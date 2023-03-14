А так проблему Баринова можно было избежать. Все автоматически и в Ла Лиге, и в Медиалиге!

И даже в Федерации футбола Московской области.

«Локомотив» вдруг подставился в 1/4 финала Кубка России: играть вышел Дмитрий Баринов, хотя не мог из-за перебора желтых карточек.

Регламент не оставляет простора: даже если бы «Локо» выиграл, дальше наверняка прошел бы тольяттинский «Акрон». В итоге единственный оставшийся в турнире представитель Первой лиги продвинулся в полуфинал Пути регионов и сам, протесты подавать не понадобится.

И все же московский клуб грубо ошибся, причем второй раз за год. Мы вообще-то редко слышим про подобные эпизоды, автоматически на ум приходит довольно давний инцидент Дениса Черышева в «Реале».

Во многих лигах, далеко не только профессиональных, есть простые и эффективные инструменты, чтобы избегать подобных проблем.

Ла Лига: матчдэй-приложение не пропустит

Испанцы разработали приложение Competition Management Apps – его позиционируют как единый хаб для всех вопросов, связанных с проведением турниров.

«Приложение объединяет целый набор продуктов, который позволит оптимизировать расписание для целевой аудитории, управлять финансовыми операциями и подготовить все ко дню матча: от выбора формы до заявки команды », – говорится в описании.

Это часть масштабного проекта La Liga Tech, запущенного для развития полезных технических инициатив. На сайте можно оставить заявку, наверняка получится обсудить с Ла Лигой условия использования.

Среди дополнительных возможностей приложения указано, что оно помогает автоматически генерировать протоколы и отправлять их организаторам турнира. Нет сомнений, что ограничения вроде лишних желтых, тоже автоматически сработают, если правильно зафиксирован регламент.

Медиалига: бот контролирует регламент

Выпустить дисквалифицированного игрока нельзя даже в Медиалиге – такого не допустит специально разработанный софт.

«У нас есть программа, в которой прописан наш регламент прописан в виде кода, – рассказывает Sports.ru технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава. – Как только футболист получает определенное количество карточек или красную, мы это видим. Затем команды просто не могут внести этого игрока в заявку на матч. Соответственно, в электронной заявке его не будет».

Кортава уточнил, что это программа, которую Медиалига разработала для своих нужд сама. Менеджер добавил, что похожее, но еще более продвинутое технологическое решение есть и на уровне РПЛ.

Дмитрий рассказывал в интервью Александру Дорскому, как лига переходила с самого простого уровня на такой более продвинутый:

«Для соблюдения регламента в первом сезоне создали экселевский документ, при заменах переносили игроков из одного столбика в другой – на поле могло находиться не более четырех профессионалов. Во втором сезоне у нас появился бот в телеграме. Теперь система не дает выставить неправильный состав – соблюдает количество медийных и профессиональных игроков. Плюс у нас появились электронные замены – никаких бумажек. Надеюсь, внедрим это и в ФНЛ», – говорил он еще и как сотрудник Первой лиги.

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В комментариях под постом о самом казусе Баринова наш пользователь fantast1c написал: «Могу сказать точно: дисквалифицированного игрока нельзя заявить в электронном протоколе системы Наградион, которую использует Федерация футбола Московской области. Данные игрока выделены красным фоном, его нельзя внести ни в стартовый состав, ни как запасного».

Судя по официальном сайту, ту же систему используют еще, например, Федерация футбола Санкт-Петербурга и организаторы детского турнира «Кожаный мяч».

Как видно, доступных и простых в использовании вариантов, чтобы избегать подобных проблем, достаточно – но «Локомотив» все равно попал в эту глупую ситуацию.

Как так?

Фото: Winline Media Football League; РИА Новости/Владимир Астапкович