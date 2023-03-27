Шикарный гол из Первой лиги: игрок «Балтики» уложил в девятку из-за штрафной и приблизил клуб к РПЛ

Уже 23 матча без поражений!

В Мелбет Первой лиге завершился 24-й тур. Лидер чемпионата «Балтика» одержала очередную победу – на этот раз дома обыграли «КАМАЗ» (1:0).

Победный гол Сергея Пряхина получился очень эффектным. Вы поглядите только, какая траектория!

«Балтика» укрепилась на первом месте в Первой лиге. Помог «Рубин», скатавший нули с «Аланией». Теперь отрыв «Балтики» от второго места составляет 6 очков, а до пятого (вне зоны стыковых матчей) и вовсе 15 – мощная дистанция за 10 туров до конца сезона.

• В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2. Рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге продлилась до 23 матчей.

Ждем в РПЛ?

Фото: vk.com/fcbaltika