил в девятку из-за штрафной и приблизил клуб к РПЛ
Уже 23 матча без поражений!
В Мелбет Первой лиге завершился 24-й тур. Лидер чемпионата «Балтика» одержала очередную победу – на этот раз дома обыграли «КАМАЗ» (1:0).
Победный гол Сергея Пряхина получился очень эффектным. Вы поглядите только, какая траектория!
«Балтика» укрепилась на первом месте в Первой лиге. Помог «Рубин», скатавший нули с «Аланией». Теперь отрыв «Балтики» от второго места составляет 6 очков, а до пятого (вне зоны стыковых матчей) и вовсе 15 – мощная дистанция за 10 туров до конца сезона.
• В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2. Рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге продлилась до 23 матчей.
Ждем в РПЛ?
- Дата проведения
- 26 марта, 20.00, «Стадион Калининград»
- Гол:
- 1:0 – 76 Пряхин.
- Предупреждения:
- Дудиев (79), Радмановач (85), Герасимов (87), Кашчелан (90), Аюкин (90).
Фото: vk.com/fcbaltika
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