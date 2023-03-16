«Динамо» и «Спартак» лишили пенальти в Кубке – ЭСК признал ошибки и отстранил судей

Все логично.

«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России, но даже вылет чемпиона перехлестнула другая тема. Как обычно в последнее время – судейская.

Логику решения Евгения Кукуляка не поставить пенальти во втором тайме в ворота «Зенита» так никто и не понял. В четверг прошло заседание ЭСК, на котором Кукуляка (и не только его) отстранили от работы.

Кукуляк должен был ставить пенальти. После отстранения он сможет вернуться в Первую лигу

Напоминаем: при счете 1:1 на 62-й минуте в штрафной «Зенита» был контакт Клаудиньо с Константином Тюкавиным.

Кукуляк не поставил пенальти, затем пошел пересмотреть момент – но не изменил решения.

Здесь мы разобрали, почему многие с ним не согласны, а Тюкавин после игры озвучил разъяснение Кукуляка: «Идет подача в штрафную – мне бьют по ноге. Судья пошел посмотреть ВАР и сказал: «Недостаточное касание». А какое тогда касание ноги должно быть, перелом ноги или что?»

Два важных вывода на следующий день:

• ЭСК РФС признала, что Кукуляк ошибся. Цитата главы департамента судейства РФС Павла Каманцева для «Матч ТВ»: «В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. ВАР правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения».

• Кукуляк временно отстранен от работы из-за низкой итоговой оценки. Слово Каманцеву: «Он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге».

В этом сезоне РПЛ Кукуляк пропустил лишь один тур (16-й) – на остальных он работал или на ВАР, или главным, или резервным судьей.

Должны были ставить и пенальти в матче «Спартак» – «Урал». Отстранен судья на ВАР

Теперь к «Спартаку». Красно-белые играли с «Факелом» в РПЛ и получили пенальти в свои ворота за контакт руки Пруцева и лица Квеквескири.

Следующая игра «Спартака» – на Кубок с «Уралом». Мартинс получает в лицо от Бегича в штрафной.

Главный арбитр Сергей Карасев пенальти не поставил, а судья на ВАР Анатолий Жабченко не пригласил его пересмотреть момент. Логичный вопрос: почему это не пенальти, если эпизоды почти идентичные?

Спустя пару дней есть ответ – потому что судья ошибся. Два главных вывода:

• «Спартак» должен был бить пенальти. Что сказал Каманцев: «В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что ВАР должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар».

• Арбитр на ВАР отстранен. «Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет [арбитром] ВАР в матче «Пари НН» – «Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ», – подтвердил Каманцев. О санкциях к Карасеву речь не шла.

Жабченко четырежды работал в первых четырех турах РПЛ, потом у него был перерыв почти на два месяца. Еще шесть игр на ВАР или в качестве резервного судьи он провел с 11-го по 18-й тур.

• Отстранения судей стали привычным делом. После кубкового матча «Спартак» – «Локомотив» назначений на 18-й тур РПЛ не получил Сергей Иванов, за работу в игре «Спартак» – «Урал» в 19-м туре не было Виталия Мешкова, а за судейство во встрече «Ростова» и «Пари НН» дальше в лиге не будет работать Антон Фролов.

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20-й тур РПЛ стартует в субботу. Это последний тур перед перерывом на матчи сборных. Игру «Спартака» против «Оренбурга» обслужит Павел Кукуян, а Карасев назначен на центральный матч ЦСКА – «Зенит». Остальные назначения – здесь.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф