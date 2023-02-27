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Ключевой гол «Спартака» – спорный. Фолил ли Игнатов перед ассистом?

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Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Михаил Игнатов Михаил Игнатов
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Футбол Футбол

Важнейший эпизод ответного четвертьфинала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» – гол Романа Зобнина и эпизод за несколько секунд до.

Там Михаил Игнатов накрыл на лицевой Наира Тикнизяна, не дал ему проводить мяч за линию, отобрал и после единоборства отпасовал партнеру под удар.

Вот как это было: 

А теперь – в деталях.

«Спартак» атаковал, но Тикнизян был первым на мяче после длинного паса Никиты Чернова. Его преследовал Михаил Игнатов.

Игнатов не дал Тикнизяну сопроводить мяч за лицевую. И положил руку ему на спину. 

Спартаковец попытался обойти соперника в борьбе за мяч – было похоже на вольную борьбу.

Друг друга хватали оба (это важно, потом будет одним из аргументов), боролись плотно и прямо в штрафной.

Тикнизян оказался на газоне, а Игнатов завладел мячом.

Дальше он отпасовал на Зобнина, Роман сделал счет 2:1. Игроки «Локомотива» спорили, а главный судья Сергей Иванов пошел пересматривать эпизод.

И засчитал гол.

Мнения: есть за пенальти, и против

В прямом эфире «Матч ТВ» бывший судья Алексей Николаев с решением согласился:

 

«Поскольку Сергей [Иванов] выбрал такой план единоборств и дает футболистам играть, для меня изначально вопросов не вызывали единоборства, потому что это нормальный игровой момент. Да, с использованием рук, но оно взаимное, это не нарушение со стороны нападающего. В этом единоборстве нападающий оказывается сильнее, выигрывает позицию. Если защитник не уверен в такой борьбе, проще было бы выбить мяч. Со стороны судейства даже поход к монитору был лишним. Сергей прекрасно сам видел единоборство, он принял изначально правильное решение».

Михаил Игнатов убеждал, что не фолил:

«Обычная борьба, мне кажется. Руки точно не клал, – сказал он во флэш-интервью на «Матче». – Просто он упал передо мной, я его оббежал, забрал мяч – и все. Мне показалось, что я его не хватал. Судья тоже так считает, поэтому думаю, что так и было».

Бывший арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф» склоняется к тому, что это все-таки фол: «Сначала Тикнизян ведет борьбу в пределах правил. Дальше бросок от игрока «Спартака». На мой взгляд, это нарушение, и большинство арбитров сразу свистнут. Если такое не свистеть, дальше – судить Англию. Отмена гола после просмотра – нормальный вариант».

«У нас есть органы, которые должны разбираться с судейством этого матча. У нас есть вопросы, – комментировал после игры председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных. – Считаю, нужно разобраться, в какой вид спорта мы играем: вольная борьба или футбол».

***

После этого мяча забили еще три, «Спартак» победил 4:2, но ценность этого гола недооценить трудно: при счете 1:1 и при минимальной победе «Спартака» в первом матче ключевым было то, кто поведет во второй игре. Спартаковцы вышли вперед, «Локомотиву» понадобилось забивать минимум два в ответ только для перевода в серию пенальти – у них не получилось. 

«Спартак» прошел дальше по Пути РПЛ, а «Локо» переместился в Путь регионов.

«Спартак» прошел «Локо»: по 1+1 у Игнатова и Промеса. Устроили шоу!

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев; кадры трансляции «Матч ТВ»

Фол или правильный гол?
1763 голосa
Правильный гол
48%
Спартак
Фол Игнатова
52%
Локомотив

104 комментария

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Антон Латышев
Внезапно, неожиданно, вдруг, опять. В России, оказывается, низкое качество судейство уже поосто в отрыве от рассуждений про купили/надавили в кабинетах

Вообще же, здоровья Локо и всем сочувствующим. Очевидно, что мы все сегодня стали свидетелями проспартаковского заговора и никак иначе
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Камо Мелкумян
По мне так просто обычная борба
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buiyan@mail.ru
Ответ realvoronin
Так Игнатов не обязан отходить, я согласен, но Игнатов руками держал игрока Локо, не давал ему встать. Пересмотри момент.
Пересматривал... в рамках правил. Он за футболку не тянул, не хватал и не давил силой Тикнизяна.
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Kivan1976
Ответ Никита Тулаев
а то что у него игрок Спартака чисто мяч отобрал и тот падая в него головой уперся? ну тогда это пенальти. мяча у игрока Локо не было. вы матч смотрели? где скрины отбора?
Фол Игнатова был раньше - навалился на Текнизяна. А что было потом, уже неважно!
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JesterTM
ну это точно админресурс Спартака, 2 пенальти тоже куплены, ну и заговор против Зенита 100%, пока не понял в чем он, но точно есть
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Л.Л.
Тикнизян даже не пытается добраться до мяча, просто закрывает его всем телом и расставоенными руками. В результате теряет равновесие (сам!), падает и продолжает уже в партере пытаться закрыть мяч, теперь уже жопой. В отличие от него Игнатов именно рвется к мячу, но встречает на пути шлагбаумы из разных частей тела Тикнизяна, который изначально был первым на мяче, имел миллион возможностей мяч выбить, но так мяча и не коснулся, а лишь подставлял свой филей и расстопыривал ручонки в стороны. Это все же игра в футбол, надо играть мячиком, а не в обнимашки. Игнатов пытался играть мячиком, а Тикнизян - нет, инициатор борьбы - Тикнизян. Сам инициировал, сам её и проиграл. Какие вопросы вообще могут быть?
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Фёдор Кузнецов
На повторе видно, Тикнизян пытается подняться, но Игнатов уводит его в сторону, как такое можно не свистеть?
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Григорий Сенин
Ответ Гамарджоба Генацвале
ну ты сравнил эпизоды, конечно. Тупость Зобнина и фол в атаке игрока Спартака.
В футболе чище не бывает, в балете - там да, чуть изящнее. Но там не в бутсах всё же
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Sunnyboy
Второй матч подряд Спартак выезжает на своей админке, Абаскаль Гений!
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Kivan1976
Ответ Игорь Ишанов
Очень просто, сколько раз ногой в этом единоборстве игроки коснулись мяча?! Игрок Спартака - 2 раза, игрок Локомотива - 0!
И что? Игрок гудков хотел мяч за лицевую отправить, потому и прикрывал корпусом, а Игнатовлось на него копыта свои положил...
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Bullship
Спартак был получше, на мой взгляд, и выиграл заслужено, но судья действительно все спорные моменты оттрактовал в сторону Спартака. На месте болельщиков Локо было бы неприятно. Локо удачи во 2 части сезона!
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Андрей Черноносов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да, сейчас тоже полностью эпизод посмотрел. В итоге 2 фола перед голом.Это просто цирк.
где фол на Карпукасе????? когда Чернов бьёт по мячу и по инерции кКрпукас подбежал и его задело? бред-то не несите. и это кто-то плюсует... А так Игнатов фолил
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ivgr
Ответ buiyan@mail.ru
Это где и контакта не было?))) Ахахаха. Мда. У меня нет слов
ну надо же оправдать очередной подсуженный матч
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ivgr
Ответ Antony Klestoff
Там в первом тайме еще был непоставленный очевидный пенальти и вторая жк Хлусевичу. Ключевой момент игры. Все спорные моменты в обоих матчах в пользу Спартака
так это традиция, по другому спартак редко выигрывает
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Kivan1976
Даже проспортаковский Федотов сказал, что это фол, что тут обсуждать?
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ivgr
Ответ LLiriKK
А чего тут обсуждать? «Пищевик» судьи тянут всю постсоветскую историю (активно - в девяностые, а в нулевые/десятые - более изящно), но тарасовским это не мешает их года в год лгать во всеуслышание о каком-то там «заговоре» против них, что выглядит вдвойне забавным.
а что еще им остается
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SerGa
Ответ антон шабанов
можете сразу спартачку чемпионство оформлять и кубок клоунов отдать
зенит не согласен Кубок клоунов кому попало отдавать))
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ivgr
кто бы сомневался-выиграть честно Спартак априори не может. Но сколько бы было вою от мяснызх, если бы гол в такой ситуации забил бы Локо.
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realvoronin
Ответ buiyan@mail.ru
Тикнизян упал сам и потом крутился в позе рака юлой. Игнатов был над ним и не обязан отзодить от него, чтобы Тикнизян смог спокойно встать. Что за бред? Тикнизян привез гол - мог выбить в начале момента, мог потом лечь на мяч. Но нет... я буду раком стоять.
Так Игнатов не обязан отходить, я согласен, но Игнатов руками держал игрока Локо, не давал ему встать. Пересмотри момент.
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Sergey Rubtsov
Тикнизян сам придал импульс своему падению, поэтому то что он лежа мешается - сугубо его личный выбор, а не фол Игнатова, чистый гол
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Владимир Ш
Хнык хнык хнык черкизонские
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vdb74gkehm
Комментаторы палятся в прямом эфире , что был фол и на Миранчуке и на Тикнизяне , а потом так же быстро переобуваются)))
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buiyan@mail.ru
Ответ realvoronin
Я не являюсь болельщиков ни одной из команд. Но это 100% фол в атаке. Бывший судья эксперт в эфире Матч ТВ заявил, что это обоюдная борьба руками, но игрок Локомотива находился на газоне, и ему Игнатов не дал встать руками. Игрок Локо вообще руками не трогал игрока Спартака. Где обоюдная игра руками?!
Тикнизян упал сам и потом крутился в позе рака юлой. Игнатов был над ним и не обязан отзодить от него, чтобы Тикнизян смог спокойно встать. Что за бред?
Тикнизян привез гол - мог выбить в начале момента, мог потом лечь на мяч. Но нет... я буду раком стоять.
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SEREZH1K
Ответ Antony Klestoff
Там в первом тайме еще был непоставленный очевидный пенальти и вторая жк Хлусевичу. Ключевой момент игры. Все спорные моменты в обоих матчах в пользу Спартака
чувак там фола не было, то что игрок локо ноги раздвигал как жена перед мужем вернувшимся с вахты это бред, удара чтобы упасть небыло, так игрок локо еще и ударил, так что если такие пенки давать и жк, это уже балет будет. стоит признать, что судейство было странным, лишь потому, что судья не свистел откровенные нарушение толчки в спину, но раз уж он ДАВАЛ побороться, то это не нарушение. по голу Спартака откровенно сложный момент
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pichot
Болельщик Спартака, но был уверен на 99%, что после просмотра ВАР отменят гол.
Рад победе и забитому голу, даже такому, судейские ошибки - часть игры, но мой ответ на вопрос: да, фол Игнатова.
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