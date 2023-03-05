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Бердыев вернулся и уложил ЦСКА (2:0). Скучали?

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Дубль Луки Джорджевича.

Курбан Бердыев по-царски вернулся в РПЛ: его «Сочи» обыграл дома ЦСКА (2:0). 

Для москвичей это уже второе поражение в последних трех матчах: до этого минимально уступили «Краснодару» в ответной игре Кубка России (0:1) после разгромной победы 3:0.

Основные события произошли во втором тайме. На 67-й минуте защитник ЦСКА Мойзес открыл счет после розыгрыша штрафного, но мяч отменили из-за офсайда. На ответ сочинцам понадобились лишь 5 минут. Сначала Артур Юсупов на 72-й забросил в штрафную на Луку Джорджевича, и черногорец легко прошил Игоря Акинфеева.

Спустя 6 минут Джорджевич влетел в штрафную во время контратаки, и мяч удачно отскочил ему под удар после нескольких рикошетов. Дубль!

Курбан Бердыев остался доволен игрой своей команды: «Я сегодня увидел «Сочи», который был в серебряный год, который обладает характером, неуступчивый и борется за каждый мяч. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня. Но сковывали робкость и боязнь ответственности, здесь бы нам прибавить».

• Это первые голы Луки Джорджевича в официальных матчах после возвращения из Дании (там играл за «Вайле») в сентябре 2022-го. До этого были два гола в товарищеских матчах против «Ростова» (3:0) и «Балтики» (1:0).

• У ЦСКА 1 победа в последних 7 матчах Мир РПЛ – в конце октября в гостях с «Локомотивом» (1:0). В остальных играх московская команда по три раза сыграла вничью и проиграла.

• «Сочи» благодаря победе поднялся на седьмое место. ЦСКА остался на пятом, но подпустил к себе «Ахмат», обыгравший в субботу «Оренбург» (3:1): у команд теперь по 29 очков. Расстояние до лидирующего «Зенита» увеличилось до 16 очков.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

36 комментариев

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Alex kazan
Ответ prorvemss
Прошу прощения, просветите меня, старую тетку, а что это за причина, не связанная с самим Курбаном?
Он не хочет вороват в группе бандитов, любит своих игроков и футбол всегда обыгрывает московских который не может это простит и пускает все ресурсы против его и не который глупцы не может объективно мыслит из-за снобизма и поддаётся в это ...
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Гекдениз Кардениз
Помню один ярый фанат коней писал год назад что Бердыев это уже пенсионер не той квалификации что он не топ тренер для нашего чемпионата ну так вот сегодня КБ сводил Федотова в школу
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dimonivanov
Ответ ЛоуренсАравийский
Курбан Курбанов глыба российского футбола
Давненько не смотрел видео про сборную Орлова. Появился повод пересмотреть
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Иван Петров
Дайте Бердыеву управление клубом, и он сделает конфетку.
Ротенберг походу дал весь карт бланш.
Скоро будет неудобный соперник всем, кроме Зенита.
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Злой Руся
Ответ Qazan
И порвёт Барселону Гуаякиль, бразильские Интер RS, Атлетико Минейро, Челси из Ганы, Аякс из Кейптауна, - это всё в случае заявления команд РПЛ в африканские или американские Кубки. Аналогов Баварии и Тоттенхэма и Динамо Киев, к сожалению по названиям нет. А ещё будет мучать многолетней серией без побед Динамо.
Ты Динамо Киев и Баварию рядом поставил? АХхааххаахахах
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Qazan
Бердыев учиться всю жизнь - в этом его успех.
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Qazan
Ответ prorvemss
Прошу прощения, просветите меня, старую тетку, а что это за причина, не связанная с самим Курбаном?
Он не катает договорняки
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Qazan
Ответ LevSmith
Бекиич на классе
Он просто читал комменты Шуллера и смеялся
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Qazan
Приятно, от души, что любимый клуб Шуллера был унижен Бердыевым. Ждём эпоса от него про автобус.
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Qazan
Ответ Злой Руся
А кто то сомневался в Бердыеве? Вы ему еще Домингеса с Караденизом верните и он выиграет РПЛ ))
И порвёт Барселону Гуаякиль, бразильские Интер RS, Атлетико Минейро, Челси из Ганы, Аякс из Кейптауна, - это всё в случае заявления команд РПЛ в африканские или американские Кубки. Аналогов Баварии и Тоттенхэма и Динамо Киев, к сожалению по названиям нет. А ещё будет мучать многолетней серией без побед Динамо.
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Мерседес-Бендзь
Ответ juneed
Дверь в топ-команды ему закрыта по иной причине, совсем не связанной с самим Курбаном. Жаль, что столько времени не дали тренеру тренировать. Хорошо хоть Курбан Бекиич и теперь выглядит моложе многих тренеров "новой волны" вроде Шалимова и Евсеева как по мысли, так и физически.
Бердыев сам не раз говорил что хотел попробовать себя не гл тренером, а ген диром.
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Алексей Полиенков
Ответ Trash Talking
Странно, что такой специалист не котировался в России долгое время. Очевидно, что он для нашего чемпионата топ. Пусть из-за финансовых проблем дверь в сильные команды РПЛ ему закрыта, но то же Торпедо могло спокойно брать вместо Талалаева. Или даже Локомотив.
Бердыев слишком много власти себе требует. Не каждый готов, чтобы тренер клуб под себя подмял.
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Дрю2
бабаеву перо в попу
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РУБИК
Бекиевича с заслуженной победой ! Жги своим футболом РПЛ ...........
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Mcconaughey_lol
Ответ Trash Talking
Странно, что такой специалист не котировался в России долгое время. Очевидно, что он для нашего чемпионата топ. Пусть из-за финансовых проблем дверь в сильные команды РПЛ ему закрыта, но то же Торпедо могло спокойно брать вместо Талалаева. Или даже Локомотив.
Если бы не воротил темные делишки и не пытался подмять всю структуру под себя и своих дружков, то мог бы в любой клуб пойти. Другое дело, что, возможно, без повсеместного контроля на всех уровнях результаты были бы хуже.
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Filipp Gorski
Да скучали!
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Omega-3
Игра была весьма скучной. Так что да, скучали.
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Ruscello
Поздравляю РПЛ с этим возвращением..
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Алексей Данилкин
По антифутболу сложно скучать
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Slavnov
Ответ Злой Руся
Бердыев недооценен в российском футболе, ШТА??? O_o
он не работал с топами,вся карьера в довольно средних клубах,в сборной не был,хотя масса физруков ее возглавляла,последние годы был не востребован в рфпл,так что вполне можно сказать недооценен
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Дядь Валакас
Фирменный почерк Курбан Бекиевича
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prorvemss
Ответ juneed
Дверь в топ-команды ему закрыта по иной причине, совсем не связанной с самим Курбаном. Жаль, что столько времени не дали тренеру тренировать. Хорошо хоть Курбан Бекиич и теперь выглядит моложе многих тренеров "новой волны" вроде Шалимова и Евсеева как по мысли, так и физически.
Прошу прощения, просветите меня, старую тетку, а что это за причина, не связанная с самим Курбаном?
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Злой Руся
Ответ Tursus
Рад за Бердыева и за Джорджевича.По-моему, они оба недооценены в российском футболе. А сойдясь вместе поучили результат :)
Бердыев недооценен в российском футболе, ШТА??? O_o
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Bulat89
С Возвращением,Гений!
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Tursus
Рад за Бердыева и за Джорджевича.По-моему, они оба недооценены в российском футболе. А сойдясь вместе поучили результат :)
+10
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