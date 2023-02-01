«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Александр Кокорин разом отвлек от закрытия трансферного окна очередными яркими цитатами. В интервью ютуб-каналу «Суперлига» он рассказывал о деньгах и друзьях, но тема тюрьмы все равно была основной.

А вот такая цитата получилась самой обсуждаемой:

Очень быстро напомним: в октябре 2018 года Кокорин с младшим братом Кириллом, а также Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким устроили потасовку в московском кафе «Кофемания». Кокорин ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака и нанес ему черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны, в мае 2019-го по решению суда Кокорин был приговорен к полутора годам заключения. В сентябре 2019-го вся компания вышла из колонии по УДО.

Первая часть интервью Кокорина выходила в конце декабря 2022 года. Спустя месяц появилась вторая – на ютуб-канале «Суперлига», который собрал 8,3 тысячи подписчиков. Во время чемпионата мира в Катаре там выходили выпуски шоу с Виктором Гусевым, есть ролики с участием Марии Орзул и челленджи Сергея Брейна с людьми из медиафутбола.

Кокорин – о тюрьме: гордость за брата, ноль ссор с Мамаевым, самый большой негатив – сотрудники

Интервью Кокорина – главный хит канала. Помимо цитаты о тюрьме вот что еще он рассказал:

• «Самый большой страх? Смерть близких. Второе место – лишиться свободы. Было ли страшно в тюрьме? Был страх за карьеру, за то, что можем получить срок, пробыть долго».

• «Как отнесся Кирилл [к тюрьме]? Молодец, хорошо перенес. Уверен, что там проверяется дружба, когда группа лиц проходит по делу. У нас прошло на изи, очень этим доволен. Наверное, я в этих ребятах и не сомневался никогда, поэтому мы и дружили. С Пашей [Мамаевым] дружим с 2008-2009 года: с тех пор как познакомились – никогда не ругались. А братом горжусь, молодец».

• «Матч заключенных против «Салюта»? В состав было сложно попасть, просмотр был. Заявок [прессы] было 160 – каналы, блогеры. Открываются ворота – народ как поломился. Зеки сидят: «Что это?» Народ бежит с камерами, кто-то падает, народ друг на друге, чтобы занять лучшую позицию. Вот тебе первый медийный матч. Медиалига началась там».

• «Самый большой негатив в тюрьме? Мерзкие сотрудники, от них был негатив. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Вы никто, а ведете себя, как генералы.

Сидим на карантине, в лагерь только заехали – тебя побрили, сидишь без еды. И просто один мент заносится и кричит: «Вот они!» А мы лапшу быстрого приготовления кушаем. И вот говорит: «Гы-гы, вы же там в Монако были, а сейчас сидите». Был без головного убора, без ничего, не по форме. А мы уже такие насиделись девять месяцев. Отвечаем ему: «Слушай, гражданин начальник, чуть в себя приди. Может, поуважительнее начнем разговаривать?»

Кокорин – о деньгах: шампанское – самая глупая покупка, лучшее вложение – в себя

• «Когда все кричат «за что им платят?», я про себя могу сказать: у меня не было детства. Пока все учились, Саша тренировался. Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются, учиться – Саша тренировался и получал уже за это деньги. А потом когда все начали работать, сравнивать... потому что когда вы все начали работать, Саша уже работал. И все спортсмены, которые там адским трудом занимаются, – это с юного детства тяжелый, адский труд».

• «Самые тупые мои покупки в жизни – шампанское. Во Франции в том числе. Трата на шампанское под гимн – это как дорогой понт. Но ты его даже не пьешь, разве что кто-то из ребят захочет. Дорогое шампанское – оно невкусное, толку от него ноль. Ты получаешь этот перформанс – свою музыку».

• «Лучшее вложение? В самого себя. В недвижимость, наверное. Недвижки много, да. Когда последний раз смотрел на цены? Всегда смотрю. Самая большая сумма, которую дал в долг? Четыре миллиона. В человеке уверен не был. Уверен был в другом человеке, который хотел помочь ему. Сколько уже раз обжегся по мелочи и не по мелочи. Расстраиваюсь ли я? Да».

Кокорин – о личном: самый счастливый день– рождение ребенка, увлечение – CS

• «Мои увлечения? Меня троллили, что я в компьютер ушел играть. Поигрывал в Counter Strike. Собрал компьютер профессиональный, очень хороший. Сколько стоит? Тысяч, наверное, четыреста. Сколько вложил в игры? Очень много. У меня, кстати, аккаунт украли. Может, кто-то в курсе, как можно вернуть скины, которые у меня украли? Кто вернет – Dragon Lore отдам».

• «Самый счастливый день, не связанный с футболом? Рождение ребенка. Счастливее по эмоциям дня я не припомню. Остальное – мои голы, но это связано с футболом».

• «Что стимулирует каждый день? Моя семья, ребенок. Все. Мало вещей в жизни, от которых я получаю суперэмоции. Играя на поле, забивая голы – это те эмоции, которые больше ни с чем не сравнить».

• «Моя мечта – чтобы все близкие жили долго и счастливо».

Фото: РИА Новости/Илья Питалев