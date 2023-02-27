Яркий зимний разгон.

«Спартак» выбил «Локо» из верхней сетки Фонбет Кубка России: выиграли и второй матч, дома получилось еще ярче.

Команды не по-зимнему бодро запустили ответный матч: Илье Лантратову к 15-й минуте пришлось трижды спасать, Александру Максименко тоже понадобилось включиться.

Спартаковцы пробили кипера раньше: в очередной мощной атаке единственный легионер Квинси Промес нашел пасом Михаила Игнатова в центре штрафной, а воспитанник уложил в дальний угол.

«Локо» ответил буквально в следующей же атаке.

Разыграли на левом фланге, Наир Тикнизян навесил, а Антон Миранчук в касание замкнул. Симпатично.

• «Спартак» вышел с десятью россиянами в старте – и без центрального нападающего. В предматчевой графике рисовали, что в центре нападения сыграет Квинси Промес, однако перед матчем Гильермо Абаскаль был загадочен: сказал, что у всей тройки нападения будет свобода. В итоге в центре начал как раз Игнатов, Промес оказался слева, а Зиньковский – справа.

• «Локо» вышел в более атакующем составе, чем в первой игре: появились и Миранчук, и Максим Глушенков, а в центре защиты – новичок Херман Конти. А в нападении под традиционный свист «Открытие Арены» появился Артем Дзюба.

Забавно, что оба решения принесли плоды в первые секунды: забили и Игнатов, и Миранчук.

Вообще «Локомотив» явно смотрелся поживее, чем в первом тайме первой игры – команды выглядели лучше отрезками.

Под конец первого тайма появился первый повод обсудить судейство – когда Даниил Хлусевич пытался дотянуться до Алексея Миранчука на линии вратарской, но не смог, а игрок «Локо» упал. Признали, что если контакт там и был, он не тянул на пенальти.

Ключевой эпизод тоже был связан с ВАР и главное – с Михаилом Игнатовым. Спартаковец и до этого несколько раз показывал, что готов бороться до самого последнего, тут догнал Тикнизяна, не дал ему просто проводить мяч за лицевую и после единоборства отпасовал под удар Роману Зобнину.

Третий гол «Спартака» пришел после быстрой атаки, когда «Локо» раскрылся и рванул вперед: Промес с левого фланга в фирменном стиле сместился в центр и пробил, Лантратов отбил в сторону, но из-за спины Тикнизяна выбежал Кристофер Мартинс – он закатил уже в пустые ворота.

«Локо», как и в первом тайме, забил через две минуты – после перехвата в центре поля Миранчук здорово уложил мяч в угол с линии штрафной, без шансов для Максименко.

Но не только не перевернул, а даже получил еще – в очень веселой концовке.

Квинси Промес не забил один пенальти, не забил другой – оба взял Илья Лантратов, но второй ему дали перебить из-за выхода вратаря с линии. Отсюда 4:2 в этом матче, 5:2 по сумме – и уверенный выход «Спартака» дальше в Пути РПЛ.

• «Спартак» обыграл «Локо» в четвертый раз за сезон (и четвертый подряд) при разнице мячей 8:3. На «Открытие Арене» «Локомотив» не побеждал с августа 2017-го – тогда после удаления Самедова у красно-белых железнодорожники выиграли 4:3. С тех пор – шесть матчей без побед над «Спартаком» в гостях.

• «Спартак» – уникальная для РПЛ команда, которая в этом сезоне не забила только в двух (!) матчах. В гостях «Зениту» в Кубке (0:0) и в РПЛ с «Динамо» (0:1). Теперь такой результативный кубковый матч, второй официальный после паузы.

• У «Спартака» лишь одно поражение в 15 последних матчах во всех турнирах – уступили «Крыльям» в Кубке. За этот период – 11 побед, три ничьих и то самое единственное поражение.

• У «Локомотива», наоборот – все не очень здорово. Одна победа в восьми последних матчах (обыграли в Кубке «Пари НН»), шесть поражений и ничья. В чемпионате и Пути регионов команде Михаила Галактионова придется потрудиться.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Павел Бедняков