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«Динамо» и «Спартак» лишили пенальти в Кубке – ЭСК признал ошибки и отстранил судей

Зенит Зенит
Спартак Спартак
Динамо Москва Динамо Москва
Анатолий Жабченко
Евгений Кукуляк
Урал Урал
судьи судьи
ЭСК РФС
Павел Каманцев
Футбол Футбол

Все логично.

«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России, но даже вылет чемпиона перехлестнула другая тема. Как обычно в последнее время – судейская.

Логику решения Евгения Кукуляка не поставить пенальти во втором тайме в ворота «Зенита» так никто и не понял. В четверг прошло заседание ЭСК, на котором Кукуляка (и не только его) отстранили от работы. 

Кукуляк должен был ставить пенальти. После отстранения он сможет вернуться в Первую лигу

Напоминаем: при счете 1:1 на 62-й минуте в штрафной «Зенита» был контакт Клаудиньо с Константином Тюкавиным.

Кукуляк не поставил пенальти, затем пошел пересмотреть момент – но не изменил решения. 

Здесь мы разобрали, почему многие с ним не согласны, а Тюкавин после игры озвучил разъяснение Кукуляка: «Идет подача в штрафную – мне бьют по ноге. Судья пошел посмотреть ВАР и сказал: «Недостаточное касание». А какое тогда касание ноги должно быть, перелом ноги или что?»

Два важных вывода на следующий день:

• ЭСК РФС признала, что Кукуляк ошибся. Цитата главы департамента судейства РФС Павла Каманцева для «Матч ТВ»: «В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. ВАР правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения».

• Кукуляк временно отстранен от работы из-за низкой итоговой оценки. Слово Каманцеву: «Он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге».

В этом сезоне РПЛ Кукуляк пропустил лишь один тур (16-й) – на остальных он работал или на ВАР, или главным, или резервным судьей.

Должны были ставить и пенальти в матче «Спартак» – «Урал». Отстранен судья на ВАР

Теперь к «Спартаку». Красно-белые играли с «Факелом» в РПЛ и получили пенальти в свои ворота за контакт руки Пруцева и лица Квеквескири. 

Следующая игра «Спартака» – на Кубок с «Уралом». Мартинс получает в лицо от Бегича в штрафной.

Главный арбитр Сергей Карасев пенальти не поставил, а судья на ВАР Анатолий Жабченко не пригласил его пересмотреть момент. Логичный вопрос: почему это не пенальти, если эпизоды почти идентичные?

Спустя пару дней есть ответ – потому что судья ошибся. Два главных вывода:

• «Спартак» должен был бить пенальти. Что сказал Каманцев: «В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что ВАР должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар».

• Арбитр на ВАР отстранен. «Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет [арбитром] ВАР в матче «Пари НН» – «Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ», – подтвердил Каманцев. О санкциях к Карасеву речь не шла.

Жабченко четырежды работал в первых четырех турах РПЛ, потом у него был перерыв почти на два месяца. Еще шесть игр на ВАР или в качестве резервного судьи он провел с 11-го по 18-й тур.

• Отстранения судей стали привычным делом. После кубкового матча «Спартак» – «Локомотив» назначений на 18-й тур РПЛ не получил Сергей Иванов, за работу в игре «Спартак» – «Урал» в 19-м туре не было Виталия Мешкова, а за судейство во встрече «Ростова» и «Пари НН» дальше в лиге не будет работать Антон Фролов.

* * *

20-й тур РПЛ стартует в субботу. Это последний тур перед перерывом на матчи сборных. Игру «Спартака» против «Оренбурга» обслужит Павел Кукуян, а Карасев назначен на центральный матч ЦСКА – «Зенит». Остальные назначения – здесь.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

«Мячи Соболева не считаются». Очень спорное судейство «Спартака» – второй матч подряд

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

42 комментария

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Shetis
Что это за удар сзади по ноге на весу, если нога тюкавина ни на миллиметр не сдвинулась ? при реальном ударе у нападающего нога бы резко полетела вперед. А в этом случае Тюкавин почувствовал легкое касание и его ноги сразу подкосились.

Самое главное что судья был в идеальной позиции, буквально в 3 метрах, и прекрасно видел что не было удара, а было легкое касание, и степень контакта недостаточна для пенки.
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Dan Kennedy
Ответ Bleffinho
Логичный вопрос: почему судью на ВАР отстранили, но сам Карасёв также пенальти не назначил, но его не наказали за ошибочное решение? Если бы он считал, что это пенальти, то он бы его назначил, а потом уже спрашивал у ВАР, но он не назначил пенальти, а значит первым допустил ошибку, а потом её ещ1 и не исправил, поверив ВАР на слово
Это бред полный. Судьи на поле всегда будут ошибаться, даже боковые ауты не всегда видят или не в ту сторону назначают. Я помню как решение такого бокового недавно исправил судья в поле. Ракурсы, помехи в виде других игроков, спорные эпизоды. Тут главный виновник именно ВАР, у него есть несколько картинок. Их для этого и вводили в футбол, чтобы исправлять ошибки рефери в поле и у кромки поля. По этому с ВАР и спрос больше, когда вы уже поймете.

Посмотри на ракурс главного арбитра - идет обычная борьба(до удара) за мяч, судья занимает обычную позицию для себя, но весь контакт происходит не в его ракурсе. Он видит только спины участвующих в борьбе, при этом занимает плюс-минус подходящую для РЕФЕРИ позицию. Он же не арбитр за воротами, он не может рядом встать с Помазуном и наслаждаться борьбой уральца с Мартинсом.
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Dr. Heisenberg
Если Кукуляк так судил за бесплатно, то он не только профнепригоден как судья, но еще и крайне непрактичный человек.
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СССР цэ европа! - скакал?
Ответ Mixos Demid
В РПЛ сильно пахнет газом!
Газ коррупции
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MikGera
РПЛ превращается в балет, дыхнул на игрока в борьбе за мяч, он как подкошенный падает на поле с визгом и хватаясь за лицо и сразу свисток.
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Владимир Ш
"Карасев назначен на центральный матч ЦСКА – «Зенит»."
А я то думаю, почему жабченко с вара решили сделать крайним.
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СССР цэ европа! - скакал?
Толку от этой временной дисквы, ведь злой умысел налицо. нещадно гнать из профессии
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Mixos Demid
В РПЛ сильно пахнет газом!
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mnogokotin-
Ответ bellyashe
пишу сюда, потому что автор изначального комментария храбро запретил мне ему отвечать) зачем тогда Кукуляк вообще пошёл к монитору, если изначально и не думал ставить пенальти? он же мог просто отказаться от просмотра и всё.
процедура такая )
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Александр Павлов
Хотят сдуть надвигающуюся волну.
Если все клубы кого нагнули или попытались нагнуть это сборище арбитров от главного до до тихонько берущего ( в итоге все в денежном порядке) не смогут подняться против этого беспредела. То "динозавры" все могущего спонсора всея сбг будут всегда откладывать яйца или то чем возможно генерироваться.....
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MikGera
Ответ Bleffinho
Логичный вопрос: почему судью на ВАР отстранили, но сам Карасёв также пенальти не назначил, но его не наказали за ошибочное решение? Если бы он считал, что это пенальти, то он бы его назначил, а потом уже спрашивал у ВАР, но он не назначил пенальти, а значит первым допустил ошибку, а потом её ещ1 и не исправил, поверив ВАР на слово
Судье в поле сложно видеть такие моменты, он сосредоточен на ногах, он увидел что игрок упал не видел куда попала рука. Его должны были позвать к монитору и если он после просмотра не поставил бы тогда можно было бы говорить о том что он либо ошибается либо намеренно не ставит как Кукуляк, а так в принципе к нему нет претензии
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Ринат Гимадеев
Ответ Bleffinho
Логичный вопрос: почему судью на ВАР отстранили, но сам Карасёв также пенальти не назначил, но его не наказали за ошибочное решение? Если бы он считал, что это пенальти, то он бы его назначил, а потом уже спрашивал у ВАР, но он не назначил пенальти, а значит первым допустил ошибку, а потом её ещ1 и не исправил, поверив ВАР на слово
я так понимаю судьи в такие моменты не свистят, рассчитывая что вар если что разберётся. В моменте с Пруцевым судья тоже фол не сразу свистнул, а вот Мешков наоборот зачем то поспешил
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ZarvuR2020
Ответ MikGera
Здесь горит у всех не от пенальти и не от ошибок судей, которые иногда случаются, а о предвзятости судей ( при том как видим в пользу конкретной команды)
В пользу Урала?
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ДМ-1чемпион
Ответ Magico!
Там даже было видно, что стоящий метрах в пяти за его спиной Йоканович, тоже с ним смотрел повтор и сразу всё прекрасно увидел, с первого повтора и даже как бы отвернулся в уверенности, что что тут смотреть, мол, всё очевидно. А потом офигел от принятого решения
Да там все офигели, кто смотрел матч на стадионе и по телеку в прямом эфире! Это же 100% пенальти! Надо было взять очень много денег, что бы не увидеть очевидное!
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MikGera
Ответ Игорь Замаруев
чел, я понимаю, что у тебя горит от этого пенальти, который должны были ставить, но почему ты тогда молчишь про пенальти в ворота Спартака в финале кубка в том сезоне?
Здесь горит у всех не от пенальти и не от ошибок судей, которые иногда случаются, а о предвзятости судей ( при том как видим в пользу конкретной команды)
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Павел Ермаков
Как вообще по видеоповтору можно определить силу касания?)))Вдумайтесь.))Увидеть касание можно.А силу как?))В данном случае Клоун Диньо вообще в прыжке бил по мячу и попал в ногу.В прыжкеееее!))Это уже вся сила в удар.)))
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ДМ-1чемпион
Ответ Игорь Замаруев
чел, я понимаю, что у тебя горит от этого пенальти, который должны были ставить, но почему ты тогда молчишь про пенальти в ворота Спартака в финале кубка в том сезоне?
А что не так!? Удар локтем в лицо, чистый пенальти! Все признали, что он был. Что за глупый вопрос!
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MikGera
Ответ Alexey Shmelev
вот извините, почему первая лига должна страдать от косячных судей. отстраняйте их вообще от судейства, как с правами лишайте лицензий на 2-3 года, и на пересдачу
Первая лига страдать не будет, там не надо тащить зенит. Уже не раз говорил что квалификация наших судей достаточно высокая, вопрос исключительно в том что они перестают нормально судить когда это кому-то нужно, это не ошибки.
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Magico!
Ответ ДМ-1чемпион
Это не ошибка Кукуляка, это предвзятость! После того как Кукуляка позвали судьи на ВАР и он посмотрев все несколько раз не поставил на точку, говорит об одном, он был предвзят в отношении ДИНАМО! За это надо отстанять пожизненно. Кукуляк не судья, а палач. Он "убивает" команды за деньги.
Там даже было видно, что стоящий метрах в пяти за его спиной Йоканович, тоже с ним смотрел повтор и сразу всё прекрасно увидел, с первого повтора и даже как бы отвернулся в уверенности, что что тут смотреть, мол, всё очевидно. А потом офигел от принятого решения
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Magico!
Ответ Dan Kennedy
Судья пошел посмотреть ВАР и сказал: «Недостаточное касание». А какое тогда касание ноги должно быть, перелом ноги или что?» - Костя Тюкавин же все объяснил. Не было крови, перелома, он смог подняться, он не стал инвалидом понимаешь, не оторвало ногу как в боевиках. Да и вообще Клаудиньо его погладил просто, а Тюкавин упал из-за того, что щекотно стало.
Это его объяснения обобенно смешно, учитывая, что Каманццев прям на днях, разбирая эпизод с Пруцевым, в ответ на аргумент, что касание было не сильным и даже не в лицо, уверял, что мол ну факт же касания был, а силу мы не знаем, поэтому пенальти.
А вот, если нарушает зенитовец, то можно и не ставить пенали при "недостаточном касании"
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Игорь Замаруев
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Нормально. Наказали первую лигу "судейством" Кукуляка! А им за что такое судейское позорище!?
чел, я понимаю, что у тебя горит от этого пенальти, который должны были ставить, но почему ты тогда молчишь про пенальти в ворота Спартака в финале кубка в том сезоне?
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arspurs9
Ответ ДМ-1чемпион
Кукуляк просто взвешивал на весах деньги и жадность, страх и совесть! Перевесело первое. Хотя совести там не было, поэтому сторона весов с деньгами перевесила!
Думаю на взвешивание у него ушло секунды 1,5-2. Скорее пока смотрел быстро думал повод, что бы озвучить футболистам и записать в протокол.
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bellyashe
Ответ mnogokotin-
согласен
пишу сюда, потому что автор изначального комментария храбро запретил мне ему отвечать)

зачем тогда Кукуляк вообще пошёл к монитору, если изначально и не думал ставить пенальти? он же мог просто отказаться от просмотра и всё.
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Magico!
Ответ mnogokotin-
ну Карасик сзади мб действительно не видел момента, а вар его не позвал. так что тут 100% вина судьи на варе
ну в целом да, он был закрыт еще одним уральцем.
Думаю, что если бы позвали на ВАР, поставил бы
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ДМ-1чемпион
Ответ arspurs9
Когда он так долго рассматривал повтор, я даже не спортсе написал, что не понимаю с чем тянут, все было очевидно после первого же кадра. Оказалось вон оно как)
Кукуляк просто взвешивал на весах деньги и жадность, страх и совесть! Перевесело первое. Хотя совести там не было, поэтому сторона весов с деньгами перевесила!
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