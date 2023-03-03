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Мирзов пробил с пенальти в штангу и добил – гол отменили. Напоминаем: бьющий так не может

Резиуан Мирзов Резиуан Мирзов
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Редкий момент.

РПЛ вернулась пятнистым матчем «Факела» и «Химок» в Воронеже. Команды обменялись голами: счет открыл Гильерме, а сравнял Гонгадзе – закончили 1:1.

Но за сухим протоколом скрывается нетривиальный момент и правило, о котором иногда забывают.

Мирзов ударил в штангу с пенальти, сам добил – и гол не засчитали

На 18-й минуте арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Факела»: Кирилл Суслов сфолил на Владимире Хубулове.

Резиуан Мирзов ударил в штангу – и от нее же добил мяч в ворота. Чистяков гол не засчитал.

Вот как это было:

Рефери назначил свободный удар – и это верное решение.

Если мяч отбит вратарем – добивать можно, а от штанги – нельзя. Почему?

На сайте РФС любой желающий может найти свод футбольных правил – там расписаны все ситуации. О выполнении пенальти говорит 14-й пункт. Все достаточно просто: бьющий имеет право на добивание только после того, как мяча коснулся другой игрок.

Свободный удар и был назначен в игре «Факела» и «Химок».

Добивание тем же самым игроком от вратаря – засчитывается, от штанги или перекладины – нет.

Было уже подобное в РПЛ?

Да, в 2020 году форвард «Ахмата» Андрес Понсе забил повторным ударом «Ротору», но мяч не засчитали. Та же история: удар в штангу и добивание от того же игрока. На видео момент тут.

Значит, если попал в штангу или перекладину, шансов забить уже нет?

Не совсем. В таких случаях мы еще раз показываем давний пример из матча «Брэдфорда» и «Рочдейла» в 2015 году: Иан Хендерсон из «Рочдейла» ударил паненкой, но попал в перекладину, зато потом присел, чтобы не коснуться мяча.

И тогда партнер Питер Винсенти вогнал мяч в ворота.

Факел – Химки 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
3 марта, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Маркос Гильерме, 1:1 – 44 Гонгадзе.
ФакелГородовой, Черов, Суслов, Калинин, Морозов, Магаль (Браими, 70), Акбашев, Квеквескири, Рабеи (Мендель, 70), Аппаев, Гонгадзе.
ХимкиГудиев, Идову, Голубович, Тассано, Лео Андраде, Антич, Бикел, Магомедов, Мирзов (Долгов, 62), Маркос Гильерме (Гбане, 77), Хубулов (Кобесов, 62).
Предупреждения:
Хубулов (58), Долгов (72), Гонгадзе (79), Магомедов (84), Квеквескири (90).

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

18 комментариев

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Александр Шейфер
Помню в 90-х в Грузии скандал был, когда судья засчитал такой гол. С тех пор и знаю об этом правиле. Ну а по вопросу зачем? В футболе при выполнении любого стандарта игрок не имеет права касаться мяча 2 раза подряд. Стенка со штангой, этого то же касается
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Всё знаю
Ну глупо ждать от мирзова каких-то умственных способностей)
Поэтому ничего удивительного сегодня не произошло)
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MikhaL
Терюшков уже высказался?
0
0
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fil_spb
Ответ Буратино55
Почему так, зачем такое правило?
Потому что это по сути пас со стандартного положения самому себе, что запрещено для любого вида стандартного положения.
+2
0
+2
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charly_54
Ответ Тюменский медвежонок
да уж столько лет играть в футбол и не знать это правило... ребята даже во дворах об этом правиле знают, причем если б Мирзов не трогал мяч там аж 2 игрока успевали команды Химок на добивание
Думаю, что далеко не все во дворах знают об этом правиле
+8
0
+8
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Recreated
Ответ Михаил Максаков
самое смешное, что там спокойно свой мог добить, но Мирзов его опередил зачем-то
Ну потому, что он техничный, но туповатый!
+4
0
+4
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Михаил Максаков
самое смешное, что там спокойно свой мог добить, но Мирзов его опередил зачем-то
+1
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Олег Ивакин
Ответ Волына+колына
потому что условный Месси или Мбаппе могут специально бить в штангу, а потом добавить по сути в пустые ворота.
Легче сразу попасть в ворота, чем с такой точностью в штангу.
+2
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+2
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pele_kan
Ответ Волына+колына
потому что условный Месси или Мбаппе могут специально бить в штангу, а потом добавить по сути в пустые ворота.
так ты еще в штангу попади)
+1
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Спартак на месте
Я не знал
+7
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Олег Ивакин
Почему игроки не знают правил?
Оштрафовать этого мирзова на месячную зарплату!
0
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Олег Ивакин
Ответ Буратино55
Почему так, зачем такое правило?
Игроку нельзя дважды подряд касаться мяча.
0
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med-a-lion
Ответ Буратино55
Почему так, зачем такое правило?
чтобы не били специально в штангу, получая еще большее преимущство над вратарем, может быть? не очень понимаю сам
+1
0
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Damien King
В третьей по счету лиге Англии помнят про правила, а миллионеры из РПЛ неспособны даже их запомнить
+1
-1
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Волына+колына
Ответ Буратино55
Почему так, зачем такое правило?
потому что условный Месси или Мбаппе могут специально бить в штангу, а потом добавить по сути в пустые ворота.
+1
0
+1
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Тюменский медвежонок
да уж столько лет играть в футбол и не знать это правило... ребята даже во дворах об этом правиле знают, причем если б Мирзов не трогал мяч там аж 2 игрока успевали команды Химок на добивание
+4
0
+4
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Буратино55
Почему так, зачем такое правило?
0
0
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Фарид Алекперов
Старый добрый английский футбол )
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