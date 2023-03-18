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Тюкавин сделал все голы «Динамо» весной. Теперь остановил суперсерию «Урала»

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Футбол Футбол

Тащит концовки в РПЛ.

«Динамо» вырвало победу в концовке гостевого матча с «Уралом» в Мир РПЛ – 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте у Константина Тюкавина – после передачи Ярослава Гладышева ложным движением убрал Мингияна Бевеева и уложил мяч в ворота сквозь руки Ильи Помазуна.

Повтор показал, что последним перед Помазуном мяча коснулся игрок «Урала» Фаниль Сунгатулин – в протоколах возникла путаница, автогол или мяч форварда «Динамо», но в итоге РПЛ все же признала гол Тюкавина, в статистических системах все скоро обновится.

• Константин в огне: он поучаствовал во всех трех голах «Динамо» в РПЛ после зимней паузы. В матче с «Крыльями» был похожий сценарий – форвард забил победный мяч на первой добавленной минуте.

• Суммарно у Тюкавина в сезоне восемь голов и три ассиста, в прошлом сезоне за весь чемпионат, первый полный в основе, было шесть мячей. Игроки в фэнтези РПЛ, у кого в составе форвард «Динамо», сначала разочаровались, что не досталось бонусов, но в итоге они все же должны быть довольны.

«Урал» из-за Константина проиграл в РПЛ впервые с 17 сентября: прервал серию без поражений в лиге из девяти матчей, а суммарно – из 16.

Соавтора этой серии Виктора Гончаренко удалили в концовке игры за споры с судьей, он не сможет быть на скамейке в следующем туре – в игре против «Зенита».

А у «Динамо» неплохой ход: победили в трех последних матчах из четырех (проиграли только «Краснодару» в гостях). Команда Славиши Йокановича набрала 35 очков и осталась на четвертом месте.

У динамовцев дальше – «Сочи», а после кубкового «Акрона» еще «Спартак», «Пари НН» и «Зенит». Очень похоже, что ключевая проверка готовности бороться за медали.

Урал – Динамо 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
18 марта, 14.15, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 89, автогол Сунгатулин.
УралПомазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Гогличидзе (Бевеев, 65), Бикфалви, Мишкич (Татаринов, 90), Егорычев (Юшин, 65), Ранджелович (Железнов, 65), Влут, Каштанов (Сунгатулин, 78).
ДинамоЛещук, Даса, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Паршивлюк, 86), Макаров (Майсторович, 90), Грулев (Гладышев, 56), Норманн, Захарян, Гагнидзе, Тюкавин.
Предупреждения:
Ранджелович (61), Захарян (90).

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

18 комментариев

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Michael Boldyrev
Ответ ALEKS66
Из любого случайного отскока делаете из хромоногих звезд. Ну повезло Динамо сегодня-ну не лучше они были Урала-если не сказать больше. Ну нет звезд в нашем пешеходном чемпионате-хорош уже восхищаться вот тем убожеством что наши футболисты показывают. Сегодня Динаме повезло-но поверьте-скоро обратка будет-фортуна она дама такая-одним и тем же не подкидывает постоянно фарт.
Тюкавин уже не "первые полгода" на слуху. Он объективно один из сильнейших игроков своего возраста в мире (это не так круто как звучит). Ну, и никто "Урал" не принижает, просто сдержанно радуются прогрессу Тюкавина.
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Тракторыст
Ответ justbored
Фантазия у вас.
Посмотрите в замедленном повторе камера сзади.
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ALEKS66
Из любого случайного отскока делаете из хромоногих звезд. Ну повезло Динамо сегодня-ну не лучше они были Урала-если не сказать больше. Ну нет звезд в нашем пешеходном чемпионате-хорош уже восхищаться вот тем убожеством что наши футболисты показывают. Сегодня Динаме повезло-но поверьте-скоро обратка будет-фортуна она дама такая-одним и тем же не подкидывает постоянно фарт.
+1
-2
-1
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Нейтральный критик
Прогресс налицо, парень уже на равных бьется за основу со Смоловым, хоть они и разные по амплуа: Тюкавин "поборолся-забил", а Смолов "поводился-забил".
+1
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Dmitry Gaidar
У нас похоже все рекошеты буду считать автогол!Бред полнейший!
+3
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Б81
Федю на лавку.
+3
0
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Поклонник Бышовца
Да спортс, в каком протоколе? Только вы пишете, что автогол)
+1
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justbored
Костюшман наше всё.
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justbored
Ответ Тракторыст
Тут бы ВАР посмотреть по моему Тюкавин задел ногу Сингатулина, мяча он точно не коснулся. Был бы это Спартак его бы "убили", Урал пока молчит.
Фантазия у вас.
+1
0
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Mixos Demid
Попрошу с уважением: Капитан Константин Тюкавин!!!
+6
0
+6
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Саша Сашкович
Тюкавин мне нравится. Купил его в ФМе. Играет за Хартс. Очень достойно выступает. Молодец
0
0
0
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Тракторыст
Тут бы ВАР посмотреть по моему Тюкавин задел ногу Сингатулина, мяча он точно не коснулся. Был бы это Спартак его бы "убили", Урал пока молчит.
0
-4
-4
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Никита Самарин
Тюкавин действительно в хорошей форме, очень неплохо вошёл в весеннюю часть сезона. И в предстоящих матчах сборной, именно он должен играть в основе (Соболев и Комличенко не блещут).
+5
0
+5
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Денис Бояров
Ответ Raikin
такое надо на нападающего засчитывать
Вообще в протоколе гол на Тюкавине, куда смотрит спортс, непонятно
+5
-1
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Михаил Комкин
Вроде лично рад за него, считаю игрок основы. Но когда в пяти метрах от меня забивает Уралу на 89 минуте, та еще боль.
+5
0
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Вондроушова
Это явно Клава Кока вдохновила молодого нападающего)
0
-1
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fcdmsk
Тюка четкий
+2
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Raikin
такое надо на нападающего засчитывать
+9
-1
+8
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