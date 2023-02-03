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Первый успешный ВАР-челлендж в России! Арбитр Иванов говорит, что объяснять решения легко

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Не увидел удаление на поле – исправился.

Зимний турнир в Эмиратах, где сейчас играют четыре команды РПЛ, поставляет хайлайты, связанные с экспериментальной системой повторов.

На Winline зимнем кубке РПЛ нет традиционной системы ВАР (что логично, было бы слишком дорого), зато команды могут делать по одному запросу за тайм – и судья пойдет к телевизору, чтобы пересмотреть эпизод и в прямом эфире объяснить решение. В четверг «Спартак» пробовал получить так пенальти за игру рукой «Ростова» – не дали, хоть и зря. В пятничном матче челлендж впервые сработал.

Это «Краснодар» попросил посмотреть момент с фолом защитника «Сочи» Артема Мещанинова. Он вроде бы хотел дотянуться до мяча, но не дотянулся до соперника и сзади попал ему по ноге.

Главный судья Сергей Иванов подходил к экрану второй раз за матч, в первом случае подтвердил решение не давать пенальти за касание руки, а тут – признал, что на поле ошибся. (Если ниже вы не видите видео из телеграма, посмотреть можно здесь).

 

Иванов оба раза вежливо поздоровался с аппаратной, тут сформулировал задачу: «Вопрос: наступ или нет. Если он наступил шипами, без попытки сыграть в мяч это будет красная карточка».

С первого плана тоже не увидел нарушения на красную («Нет, он рядом бьет»), но повтор с другой точки его быстро переубедил.

«А с этого ракурса по-другому, покажите и медленнее. (После паузы). Да, шипы, наступ, нога идет на слом. Это красная карточка», – получилось четко.

Наверняка не самое приятное – признавать вот так свою ошибку, пусть это и товарищеский матч, но Сергей Иванов все сказал четко.

А правильно ли?

«Не скажу, что это бетонно красная, но основания так сказать у Иванова были, – считает бывший судья и автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев. – И более четкое с точки зрения правил объяснение. Типичная оранжевая, как говорят. Думаю, аудитория судей разделилась бы 65/35 или 60/40».

«Краснодар» к тому моменту уже вел 1:0 благодаря голу Кайо – так и закончили. Но эту игру мы запомним не из-за результата.

Наверняка в обычном матче с ВАР такой эпизод превратился бы в удаление и без челленджа – видеоассистенты бы посмотрели те же повторы и подсказали бы главному арбитру, что стоит дать красную. Но тут получилось дополнительное зрелище.

«Похоже на работу ВАР, несколько усеченный – потому что только по запросу, – поделился после матча Сергей Иванов. – Формулировать абсолютно не сложно, потому что каждый момент в игре мы так же проговариваем, так же объясняем. В игре я увидел небольшой контакт вскользь, не заметил, что нога пошла на сгиб. Для того и нужен ВАР, чтобы исправлять такие ошибки».

Как вам такой формат работы с повторами? Хотим в РПЛ?

Иванов подтвердил, что ему было бы вполне комфортно так озвучивать решения и в официальных матчах.

Кириллу Левникову тоже понравилось: он первым вслух разбирал повтор в прямом эфире

6 комментариев

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Adjusted
Идея дать возможность командам делать запрос на пересмотр момента арбитром очень крутая и очевидная и очень странно было что её сразу не ввели. Только мне представлялось логичным дать эту возможность запроса пересмотра момента именно капитану команды, чтобы дать ему хоть какой-то дополнительный функционал на поле.
+1
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Максим Прокофьев
Левников показал что он не продажный а просто безграмоиный. Иванов показал что он профессионал. А Мещанинов (тот что летит в ногу Кади играя товарищеский матч и даже не пытаясь играть в мяч а стараясь сломать более техничного бразильца) показал что он только звезды на локтях набивать умеет а на поле законченный быдло игрок без таланта и навыков а лишь невежество и грубость.
+1
0
+1
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Vladimir Ilyushkin
Ответ gusilebedi
Да как же на первом повторе он сказал , нет он рядом бьет ))))) ну это как смотреть нужно ))
ты сидишь дома на диване или в комфортном кресле. а у судьи пульс на пороге анаэроба, плюс он концентрируется на живой игре, а тут резко переключиться надо - в монитор надо смотреть. ясен пень мозг не сразу переключился и осознал, что ему глаза показывают. легко обсуждать из дома чью-то работу, попивая пивко.
+13
-1
+12
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Никита Самарин
Чётко, адекватно!🧐 Побольше бы таких (правильных) решений в РПЛ.
+9
0
+9
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gusilebedi
Да как же на первом повторе он сказал , нет он рядом бьет ))))) ну это как смотреть нужно ))
+3
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Ведь могут же!
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