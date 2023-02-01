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«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Александр Кокорин Александр Кокорин
Футбол Футбол

Александр Кокорин разом отвлек от закрытия трансферного окна очередными яркими цитатами. В интервью ютуб-каналу «Суперлига» он рассказывал о деньгах и друзьях, но тема тюрьмы все равно была основной.

А вот такая цитата получилась самой обсуждаемой:

Очень быстро напомним: в октябре 2018 года Кокорин с младшим братом Кириллом, а также Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким устроили потасовку в московском кафе «Кофемания». Кокорин ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака и нанес ему черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны, в мае 2019-го по решению суда Кокорин был приговорен к полутора годам заключения. В сентябре 2019-го вся компания вышла из колонии по УДО.

Первая часть интервью Кокорина выходила в конце декабря 2022 года. Спустя месяц появилась вторая – на ютуб-канале «Суперлига», который собрал 8,3 тысячи подписчиков. Во время чемпионата мира в Катаре там выходили выпуски шоу с Виктором Гусевым, есть ролики с участием Марии Орзул и челленджи Сергея Брейна с людьми из медиафутбола.

Кокорин – о тюрьме: гордость за брата, ноль ссор с Мамаевым, самый большой негатив – сотрудники

Интервью Кокорина – главный хит канала. Помимо цитаты о тюрьме вот что еще он рассказал:

• «Самый большой страх? Смерть близких. Второе место – лишиться свободы. Было ли страшно в тюрьме? Был страх за карьеру, за то, что можем получить срок, пробыть долго».

• «Как отнесся Кирилл [к тюрьме]? Молодец, хорошо перенес. Уверен, что там проверяется дружба, когда группа лиц проходит по делу. У нас прошло на изи, очень этим доволен. Наверное, я в этих ребятах и не сомневался никогда, поэтому мы и дружили. С Пашей [Мамаевым] дружим с 2008-2009 года: с тех пор как познакомились – никогда не ругались. А братом горжусь, молодец».

• «Матч заключенных против «Салюта»? В состав было сложно попасть, просмотр был. Заявок [прессы] было 160 – каналы, блогеры. Открываются ворота – народ как поломился. Зеки сидят: «Что это?» Народ бежит с камерами, кто-то падает, народ друг на друге, чтобы занять лучшую позицию. Вот тебе первый медийный матч. Медиалига началась там».

• «Самый большой негатив в тюрьме? Мерзкие сотрудники, от них был негатив. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Вы никто, а ведете себя, как генералы. 

Сидим на карантине, в лагерь только заехали – тебя побрили, сидишь без еды. И просто один мент заносится и кричит: «Вот они!» А мы лапшу быстрого приготовления кушаем. И вот говорит: «Гы-гы, вы же там в Монако были, а сейчас сидите». Был без головного убора, без ничего, не по форме. А мы уже такие насиделись девять месяцев. Отвечаем ему: «Слушай, гражданин начальник, чуть в себя приди. Может, поуважительнее начнем разговаривать?»

Кокорин – о деньгах: шампанское – самая глупая покупка, лучшее вложение – в себя

• «Когда все кричат «за что им платят?», я про себя могу сказать: у меня не было детства.  Пока все учились, Саша тренировался. Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются, учиться – Саша тренировался и получал уже за это деньги. А потом когда все начали работать, сравнивать... потому что когда вы все начали работать, Саша уже работал. И все спортсмены, которые там адским трудом занимаются, – это с юного детства тяжелый, адский труд».

• «Самые тупые мои покупки в жизни – шампанское. Во Франции в том числе. Трата на шампанское под гимн – это как дорогой понт. Но ты его даже не пьешь, разве что кто-то из ребят захочет. Дорогое шампанское – оно невкусное, толку от него ноль. Ты получаешь этот перформанс – свою музыку».

• «Лучшее вложение? В самого себя. В недвижимость, наверное. Недвижки много, да. Когда последний раз смотрел на цены? Всегда смотрю. Самая большая сумма, которую дал в долг? Четыре миллиона. В человеке уверен не был. Уверен был в другом человеке, который хотел помочь ему. Сколько уже раз обжегся по мелочи и не по мелочи. Расстраиваюсь ли я? Да».

Кокорин – о личном: самый счастливый день– рождение ребенка, увлечение – CS

• «Мои увлечения? Меня троллили, что я в компьютер ушел играть. Поигрывал в Counter Strike. Собрал компьютер профессиональный, очень хороший. Сколько стоит? Тысяч, наверное, четыреста. Сколько вложил в игры? Очень много. У меня, кстати, аккаунт украли. Может, кто-то в курсе, как можно вернуть скины, которые у меня украли? Кто вернет – Dragon Lore отдам».

• «Самый счастливый день, не связанный с футболом? Рождение ребенка. Счастливее по эмоциям дня я не припомню. Остальное – мои голы, но это связано с футболом».

• «Что стимулирует каждый день? Моя семья, ребенок. Все. Мало вещей в жизни, от которых я получаю суперэмоции. Играя на поле, забивая голы – это те эмоции, которые больше ни с чем не сравнить».

• «Моя мечта – чтобы все близкие жили долго и счастливо».

Кокорин на связи: у него есть вопросы к тренеру «Фиорентины», хочет пожить в США, не хочет в сборную

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

61 комментарий

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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Любезный Коссутий
ога, было "не служил - не мужик", теперь "не сидел - не мужик", дальше что - "не убил - не мужик"?
Так уже так и есть. Маразматик со своими псами так и кричат везде - «убивать не пошел - не мужик»
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Бутан Пропанович
Будете у нас на Колыме — милости просим!
Нет,уж лучше вы к нам!
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fall_of_troy
Ответ Любезный Коссутий
ога, было "не служил - не мужик", теперь "не сидел - не мужик", дальше что - "не убил - не мужик"?
Ну учитывая, что власти РФ откровенно перестали стесняться того, что некий "повар"-"бизнесмен" ездит по зонам и "вербует" заключенных для участия в т.н. "СВО" на непонятно каких юридических и морально-нравственных основаниях, то заявления Ко-ко-корина уже не выглядят так уже безумно. Парень просто словил zeitgeist.
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Pb-SE
Ответ Alex1104
Я вот не понимаю связи. Армия - отдельно, тюрьма - отдельно. Если кому-то не повезло и он попал в не самую лучшую часть - бывает, но в остальном какой-то дешевый штамп от белобилетников.
C тюрячкой тоже кому-то может повезти, кому-то нет. Пойду украду что-нибудь.
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ilmir84
Ответ Vladislav II
Самое страшное другое... Сажают только за правонарушение, добровольно в тюрьму сесть нельзя. По сути, Кокорин призывает каждого мужчину совершить преступление. Удивляюсь его тупости.
он умным и не был. на роже написано у него даун и имбецил, а извилин в мозгу природа не начертила
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Павел Мельников
Ответ Никита Давыдкин
Это очень здорово, вот только вы видимо не совсем себе представляете, что большинство старшеклассников и даже студентов вузов свои мысли выражают ещё хуже
Порог тройки (и выше) в ЕГЭ по русскому языку с сочинением преодолевает, как правило, больше 99% выпускников в год. Саня на подобного счастливчика, прямо скажем, не тянет.
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ilmir84
Ответ Vladislav II
Самое страшное другое... Сажают только за правонарушение, добровольно в тюрьму сесть нельзя. По сути, Кокорин призывает каждого мужчину совершить преступление. Удивляюсь его тупости.
посидел полгода в зоне, стал ярым активистом уголовного мира. на фото рядом с пухляшом видно же как пальцы аж растопырены от "понятийности"
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Pb-SE
Ответ Goatmesssi
Да ладно прямо просрал в сборной играл, забивал на ЧМ, был временами одним из лучших напов РПЛ. Заработал как мировая звезда, хотя на мой взгляд большим потенциалом не обладал из-за хронических травм ну и характера.
"Забивал на ЧМ" - очень двусмысленно звучит.
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ilmir84
Ответ Владддд
Заметили, как в России откроенно насаждаются тюремные устои, последние лет 10 откровенная пропаганда зэковского уклада жизни. Развитие ауе культуры среди молодежи, как правильно заходить в хату, на подобного рода материалы можно наткнуться везде, от телеканала Дмашний до спортсру (когда кокомамаша присели, тут подобные статьи были.) Теперь откровенное возвеличевание пригожина, попытки легально впихнуть зэков в думу. И как вишенка на торте "не служил не мужик" от персонажа, который откровенно сам говорит, что пока другие учились, читали книги, развивались, заканчивали институты, этому мозгов хватало только, чтобы мячик пинать, бухать, да стульями людей хреначить. И что самое страшное, этого товарища многие оправдывают, романтизируя образ бнзграмотного бездуховного гопника.
А что ожидать от режима, где главарь вырос в такой же ауе-среде, окружил себя такими же уголовниками,которые опустили законы и вообще международное право ниже плинтуса, где по щелчку сверху возможен любой обвинительный приговор только исходя от того,что человек неугоден власти(фальсификации и натянутые дела наверное похлеще, чем в 1937). где повар-уголовник при правителе объявляет себя вершителем судеб зэков, амнистирует их самолично, нагло и издевательски попирая законы и уголовный кодекс,чего нет ни в одной цивильной стране.
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velvetdust2008
Ответ Любезный Коссутий
ога, было "не служил - не мужик", теперь "не сидел - не мужик", дальше что - "не убил - не мужик"?
Из тюрьмы вышел не в ЧВК - не мужик
+4
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Pb-SE
Ответ Аркадий Аркадич
Уникальный персонаж. Уже и карьеру просрал и сел из-за собственной глупости, вроде вполне достаточно жизненных уроков, но все равно как был глуповатым ребенком, так и остался.
Глупый ребенок, у которого не было детства
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Artyom Bytsko
Кандидат на самый заминусованный пост года прибыл
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El Shininho
Все слова - УМОМ.
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Аркадий Аркадич
Ответ Enotaz24
Глупый но с деньгами, мне думается это лучше, чем умный , но без денег
Ну так его нефтеперерабатывающий завод под Воронежем ждет своего героя после окончания карьеры. Главное жизненное испытание на пути любого спортсмена в виде окончания карьеры уже совсем близко.
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Alina_77
Это неоткровенно, это тупо!
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Pol Belov
да-да, должен жениться, отслужить, потом сесть, оттуда прямым ходом в ЧВК... там - умереть и тем самым принести финансовое благополучие семье, а родине - спасение от врагов и сатаны... вот путь истинного самурая, в смысле рос.мужчины... правда остается не совсем понятным кто будет зачинать детей и воспитывать их... ну да это второстепенный вопрос, без решения не останется, особенно первая его часть...
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Айвенго
Ответ BananaMama
Не просто сидел, он там был представителем, так сказать, самой низшей и неуважемой касты
Все меняется в этом мире. Кто был никем, то станет всем!
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Гекдениз Кардениз
Ответ Любезный Коссутий
ога, было "не служил - не мужик", теперь "не сидел - не мужик", дальше что - "не убил - не мужик"?
уже походу не дальше учитывая преоритеты одного старого людоеда
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fall_of_troy
Туповатый АУЕшник изволил вскукарекнуть-с. Вангую, что он еще станет клиентом ФСИН РФ судя по его настроению.
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Eric Ambersky
Что он несёт?
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Гамарджоба Генацвале
"Гы-гы, вы же там в Монако были, а сейчас сидите", - чувак с юмором)
+2
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FREDDY BENCH
прочитаешь заголовок и подумаешь, что пасан в зоне сидел, а не колонии-поселении дурака валял
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Remeslo Wood
Не думаю,что вменяемый человек способен сказать что то подобное.
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Alexander Prokofyev
Дани Алвес: спасибо, Коко! Так и сделаю. Ты мой кумир
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Enotaz24
Ответ Аркадий Аркадич
Уникальный персонаж. Уже и карьеру просрал и сел из-за собственной глупости, вроде вполне достаточно жизненных уроков, но все равно как был глуповатым ребенком, так и остался.
Глупый но с деньгами, мне думается это лучше, чем умный , но без денег
+1
-4
-3
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