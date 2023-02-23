ЦСКА смял «Краснодар» (Заболотный тоже забил!), а «Крылья» дожали «Динамо» на 88-й. Обзор Кубка
Дайджест второго дня.
Второй игровой день Пути РПЛ в ФОНБЕТ Кубке России оказался результативнее первого – команды забили 6 мячей (не получилось только у «Краснодара»).
ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0) – у гостей не было шансов
ЦСКА прибил «Краснодар» в первом тайме – 2:0 и еще запоротый супершанс Хесуса Медины. «Краснодар» бил в два раза реже (5 ударов против 9) и не создавал работы Игорю Акинфееву.
ЦСКА быстро оторвался в счете. На 10-й минуте успех принес стандарт: Медина высоко подал с углового, Роша завис над штрафной и умело сбросил во вратарскую, а Мойзес пробил мимо Матвея Сафонова.
Мяч сначала отменили из-за офсайда, но потом посмотрели повтор и даже без офсайдных линий поняли, что гол забит чисто – и нужно засчитывать.
А вот к голу Федора Чалова вопросов не было сразу – и он тоже забит после стандарта (правда, вторым темпом). Медина получил мяч на фланге после отыгрыша от Карраскаля, повторно подал – и Чалов, которого бросили во вратарской, точно скинул в угол.
Второй тайм начался с преимущества ЦСКА – москвичи даже заработали пенальти: Медину в штрафной зацепил Хуниор Алонсо. После долгого просмотра Карраскаль всадил мяч в перекладину.
В конце ЦСКА все же забил третий – Антон Заболотный удачно выскочил на замену. Для нападающего это первый мяч с ноября 2021-го – 25 матчей в 2022-м прошли без голов.
ЦСКА во втором матче подряд разгромил «Краснодар» – в чемпионате было 4:1.
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.30, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 10 Мойзес, 2:0 – 30 Чалов, 3:0 – 86 Заболотный.
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ЦСКА –
Акинфеев, Гайич, Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Кучаев (Здьелар, 85), Мендес, Медина (Ермаков, 85), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 71).
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Краснодар –
Сафонов, Алонсо, Панталеао, Рамирес, Кади (Баняц, 69), Пина (Черников, 80), Сперцян, Волков, Ионов (Ахметов, 69), Кордоба, Кобнан Дэвид (Олусегун, 80).
- Предупреждение:
- Кади (45).
«Динамо» сравняло в конце, но «Крылья» забили еще (на 88-й)
Противостояние «Крыльев» и «Динамо» получилось напряженным. В первом тайме счет открыли самарцы – отличился лучший бомбардир РПЛ Дмитрий Писарский-Сычевой, который зимой перебрался из «Оренбурга».
Он еще и стильно отпраздновал – с дирижерской палочкой. Исполнил!
За 10 минут до конца «Динамо» как будто спаслось: Константин Тюкавин после классного прострела Гладышева воткнул мяч в ворота с максимально близкого расстояния.
Однако «Крылья» в итоге вырвали победу. Сыграла спартаковская связка: Николай Рассказов прострелил, а Александр Зуев, появившийся на поле за несколько минут до этого, замкнул – 2:1. На счету Рассказова – первое результативное действие после перехода из «Спартака».
Забавная деталь: все 16 ударов в этом матче пришлись в створ (6 от «Крыльев» и 10 от «Динамо»). А еще московский клуб – клиент Писарского: еще под фамилией Сычевой он играл с «Динамо» в первой половине сезона трижды и забил три мяча.
- Дата проведения
- 23 февраля, 15.00, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков (Рассказов, 78), Фернандо, Рахманович (Витюгов, 70), Коваленко, Ежов (Зуев, 85), Гарре (Чиркович, 71), Писарский (Шитов, 77).
«Краснодар» и «Динамо» еще не вылетели. Да и если вылетят – все равно могут выиграть Кубок
Коротко напомним: проигравшие еще не вылетели. Из-за изменившегося регламента в этом сезоне четвертьфиналы Пути РПЛ состоят из двух матчей. Ответные матчи пройдут 28 февраля в Краснодаре и Москве соответственно.
Более того, из-за формата double elimination даже вылет на этой стадии оставит проигравшим шансы на победу в Кубке. Вылетевшие на каждой стадии Пути РПЛ отправляются в нижнюю часть сетки – там они играют в Пути регионов с победителями каждого раунда. Теоретически они там даже смогут встретиться со своими обидчиками.
Для наглядности – схема. Весной она точно пригодится не раз.
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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