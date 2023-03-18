Тюкавин сделал все голы «Динамо» весной. Теперь остановил суперсерию «Урала»

Тащит концовки в РПЛ.

«Динамо» вырвало победу в концовке гостевого матча с «Уралом» в Мир РПЛ – 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте у Константина Тюкавина – после передачи Ярослава Гладышева ложным движением убрал Мингияна Бевеева и уложил мяч в ворота сквозь руки Ильи Помазуна.

Повтор показал, что последним перед Помазуном мяча коснулся игрок «Урала» Фаниль Сунгатулин – в протоколах возникла путаница, автогол или мяч форварда «Динамо», но в итоге РПЛ все же признала гол Тюкавина, в статистических системах все скоро обновится.

• Константин в огне: он поучаствовал во всех трех голах «Динамо» в РПЛ после зимней паузы. В матче с «Крыльями» был похожий сценарий – форвард забил победный мяч на первой добавленной минуте.

• Суммарно у Тюкавина в сезоне восемь голов и три ассиста, в прошлом сезоне за весь чемпионат, первый полный в основе, было шесть мячей. Игроки в фэнтези РПЛ, у кого в составе форвард «Динамо», сначала разочаровались, что не досталось бонусов, но в итоге они все же должны быть довольны.

«Урал» из-за Константина проиграл в РПЛ впервые с 17 сентября: прервал серию без поражений в лиге из девяти матчей, а суммарно – из 16.

Соавтора этой серии Виктора Гончаренко удалили в концовке игры за споры с судьей, он не сможет быть на скамейке в следующем туре – в игре против «Зенита».

А у «Динамо» неплохой ход: победили в трех последних матчах из четырех (проиграли только «Краснодару» в гостях). Команда Славиши Йокановича набрала 35 очков и осталась на четвертом месте.

У динамовцев дальше – «Сочи», а после кубкового «Акрона» еще «Спартак», «Пари НН» и «Зенит». Очень похоже, что ключевая проверка готовности бороться за медали.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив