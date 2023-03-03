Мирзов пробил с пенальти в штангу и добил – гол отменили. Напоминаем: бьющий так не может
Редкий момент.
РПЛ вернулась пятнистым матчем «Факела» и «Химок» в Воронеже. Команды обменялись голами: счет открыл Гильерме, а сравнял Гонгадзе – закончили 1:1.
Но за сухим протоколом скрывается нетривиальный момент и правило, о котором иногда забывают.
Мирзов ударил в штангу с пенальти, сам добил – и гол не засчитали
На 18-й минуте арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Факела»: Кирилл Суслов сфолил на Владимире Хубулове.
Резиуан Мирзов ударил в штангу – и от нее же добил мяч в ворота. Чистяков гол не засчитал.
Вот как это было:
Рефери назначил свободный удар – и это верное решение.
Если мяч отбит вратарем – добивать можно, а от штанги – нельзя. Почему?
На сайте РФС любой желающий может найти свод футбольных правил – там расписаны все ситуации. О выполнении пенальти говорит 14-й пункт. Все достаточно просто: бьющий имеет право на добивание только после того, как мяча коснулся другой игрок.
Свободный удар и был назначен в игре «Факела» и «Химок».
Добивание тем же самым игроком от вратаря – засчитывается, от штанги или перекладины – нет.
Было уже подобное в РПЛ?
Да, в 2020 году форвард «Ахмата» Андрес Понсе забил повторным ударом «Ротору», но мяч не засчитали. Та же история: удар в штангу и добивание от того же игрока. На видео момент тут.
Значит, если попал в штангу или перекладину, шансов забить уже нет?
Не совсем. В таких случаях мы еще раз показываем давний пример из матча «Брэдфорда» и «Рочдейла» в 2015 году: Иан Хендерсон из «Рочдейла» ударил паненкой, но попал в перекладину, зато потом присел, чтобы не коснуться мяча.
И тогда партнер Питер Винсенти вогнал мяч в ворота.
- Дата проведения
- 3 марта, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Голы:
- 0:1 – 21 Маркос Гильерме, 1:1 – 44 Гонгадзе.
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Факел –
Городовой, Черов, Суслов, Калинин, Морозов, Магаль (Браими, 70), Акбашев, Квеквескири, Рабеи (Мендель, 70), Аппаев, Гонгадзе.
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Химки –
Гудиев, Идову, Голубович, Тассано, Лео Андраде, Антич, Бикел, Магомедов, Мирзов (Долгов, 62), Маркос Гильерме (Гбане, 77), Хубулов (Кобесов, 62).
- Предупреждения:
- Хубулов (58), Долгов (72), Гонгадзе (79), Магомедов (84), Квеквескири (90).
Поэтому ничего удивительного сегодня не произошло)
Оштрафовать этого мирзова на месячную зарплату!