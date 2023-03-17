«Оренбург» – испытание для «Спартака»: 8 матчей без поражений дома и топ-3 РПЛ по xG

Домашняя команда.

«Оренбург» – приятное открытие сезона-2022/23. Новичок из Первой лиги выглядит ярче остальных команд, которые за последние годы поднимались в РПЛ (за исключением, возможно, «Крыльев Советов»).

Как раз «Крыльям» «Оренбург» дома проиграл в первом туре – 2:4. После этого команда Марцела Лички заслужила репутацию домашней команды. «Оренбург» не проиграл в восьми следующих домашних матчах (7 побед и ничья) и набрал 22 очка. Это четвертый показатель в Премьер-лиге. При этом в гостях оренбуржцы провели 10 матчей – и там обратная ситуация: всего 6 очков (2 победы и 8 поражений) в 10 матчах.

Домашний «Оренбург» практически по всем метрикам – среди лидеров лиги:

• «Оренбург» в среднем забивает дома 2,8 гола за матч – второе место (в гостях – 1,2 гола, восьмое место), пропускает – 1,2 гола (шестое место), а вот в гостях – 2,9 гола (худший показатель в лиге);

• xG без пенальти – 2,24 за матч в среднем (это снова топ-3 лиги), в гостях – только 0,92 (11-е место). По допущенным похуже: 10-е место в лиге дома и 12-е – в гостях;

• по ударам все тоже неплохо: 21,3 за матч (снова второй показатель в лиге) дома, 12,4 (девятое место) – в гостях. А вот по допущенным ударам все довольно средне – 12,7 за матч в Оренбурге (10 место) и 17 за матч – в гостях (12 место);

• все стабильно только по владению (46-47%) и по PPDA (прессинг-действия) – их команда Лички выдерживает стабильно (около 10,5 и дома, и в гостях) – это седьмое место в лиге.

«Оренбург» – довольно удобный соперник для «Спартака». В двух последних матчах красно-белые выиграли с разницей 7:2, в том числе и в гостях. «Спартак» в трех матчах в Оренбурге выиграл дважды и уступил лишь раз – 0:2 в мае 2019 года, когда москвичи боролись за выход в Лигу Европы.

«В первом круге мы проиграли 1:4, надо вернуться на землю, что мы не чемпионы, ничего не доказали, ждем следующей игры», – сказал Личка после разгромной победы над «Сочи» Курбана Бердыева.

Что же будет в Оренбурге?

Фото: vk.com/fcorenburg