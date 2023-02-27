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«Спартак» прошел «Локо»: по 1+1 у Игнатова и Промеса. Устроили шоу!

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Яркий зимний разгон.

«Спартак» выбил «Локо» из верхней сетки Фонбет Кубка России: выиграли и второй матч, дома получилось еще ярче.

Команды не по-зимнему бодро запустили ответный матч: Илье Лантратову к 15-й минуте пришлось трижды спасать, Александру Максименко тоже понадобилось включиться.

Спартаковцы пробили кипера раньше: в очередной мощной атаке единственный легионер Квинси Промес нашел пасом Михаила Игнатова в центре штрафной, а воспитанник уложил в дальний угол.

«Локо» ответил буквально в следующей же атаке.

Разыграли на левом фланге, Наир Тикнизян навесил, а Антон Миранчук в касание замкнул. Симпатично.

• «Спартак» вышел с десятью россиянами в старте – и без центрального нападающего. В предматчевой графике рисовали, что в центре нападения сыграет Квинси Промес, однако перед матчем Гильермо Абаскаль был загадочен: сказал, что у всей тройки нападения будет свобода. В итоге в центре начал как раз Игнатов, Промес оказался слева, а Зиньковский – справа.

• «Локо» вышел в более атакующем составе, чем в первой игре: появились и Миранчук, и Максим Глушенков, а в центре защиты – новичок Херман Конти. А в нападении под традиционный свист «Открытие Арены» появился Артем Дзюба. 

Забавно, что оба решения принесли плоды в первые секунды: забили и Игнатов, и Миранчук.

Вообще «Локомотив» явно смотрелся поживее, чем в первом тайме первой игры – команды выглядели лучше отрезками.

Под конец первого тайма появился первый повод обсудить судейство – когда Даниил Хлусевич пытался дотянуться до Алексея Миранчука на линии вратарской, но не смог, а игрок «Локо» упал. Признали, что если контакт там и был, он не тянул на пенальти.

Ключевой эпизод тоже был связан с ВАР и главное – с Михаилом Игнатовым. Спартаковец и до этого несколько раз показывал, что готов бороться до самого последнего, тут догнал Тикнизяна, не дал ему просто проводить мяч за лицевую и после единоборства отпасовал под удар Роману Зобнину.

Отдельно про спорный момент: разбираем тут, фолил ли Игнатов перед ассистом

Третий гол «Спартака» пришел после быстрой атаки, когда «Локо» раскрылся и рванул вперед: Промес с левого фланга в фирменном стиле сместился в центр и пробил, Лантратов отбил в сторону, но из-за спины Тикнизяна выбежал Кристофер Мартинс – он закатил уже в пустые ворота. 

«Локо», как и в первом тайме, забил через две минуты – после перехвата в центре поля Миранчук здорово уложил мяч в угол с линии штрафной, без шансов для Максименко.

Но не только не перевернул, а даже получил еще – в очень веселой концовке.

Квинси Промес не забил один пенальти, не забил другой – оба взял Илья Лантратов, но второй ему дали перебить из-за выхода вратаря с линии. Отсюда 4:2 в этом матче, 5:2 по сумме – и уверенный выход «Спартака» дальше в Пути РПЛ.

• «Спартак» обыграл «Локо» в четвертый раз за сезон (и четвертый подряд) при разнице мячей 8:3. На «Открытие Арене» «Локомотив» не побеждал с августа 2017-го – тогда после удаления Самедова у красно-белых железнодорожники выиграли 4:3. С тех пор – шесть матчей без побед над «Спартаком» в гостях.

• «Спартак» – уникальная для РПЛ команда, которая в этом сезоне не забила только в двух (!) матчах. В гостях «Зениту» в Кубке (0:0) и в РПЛ с «Динамо» (0:1). Теперь такой результативный кубковый матч, второй официальный после паузы.

• У «Спартака» лишь одно поражение в 15 последних матчах во всех турнирах – уступили «Крыльям» в Кубке. За этот период – 11 побед, три ничьих и то самое единственное поражение.

• У «Локомотива», наоборот – все не очень здорово. Одна победа в восьми последних матчах (обыграли в Кубке «Пари НН»), шесть поражений и ничья. В чемпионате и Пути регионов команде Михаила Галактионова придется потрудиться.

Спартак – Локомотив 4:2 (1:1, 3:1)
Дата проведения
27 февраля, 20.00, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 15 Игнатов, 1:1 – 17 Миранчук, 2:1 – 56 Зобнин, 3:1 – 81 Мартинс Перейра, 3:2 – 83 Миранчук, 4:2 – 90, пенальти Промес.
СпартакМаксименко, Джикия, Чернов, Литвинов (Кейта Бальде, 87), Хлусевич (Классен, 90), Зобнин, Пруцев, Денисов (Томаш Тавареш, 87), Промес, Зиньковский (Мелешин, 46), Игнатов (Мартинс Перейра, 73).
ЛокомотивЛантратов, Смольников, Конти, Магкеев (Кузьмичев, 85), Тикнизян, Миранчук, Баринов, Карпукас (Куликов, 77), Пиняев (Игнатьев, 77), Дзюба, Глушенков (Камано, 60).
Предупреждения:
Глушенков (18), Хлусевич (41), Зиньковский (44), Баринов (62), Игнатов (70), Тикнизян (75).

 

Три пенальти Промеса после 90-й: пару запорол, точный – только перебитый

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Павел Бедняков

82 комментария

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ЧакСевернаяКорея
Уникальная команда для РПЛ,это точно. Поржал перед сном. Теперь все мечты сбудутся и в душе покой.
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Peter Parker
Ответ Direct free kick
Ты где был осенью 2016?
Да и матч с Сочи, видимо, тоже не смотрел
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Timur Kapkaev
В 9 случаях из 10 в эпизоде с Тикнизяном дали бы фол. Но хотелось бы, чтобы было наоборот: это одна из "футбольных хитростей", совершенно не красящая игру.
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cveto4
в ком то веки Спартак судят адекватно, а нытики воспринимают это как подсуживание
не надо по себе судить.
Казанцев и Иванов, столько крови у Спартака выпившие, подсудили КБ.
ага, лол.
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Роман Смирнов
я лучше промолчу
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Valeross
Ответ Антон Танцев
Все спорные моменты за 2 матча решены в пользу спартака. Еще есть вопросы, почему они прошли?
Лучше играли -вот и прошли
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Xm.md
Ответ Peter Parker
При всем вое о судействе, хотелось бы узнать хоть один футбольный довод в пользу прохода Локо по сумме встреч. С такими разрывами в защите, им и дальше ничего не светит, если не пофиксят
Ну как, пиар машина по раскрутке Рукаку опять заработала. Видимо надеялись, что Рукаку опять будет безнаказанно в штрафной расталкивать всех
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Владимир Молявин
Всех с победой!!!
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a_dobrik
когда второй забили с нарушением и смотрели вар, сказал - если такое засчитают - то полный абзац, но цирк только начинался...
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Колька Бакалейко
Ну и не наиграл тут Локо на победу. Судейство странное, но бухтеть толка нет.
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Колька Бакалейко
Ответ MolnE
Промес ножом бьёт лучше, чем пенальти
К сожалению да)
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Vlad McS
Ответ Direct free kick
Удачного вылета в ФНЛ. Рубину нужна подружка
Мясокомбинат ждёт тебя на утреннюю смену, так что не увлекайся крепленым вином на ночь
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Дмитрий Калашников
Ответ Снегири и суперклей
Благодаря 12 игроку прошел. Который со свистком. Малолетние сектанты (которые родились в нулевых), обратите внимание. Именно так вас "судили" в 90х. Именно такие все ваши "чемпионства" тех времен
Спартак был лучше по игре, но конечно, благодарю судейки прошли! Именно так!
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Direct free kick
Ответ Vlad McS
Всём типа тебя повторю: внимание на средний палец
Удачного вылета в ФНЛ. Рубину нужна подружка
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Дмитрий Калашников
Ответ Deathember
Посмотрел матч. Прежде чем выскажусь - я крайне редко критикую судей, потому что уже привык к судейству в РФПЛ, а также не имею ничего личного против "Спартака". Судья +- в паре ОЧЕНЬ спорных моментов отказался принимать решения в пользу Локо, однако со Спартаком все спорные моменты были свистнуты. Судейство, мягко говоря, неоднозначное; Миранчук чуть ли не единственный, кто всегда показывает стабильную игру и креатив в атаке; Лантратов играл то странно, то круто, в целом немногим стабильнее Худякова и Гильерме; Матч яркий и кмк Спартак победил по сумме ошибок, коих больше было у Локо.
ну не скажи просто низкий уровень у судей, Иванов 3 -4 желтые командам недодал!
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Vlad McS
Ответ Peter Parker
Ах, эти нормальные страны, в которых не судьи, а прямые потомки беспристрастной и безошибочной Фемиды, а не Матео Лаосы и Ко. И только в несчастной России все не как у людей, айайай
Оу, поклёвка сработала. То есть вы, уважаемый, согласны что судейство в матче было г..но и дальше хотите спорить только о политике. Ну ок.
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Vlad McS
Ответ Direct free kick
Главный клуб страны на классе обыграл стоящий на вылет клубишко
Всём типа тебя повторю: внимание на средний палец
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Алексей Кузнецов
Ответ gusilebedi
Иванов в обе стороны судил на грани. Удар с ноги в грудь мартинсу от тикнизяна это не красная ?) в первом тайме отложенную желтую забыл дать Баринову. Локо в атаке кроме голов что-то еще показал ?) Иванов откровенно слабый судья вот и весь сказ. И через неделю в сторону Спартака такие же моменты ошибется
сразу видно мясо пишет
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Onion
Судьи устроили шоу!)))
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Direct free kick
Главный клуб страны на классе обыграл стоящий на вылет клубишко
+5
-6
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Direct free kick
Ответ БляхаджинсКарпина
а теперь представьте, что Иванов и Казарцев судили так, но против спартака. представили это громыхающее и пылающее зарево в Тушино?
Ты где был осенью 2016?
+7
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БляхаджинсКарпина
а теперь представьте, что Иванов и Казарцев судили так, но против спартака. представили это громыхающее и пылающее зарево в Тушино?
+8
-5
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Дзюбиньо
Ответ ЗаСпартак
а ты поклонница рукоблуда и путаны,но это для тебя девченки ничего не значит
Малолетка офф
+2
0
+2
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Александр Каспаров
Промесу надо бы пенали потренировать, 1 из 3 маловато будет
+3
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Peter Parker
При всем вое о судействе, хотелось бы узнать хоть один футбольный довод в пользу прохода Локо по сумме встреч. С такими разрывами в защите, им и дальше ничего не светит, если не пофиксят
+4
-2
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