ЦСКА смял «Краснодар» (Заболотный тоже забил!), а «Крылья» дожали «Динамо» на 88-й. Обзор Кубка

Дайджест второго дня.

Второй игровой день Пути РПЛ в ФОНБЕТ Кубке России оказался результативнее первого – команды забили 6 мячей (не получилось только у «Краснодара»).

ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0) – у гостей не было шансов

ЦСКА прибил «Краснодар» в первом тайме – 2:0 и еще запоротый супершанс Хесуса Медины. «Краснодар» бил в два раза реже (5 ударов против 9) и не создавал работы Игорю Акинфееву.

ЦСКА быстро оторвался в счете. На 10-й минуте успех принес стандарт: Медина высоко подал с углового, Роша завис над штрафной и умело сбросил во вратарскую, а Мойзес пробил мимо Матвея Сафонова.

Мяч сначала отменили из-за офсайда, но потом посмотрели повтор и даже без офсайдных линий поняли, что гол забит чисто – и нужно засчитывать.

А вот к голу Федора Чалова вопросов не было сразу – и он тоже забит после стандарта (правда, вторым темпом). Медина получил мяч на фланге после отыгрыша от Карраскаля, повторно подал – и Чалов, которого бросили во вратарской, точно скинул в угол.

Второй тайм начался с преимущества ЦСКА – москвичи даже заработали пенальти: Медину в штрафной зацепил Хуниор Алонсо. После долгого просмотра Карраскаль всадил мяч в перекладину.

В конце ЦСКА все же забил третий – Антон Заболотный удачно выскочил на замену. Для нападающего это первый мяч с ноября 2021-го – 25 матчей в 2022-м прошли без голов.

ЦСКА во втором матче подряд разгромил «Краснодар» – в чемпионате было 4:1.

«Динамо» сравняло в конце, но «Крылья» забили еще (на 88-й)

Противостояние «Крыльев» и «Динамо» получилось напряженным. В первом тайме счет открыли самарцы – отличился лучший бомбардир РПЛ Дмитрий Писарский-Сычевой, который зимой перебрался из «Оренбурга».

Он еще и стильно отпраздновал – с дирижерской палочкой. Исполнил!

За 10 минут до конца «Динамо» как будто спаслось: Константин Тюкавин после классного прострела Гладышева воткнул мяч в ворота с максимально близкого расстояния.

Однако «Крылья» в итоге вырвали победу. Сыграла спартаковская связка: Николай Рассказов прострелил, а Александр Зуев, появившийся на поле за несколько минут до этого, замкнул – 2:1. На счету Рассказова – первое результативное действие после перехода из «Спартака».

Забавная деталь: все 16 ударов в этом матче пришлись в створ (6 от «Крыльев» и 10 от «Динамо»). А еще московский клуб – клиент Писарского: еще под фамилией Сычевой он играл с «Динамо» в первой половине сезона трижды и забил три мяча.

«Краснодар» и «Динамо» еще не вылетели. Да и если вылетят – все равно могут выиграть Кубок

Коротко напомним: проигравшие еще не вылетели. Из-за изменившегося регламента в этом сезоне четвертьфиналы Пути РПЛ состоят из двух матчей. Ответные матчи пройдут 28 февраля в Краснодаре и Москве соответственно.

Более того, из-за формата double elimination даже вылет на этой стадии оставит проигравшим шансы на победу в Кубке. Вылетевшие на каждой стадии Пути РПЛ отправляются в нижнюю часть сетки – там они играют в Пути регионов с победителями каждого раунда. Теоретически они там даже смогут встретиться со своими обидчиками.

Для наглядности – схема. Весной она точно пригодится не раз.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев