Слуцкий взял интервью у Карпина. Честный разговор про страхи, xG и отъезд легионеров
И поиск смысла в товарищеских матчах сборной.
Леонид Слуцкий послу ухода из «Рубина» поставил работу тренером на паузу и начал экспериментировать. Новый опыт – ютуб-программа «Коммент.Тренер» в «Коммент.Шоу», теперь он берет интервью у тренеров РПЛ. В первом выпуске поговорил с Валерием Карпиным.
Тренер берет интервью у тренера – очень оригинальный формат. Выбрали самые яркие моменты часового интервью.
Игроки сборной России испытывали страх. Карпин пытался использовать логический подход, но не всегда срабатывало
Слуцкий начал с вопросов о страхе, который мешал сборной России. Карпин и до этого несколько раз говорил про зажатость футболистов, а тут рассказал подробнее. Первый его разговор в сборной был как раз про страхи. И потом была беседа перед решающей игрой с хорватами.
– Ну чего там бояться? Я это транслирую и футболистам. Перед игрой с Хорватией говорю им: «Ну что случится? Вы играли в сборной, проигрывали на Евро и на ЧМ, что с вами случилось? Дома будете так же получать деньги в клубах, покупать квартиры и машины, все живы и здоровы. Чего бояться?
Футболисты тогда ответили тренеру, что боятся хейта. Слуцкий отметил, что, вероятно, Карпин как футболист и как тренер никогда не боялся – и ему сложно понять это чувство у других игроков.
Карпин пытался повлиять на этот страх логическим подходом, но помогало не всегда. После ужасной игры со Словакией Валерий взял всю вину на себя – и со Словенией играли уже гораздо лучше.
Универсального рецепта мотивации не существует. Порой надо просто забить
Следующий пункт разговора – мотивация игроков. Леонид отстаивал версию, что нет какого-то единого универсального рецепта тимбилдинга. И Карпин согласился:
«Самое главное, что это никак не коррелируется с игрой и результатом. Сделай вот так и будет хорошо – нет гарантий. Сделай по-другому и будет хорошо – тоже нет. Ничего не делай и будет плохо – тоже не работает. Иногда надо просто на все забить».
Карпин старается действовать ситуативно. Иногда надо устроить жесткий разбор, иногда – не добивать и так деморализованную команду. Слуцкий предложил вести себя с командой как с детьми. Карпин согласился.
Опыт футболиста не решает, когда футболист становится тренером. Это только приоткрывает дверь
Слуцкий и Карпин дружили еще со времен работы в ЦСКА и «Спартаке». Леонид сказал, что в сопернике его подкупило то, что не свойственно многим бывшим футболистам – пренебрежительное отношение к тренеру без игрового бэкграунда. Явная отсылка к постоянным заявлением Александра Мостового (его упомянули несколько раз).
О том, важен ли опыт футболиста в тренерской карьере, и зашел разговор:
«Да, я бывший футболист, и когда бывшие футболисты говорят про это – это все хрень, ну по мне, – жестко начал Карпин. – Карьера футболиста быстрее приоткрывает дверь. Но вот ты в нее зашел, а дальше что? Тебе надо сделать так, чтобы эта дверь не закрылась и по носу не ударила.
Мне, как бывшему игроку, будет проще завоевать раздевалку, чем тебе. Но через 3 недели, если я буду плох, футболисты спокойно назовут меня дебилом. И я сам был таким, когда играл».
Валерий вспомнил случай из своей карьеры: в команду пришел тренер, поигравший в сборной и «Реале», а вот работал с командой он ужасно. Судя по всему, речь идет про Хорхе Вальдано, с которым пересеклись в «Валенсии».
Слуцкий заметил, что Карпин в начале карьеры и Карпин сейчас – два разных тренера. Валерий согласился: то, что еще в 2010-м ему как недавно закончившему футболисту, казалось нормой, сейчас он не применяет совсем. Сейчас Карпин меньше смотрит на результат и больше на качество футбола.
В чем смысл товарищеских матчей сборной в нынешних реалиях? У Карпина есть ответ
Еще одна большая тема для разговора – товарищеские матчи сборной. Слуцкого интересовало, как Карпин готовил команду, как мотивировал футболистов без перспективы официальных игр.
– Я в открытую и говорил: «Ребята, я не знаю, когда и к чему мы готовимся. Число и дату я не могу вам сказать, какого числа мы, может быть, будем играть официальные матчи».
Но нам нужно, и я хочу – там было много новых ребят, – чтобы вы поняли, что это такое, как это работает. Чтобы на тот момент, когда это произойдет – поэтому много молодых футболистов вызываем или тех, кого не было в сборной, – чтобы понимали, что это такое. Чтобы они, если приедут, понимали, куда приедут.
Поэтому Карпин и не вызывал Смолова и Головина – они и со сборной знакомы, и мотивировать их играть непонятно с какой целью он не сможет. Тренер обращал внимание на новых футболистов, которые где-то в первых матчах за сборную могли не добежать – и делал выводы.
Так что игры были информативны с точки зрения будущего.
Работа в сборной помогла Карпину справиться с отъездом легионеров в «Ростове»
Слуцкий затронул явно больную тему: как «Ростов» и Карпин справились после отъезда легионеров. Сам Леонид признался, что ему было тяжело работать после ухода того же Хвичи с футболистами ниже уровнем.
– Мне помогло то, что я в тот момент не работал в «Ростове». Когда легионеры уехали, я был в сборной, а потом пришел в новую команду. Они уезжают – и я прихожу, и для всех это новое – и для меня, и для них.
Поэтому у меня не было такого перехода, как у тебя: работал с Хвичей, а сейчас Хвичи нет. Мне трудно сказать, как было бы при мне. Хотя, помнишь, был пандемийный сезон. Потом мы проиграли «Маккаби», потом ушли Шомуродов и другие игроки, 7-8 человек. Да, мы закупились, но была новая команда – я чуть с ума не сошел.
Проблема была даже не в уровне футболистов, а в том, что возникло недопонимание – пришлось заново объяснять новым игрокам принципы игры.
Продвинутая статистика не объясняет футбол. Надо смотреть игру
Тактическая беседа закончилась обсуждением продвинутой статистики и аналитики. Слуцкий высказался скептически по поводу цифр – и Карпин солидарен.
– Честно говорю, вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх» – вот я вообще не в курсе, что это такое. Честно, клянусь. Да, статистика, данные. Я попытался разобраться.
Для меня созданный момент может быть вообще абсолютно другим, не тем, который считают аналитики. Мы вышли из обороны, от ворот шли и дошли – для них это не момент, для меня – момент предголевой. Что дают эти цифры? Я вообще не понимаю. Я очень выборочно отношусь к этим цифрам.
Карпин сказал, что надо смотреть на игру, которая бывает непредсказуемой, и ее порой сложно осмыслить цифрами. Например, бразилец Алекс в «Спартаке» мог ужасно сыграть из-за того, что сын ударился локтем. Или сам Карпин-футболист мог просто два раза плохо принять мяч в начале игры – и все ломалось.
Некоторые мысли Карпина короткой строкой:
• На «Матч ТВ» Карпину не было особенно интересно, но он соглашался, когда предлагали попробовать себя в новой роли;
• Карпин теперь считает, что легионер должен быть на голову сильнее российского игрока. После отъезда легионеров результаты не стали сильно хуже, а это значит, что дело было не в иностранцах. Так что надо брать только тех, кто значительно превосходит качеством российских игроков;
• Вратарь, играющий ногами, для Карпина очень важен. Ребята уже привыкли к тому, что Песьяков может сделать с мячом. Если новый кипер этого не будет уметь, придется всю систему перестраивать;
• Слуцкий и Карпин согласились, что тренерам легче готовиться к матчам против системных команд – ты понимаешь, во что они играют;
• Комличенко заиграл в «Ростове» из-за того, что на нем не было давления. В том же «Динамо» у него было много конкурентов, поэтому постоянно надо бороться за основу. Это влияло на состояние Николая. В «Ростове» он понимает, что основной, и действует спокойнее. Но и не расслабляется. Карпин говорит, что ничему новому его не научил;
• От статуса команды восприятие Карпина не менялось – ни в «Армавире», ни в «Спартаке». Главное отличие – в топ-клубах футболистам можно ставить более требовательные с технической точки зрения задачи. И все.
Слуцкий сказал, что никто не пишет про его «Бомбонеру». Это не так!
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Александр Вильф
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