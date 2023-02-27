Ключевой гол «Спартака» – спорный. Фолил ли Игнатов перед ассистом?

Важнейший эпизод ответного четвертьфинала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» – гол Романа Зобнина и эпизод за несколько секунд до.

Там Михаил Игнатов накрыл на лицевой Наира Тикнизяна, не дал ему проводить мяч за линию, отобрал и после единоборства отпасовал партнеру под удар.

Вот как это было:

А теперь – в деталях.

«Спартак» атаковал, но Тикнизян был первым на мяче после длинного паса Никиты Чернова. Его преследовал Михаил Игнатов.

Игнатов не дал Тикнизяну сопроводить мяч за лицевую. И положил руку ему на спину.

Спартаковец попытался обойти соперника в борьбе за мяч – было похоже на вольную борьбу.

Друг друга хватали оба (это важно, потом будет одним из аргументов), боролись плотно и прямо в штрафной.

Тикнизян оказался на газоне, а Игнатов завладел мячом.

Дальше он отпасовал на Зобнина, Роман сделал счет 2:1. Игроки «Локомотива» спорили, а главный судья Сергей Иванов пошел пересматривать эпизод.

И засчитал гол.

Мнения: есть за пенальти, и против

В прямом эфире «Матч ТВ» бывший судья Алексей Николаев с решением согласился:

«Поскольку Сергей [Иванов] выбрал такой план единоборств и дает футболистам играть, для меня изначально вопросов не вызывали единоборства, потому что это нормальный игровой момент. Да, с использованием рук, но оно взаимное, это не нарушение со стороны нападающего . В этом единоборстве нападающий оказывается сильнее, выигрывает позицию. Если защитник не уверен в такой борьбе, проще было бы выбить мяч. Со стороны судейства даже поход к монитору был лишним. Сергей прекрасно сам видел единоборство, он принял изначально правильное решение».

Михаил Игнатов убеждал, что не фолил:

«Обычная борьба, мне кажется. Руки точно не клал, – сказал он во флэш-интервью на «Матче». – Просто он упал передо мной, я его оббежал, забрал мяч – и все. Мне показалось, что я его не хватал . Судья тоже так считает, поэтому думаю, что так и было».

Бывший арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф» склоняется к тому, что это все-таки фол: «Сначала Тикнизян ведет борьбу в пределах правил. Дальше бросок от игрока «Спартака». На мой взгляд, это нарушение, и большинство арбитров сразу свистнут. Если такое не свистеть, дальше – судить Англию. Отмена гола после просмотра – нормальный вариант».

«У нас есть органы, которые должны разбираться с судейством этого матча. У нас есть вопросы, – комментировал после игры председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных. – Считаю, нужно разобраться, в какой вид спорта мы играем: вольная борьба или футбол ».

***

После этого мяча забили еще три, «Спартак» победил 4:2, но ценность этого гола недооценить трудно: при счете 1:1 и при минимальной победе «Спартака» в первом матче ключевым было то, кто поведет во второй игре. Спартаковцы вышли вперед, «Локомотиву» понадобилось забивать минимум два в ответ только для перевода в серию пенальти – у них не получилось.

«Спартак» прошел дальше по Пути РПЛ, а «Локо» переместился в Путь регионов.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев; кадры трансляции «Матч ТВ»