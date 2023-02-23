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ЦСКА смял «Краснодар» (Заболотный тоже забил!), а «Крылья» дожали «Динамо» на 88-й. Обзор Кубка

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Дайджест второго дня.

Второй игровой день Пути РПЛ в ФОНБЕТ Кубке России оказался результативнее первого – команды забили 6 мячей (не получилось только у «Краснодара»).

ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0) – у гостей не было шансов

ЦСКА прибил «Краснодар» в первом тайме – 2:0 и еще запоротый супершанс Хесуса Медины. «Краснодар» бил в два раза реже (5 ударов против 9) и не создавал работы Игорю Акинфееву.

ЦСКА быстро оторвался в счете. На 10-й минуте успех принес стандарт: Медина высоко подал с углового, Роша завис над штрафной и умело сбросил во вратарскую, а Мойзес пробил мимо Матвея Сафонова.

Мяч сначала отменили из-за офсайда, но потом посмотрели повтор и даже без офсайдных линий поняли, что гол забит чисто – и нужно засчитывать.

А вот к голу Федора Чалова вопросов не было сразу – и он тоже забит после стандарта (правда, вторым темпом). Медина получил мяч на фланге после отыгрыша от Карраскаля, повторно подал – и Чалов, которого бросили во вратарской, точно скинул в угол.

Второй тайм начался с преимущества ЦСКА – москвичи даже заработали пенальти: Медину в штрафной зацепил Хуниор Алонсо. После долгого просмотра Карраскаль всадил мяч в перекладину. 

В конце ЦСКА все же забил третий – Антон Заболотный удачно выскочил на замену. Для нападающего это первый мяч с ноября 2021-го – 25 матчей в 2022-м прошли без голов.

ЦСКА во втором матче подряд разгромил «Краснодар» – в чемпионате было 4:1.

ЦСКА – Краснодар 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
23 февраля, 17.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 10 Мойзес, 2:0 – 30 Чалов, 3:0 – 86 Заболотный.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Кучаев (Здьелар, 85), Мендес, Медина (Ермаков, 85), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 71).
КраснодарСафонов, Алонсо, Панталеао, Рамирес, Кади (Баняц, 69), Пина (Черников, 80), Сперцян, Волков, Ионов (Ахметов, 69), Кордоба, Кобнан Дэвид (Олусегун, 80).
Предупреждение:
Кади (45).

«Динамо» сравняло в конце, но «Крылья» забили еще (на 88-й)

Противостояние «Крыльев» и «Динамо» получилось напряженным. В первом тайме счет открыли самарцы – отличился лучший бомбардир РПЛ Дмитрий Писарский-Сычевой, который зимой перебрался из «Оренбурга».

Он еще и стильно отпраздновал – с дирижерской палочкой. Исполнил!

За 10 минут до конца «Динамо» как будто спаслось: Константин Тюкавин после классного прострела Гладышева воткнул мяч в ворота с максимально близкого расстояния.

Однако «Крылья» в итоге вырвали победу. Сыграла спартаковская связка: Николай Рассказов прострелил, а Александр Зуев, появившийся на поле за несколько минут до этого, замкнул – 2:1. На счету Рассказова – первое результативное действие после перехода из «Спартака».

Забавная деталь: все 16 ударов в этом матче пришлись в створ (6 от «Крыльев» и 10 от «Динамо»). А еще московский клуб – клиент Писарского: еще под фамилией Сычевой он играл с «Динамо» в первой половине сезона трижды и забил три мяча.

Крылья Советов – Динамо 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
23 февраля, 15.00, «Самара-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 48 Писарский, 1:1 – 80 Тюкавин, 2:1 – 88 Зуев.
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Рассказов, 78), Фернандо, Рахманович (Витюгов, 70), Коваленко, Ежов (Зуев, 85), Гарре (Чиркович, 71), Писарский (Шитов, 77).
ДинамоШунин, Даса, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Захарян (Гагнидзе, 73), Нгамале (Гладышев, 73), Грулев (Макаров, 60), Смолов (Тюкавин, 60).

«Краснодар» и «Динамо» еще не вылетели. Да и если вылетят – все равно могут выиграть Кубок

Коротко напомним: проигравшие еще не вылетели. Из-за изменившегося регламента в этом сезоне четвертьфиналы Пути РПЛ состоят из двух матчей. Ответные матчи пройдут 28 февраля в Краснодаре и Москве соответственно.

Более того, из-за формата double elimination даже вылет на этой стадии оставит проигравшим шансы на победу в Кубке. Вылетевшие на каждой стадии Пути РПЛ отправляются в нижнюю часть сетки – там они играют в Пути регионов с победителями каждого раунда. Теоретически они там даже смогут встретиться со своими обидчиками.

Для наглядности – схема. Весной она точно пригодится не раз. 

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

8 комментариев

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Camarão
Ответ андрей калуцких
Рассказов очень недооцененный футболист. Уже и первое полезное действие.
Он не недооцененный, он обычный
Типичный краек, которому не нашлось другого места на поле. Работоспособность есть, желание есть, а таланта не подвезли.
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And-Rover
Ответ Vova Jmur
боже, там ЛЧ и ЛЕ идет, кому интересен этот вялый российский чемпионат?
Интересен людям. Это разве плохо?
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Coongur
Ответ андрей калуцких
Рассказов очень недооцененный футболист. Уже и первое полезное действие.
В Челси его за соточку летом!
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Coongur
По мне Крыльям больше везло. Игра минимум ничейная, Динамо обязано было в первом тайме забивать. Но Федя и Нгамале - те еще забиваки. А у Крыльев два просто бильярдных удара.
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mallowan
Ответ Vova Jmur
боже, там ЛЧ и ЛЕ идет, кому интересен этот вялый российский чемпионат?
Тебе как минимум раз зашел не поленился, чтоб комментарий написать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vova Jmur
боже, там ЛЧ и ЛЕ идет, кому интересен этот вялый российский чемпионат?
0
-3
-3
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андрей калуцких
Рассказов очень недооцененный футболист. Уже и первое полезное действие.
+1
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Ig2023K
Антошка забил, завтра снег пойдёт 🙂
+1
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