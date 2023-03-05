Бердыев вернулся и уложил ЦСКА (2:0). Скучали?

Дубль Луки Джорджевича.

Курбан Бердыев по-царски вернулся в РПЛ: его «Сочи» обыграл дома ЦСКА (2:0).

Для москвичей это уже второе поражение в последних трех матчах: до этого минимально уступили «Краснодару» в ответной игре Кубка России (0:1) после разгромной победы 3:0.

Основные события произошли во втором тайме. На 67-й минуте защитник ЦСКА Мойзес открыл счет после розыгрыша штрафного, но мяч отменили из-за офсайда. На ответ сочинцам понадобились лишь 5 минут. Сначала Артур Юсупов на 72-й забросил в штрафную на Луку Джорджевича, и черногорец легко прошил Игоря Акинфеева.

Спустя 6 минут Джорджевич влетел в штрафную во время контратаки, и мяч удачно отскочил ему под удар после нескольких рикошетов. Дубль!

Курбан Бердыев остался доволен игрой своей команды: «Я сегодня увидел «Сочи», который был в серебряный год, который обладает характером, неуступчивый и борется за каждый мяч. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня. Но сковывали робкость и боязнь ответственности, здесь бы нам прибавить».

• Это первые голы Луки Джорджевича в официальных матчах после возвращения из Дании (там играл за «Вайле») в сентябре 2022-го. До этого были два гола в товарищеских матчах против «Ростова» (3:0) и «Балтики» (1:0).

• У ЦСКА 1 победа в последних 7 матчах Мир РПЛ – в конце октября в гостях с «Локомотивом» (1:0). В остальных играх московская команда по три раза сыграла вничью и проиграла.

• «Сочи» благодаря победе поднялся на седьмое место. ЦСКА остался на пятом, но подпустил к себе «Ахмат», обыгравший в субботу «Оренбург» (3:1): у команд теперь по 29 очков. Расстояние до лидирующего «Зенита» увеличилось до 16 очков.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович