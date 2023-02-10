У «Спартака» новый титул на сборах. А к чему привели предыдущие победы?

Сейчас – самый похожий на «Копу дель Соль».

«Спартак» победил «Сочи» на Winline Зимнем кубке РПЛ (2:0) и выиграл весь турнир, не пропустив ни одного мяча.

Спартаковцы набрали восемь очков благодаря победам над «Краснодаром» с «Сочи» в основное время и над «Ростовом» в первой игре по пенальти. Субботний матч краснодарцев и ростовчан повлияет только на то, кто займет второй место.

А титул первого турнира в новом формате – у «Спартака»!

У красно-белых трофеи во время сборов уже на потоке: сейчас – четвертая победа за последние пять лет, а ведь был еще и легендарный Копа дель Соль, без которого сейчас так тоскливо.

Но что обычно происходило в той части сезона, к которой «Спартак» готовился, когда выигрывал эти трофеи?

«Копа дель Соль»-2012. Трофей команды с Дзюбой и серебро переходного сезона

«Спартак» выиграл турнир благодаря тому, что победил в двух сериях пенальти – их назначали при ничьей в основное время на групповом этапе (прямо как сейчас на Winline кубке).

В группе забивали только форварды: дважды Эменике, трижды Веллитон, а в ворота «Мольде» Оле-Гуннара Сульшера – еще и Артем Дзюба. Так спартаковцы заняли первое место в своей группе, а финал у «Копенгагена» в испанской Картахене выиграли благодаря голу со штрафного от Нико Парехи.

В переходном чемпионате «Спартак» уходил на первую немежсезонную зиму четвертым, но весну провел лучше ЦСКА с «Динамо» и финишировал с серебром – единственная медаль Валерия Карпина в полном сезоне как главного тренера.

Кубок Матч Премьер-2019: идеальный турнир Кононова с разгромами «Зенита» и «Локо»

Премьерный турнир «Матч Премьера» спартаковцы себе подчинили: выиграли все три матча, причем с общим счетом 9:1. После скромных 2:1 над «Ростовом» (с победным от Дениса Глушакова на 91-й) «Зениту» прилетело 3:0 (Глушаков тоже забил), а «Локомотиву» – вообще 4:0 с дублем Зе Луиша.

Олег Кононов в Катаре настраивал спартаковский стиль, и такая победа звучала как подтверждение того, что все работает, что новый главный тренер за пару месяцев хорошо разобрался с командой.

На зимовку «Спартак» тогда уходил четвертым, а весной был нестабилен : например, выиграли только три из первых десяти матчей в РПЛ, в том числе проиграли дерби с ЦСКА и получили 0:3 в Туле от бывшей (и будущей) команды Кононова.

Майские три победы подряд не сильно исправили расклад, тем более финиш смазали поражением от «Оренбурга» в 30-м туре, из-за которого пропустили вперед ЦСКА и опустились на четвертое место. Вместо прямого попадания в Лигу Европы добились только квалификации и в следующем сезоне ее не прошли.

Кубок «Париматч Премьер»-2020: вернули титул с только пришедшим Тедеско

После единственного невыигранного турнира «Матча» (летом-2019 третье место) вернулись в Катар и вернули себе титул. Выиграли два матча в основное время – у «Ростова» и сербского «Партизана», а «Локомотиву» проиграли только по пенальти. В Катаре блеснул Резиуан Мирзов – дублем ростовчанам. В том товарняке он забил в два раза больше, чем за все официальные игры спартаковского периода.

Доменико Тедеско проводил первые сборы в «Спартаке», а сразу после них ярко выиграл дерби у «Динамо» в РПЛ, потом еще ярче – четвертьфинал Кубка России у ЦСКА в дополнительное время.

Правда, вскоре сезон прервали из-за пандемии, и зимняя подготовка перестала играть роль. Тедеско уходил зимовать на десятом месте, на ковидную паузу – восьмым и в итоге поднял команду только до седьмого места. Так «Спартак» впервые за пять лет пропустил еврокубки.

Кубок «Париматч Премьер»-2021: три разгрома, третий трофей – и провал Витории

Руй Витория на первом летнем турнире такого формата затмил всех: теперь все три матча выиграли с суммарными 13:1. Разнесли и «Сочи», будущего серебряного призера (4:0), и «Рубин» Слуцкого (4:0), и «Химки» (5:1). В каждом матче забивал Александр Соболев.

Это здесь Леонид Федун говорил, что такой титул – «пустячок, а приятно».

Старт официального сезона провалили : проиграли два из трех первых матчей в РПЛ, без шансов отлетели от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов и сразу же увязли в районе десятого места Премьер-лиги, осенний отрезок закончили девятыми.

Радовала только Лига Европы: там набрали 10 очков в группе с «Лестером» и – что сейчас особенно впечатляет – «Наполи», вышли в 1/8 финала с первого места при ярчайшей концовке с сэйвом 11-метрового на 90+8 от Александра Селихова. Жаль, что и это ответвление сценария закончилось разочарованием – сыграл в плей-офф против «Лейпцига» в 2022-м уже не получилось.

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Победа «Спартака» на Winline Зимнем кубке РПЛ сейчас чуть больше остальных напоминает, кстати, «Копу дель Соль» – тем, что команда играла с тренером, который работает с начала сезона и не на этом турнире впервые разбирается с составом.

Тогда спартаковцы после титула дошли до серебра в РПЛ, впереди был только «Зенит». Сейчас они промежуточно тоже на втором месте в лиге, выше тоже лишь «Зенит».

Первый официальный матч «Спартака» весной уже через полторы недели – 22 февраля, кубковый против «Локомотива» (теперь Артема Дзюбы), в РПЛ – 4 марта с «Уралом».

Фото: ФК «Спартак-Москва»