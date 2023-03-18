Тюкавин сделал все голы «Динамо» весной. Теперь остановил суперсерию «Урала»
Тащит концовки в РПЛ.
«Динамо» вырвало победу в концовке гостевого матча с «Уралом» в Мир РПЛ – 1:0.
Единственный гол на 89-й минуте у Константина Тюкавина – после передачи Ярослава Гладышева ложным движением убрал Мингияна Бевеева и уложил мяч в ворота сквозь руки Ильи Помазуна.
Повтор показал, что последним перед Помазуном мяча коснулся игрок «Урала» Фаниль Сунгатулин – в протоколах возникла путаница, автогол или мяч форварда «Динамо», но в итоге РПЛ все же признала гол Тюкавина, в статистических системах все скоро обновится.
• Константин в огне: он поучаствовал во всех трех голах «Динамо» в РПЛ после зимней паузы. В матче с «Крыльями» был похожий сценарий – форвард забил победный мяч на первой добавленной минуте.
• Суммарно у Тюкавина в сезоне восемь голов и три ассиста, в прошлом сезоне за весь чемпионат, первый полный в основе, было шесть мячей. Игроки в фэнтези РПЛ, у кого в составе форвард «Динамо», сначала разочаровались, что не досталось бонусов, но в итоге они все же должны быть довольны.
«Урал» из-за Константина проиграл в РПЛ впервые с 17 сентября: прервал серию без поражений в лиге из девяти матчей, а суммарно – из 16.
Соавтора этой серии Виктора Гончаренко удалили в концовке игры за споры с судьей, он не сможет быть на скамейке в следующем туре – в игре против «Зенита».
А у «Динамо» неплохой ход: победили в трех последних матчах из четырех (проиграли только «Краснодару» в гостях). Команда Славиши Йокановича набрала 35 очков и осталась на четвертом месте.
У динамовцев дальше – «Сочи», а после кубкового «Акрона» еще «Спартак», «Пари НН» и «Зенит». Очень похоже, что ключевая проверка готовности бороться за медали.
- Дата проведения
- 18 марта, 14.15, «Екатеринбург-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 89, автогол Сунгатулин.
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Урал –
Помазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Гогличидзе (Бевеев, 65), Бикфалви, Мишкич (Татаринов, 90), Егорычев (Юшин, 65), Ранджелович (Железнов, 65), Влут, Каштанов (Сунгатулин, 78).
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Динамо –
Лещук, Даса, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Паршивлюк, 86), Макаров (Майсторович, 90), Грулев (Гладышев, 56), Норманн, Захарян, Гагнидзе, Тюкавин.
- Предупреждения:
- Ранджелович (61), Захарян (90).
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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