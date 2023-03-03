Мирзов пробил с пенальти в штангу и добил – гол отменили. Напоминаем: бьющий так не может

Редкий момент.

РПЛ вернулась пятнистым матчем «Факела» и «Химок» в Воронеже. Команды обменялись голами: счет открыл Гильерме, а сравнял Гонгадзе – закончили 1:1.

Но за сухим протоколом скрывается нетривиальный момент и правило, о котором иногда забывают.

Мирзов ударил в штангу с пенальти, сам добил – и гол не засчитали

На 18-й минуте арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Факела»: Кирилл Суслов сфолил на Владимире Хубулове.

Резиуан Мирзов ударил в штангу – и от нее же добил мяч в ворота. Чистяков гол не засчитал.

Вот как это было:

Рефери назначил свободный удар – и это верное решение.

Если мяч отбит вратарем – добивать можно, а от штанги – нельзя. Почему?

На сайте РФС любой желающий может найти свод футбольных правил – там расписаны все ситуации. О выполнении пенальти говорит 14-й пункт. Все достаточно просто: бьющий имеет право на добивание только после того, как мяча коснулся другой игрок .

Свободный удар и был назначен в игре «Факела» и «Химок».

Добивание тем же самым игроком от вратаря – засчитывается, от штанги или перекладины – нет.

Было уже подобное в РПЛ?

Да, в 2020 году форвард «Ахмата» Андрес Понсе забил повторным ударом «Ротору», но мяч не засчитали. Та же история: удар в штангу и добивание от того же игрока. На видео момент тут.

Значит, если попал в штангу или перекладину, шансов забить уже нет?

Не совсем. В таких случаях мы еще раз показываем давний пример из матча «Брэдфорда» и «Рочдейла» в 2015 году: Иан Хендерсон из «Рочдейла» ударил паненкой, но попал в перекладину, зато потом присел, чтобы не коснуться мяча.

И тогда партнер Питер Винсенти вогнал мяч в ворота.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»