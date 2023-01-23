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Дочь Данни неизлечимо больна. Что с ней?

Данни Данни
Футбол Футбол

В середине января Данни выложил в соцсети фото с дочерью Эмили в инвалидной коляске. 

Оказалось, все очень серьезно. 

Что случилось?

В апреле 2017 года у Данни (шел последний сезон за «Зенит») родилась дочь Эмили. В 2018-м португалец завершил карьеру, чтобы уделять больше времени семье, в 2020-м появились первые тревожные новости о здоровье Эмили.

Тогда Данни, который всерьез рассматривался на одну из должностей в спортивном департаменте «Зенита», рассказал, что пока не может ответить клубу однозначным согласием из-за здоровья дочери.

«Мне бы хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас проблемы со здоровьем. В августе узнаю результаты исследования. Мы договорились созвониться с Александром Медведевым (сейчас президент «Зенита» – Sports.ru), если все будет хорошо, я вернусь в «Зенит», – говорил Данни в интервью «Спорт-Экспрессу». 

В 2021-м португальца в интервью App De Apostas спросили, не хочет ли он вернуться в футбол. Он сказал, что хотел бы, но не может – из-за состояния дочери.

«Сейчас меня заботит только благополучие семьи и здоровье дочери. Постараемся дать детям наилучшее качество жизни. У меня есть вложения, так что финансы – не проблема. Я не могу уехать из Португалии, а вместе с дочерью мы также не можем путешествовать», – сказал Данни.

Данни обходился только такими высказываниями, пока не выложил фото Эмили в инвалидной коляске. На вопросы подписчиков о том, что с ней случилось, ответила Петра Гомиш – жена Данни:

«Эмили родилась здоровой, но у нее проявились симптомы, которым врачи изначально не придавали значения. Но два года назад мы провели генетическое исследование: Эми диагностировали синдром Коккейна – неизлечимое нейродегенеративное заболевание, ведущее к очень короткой продолжительности жизни. Нет исследований, нет лекарств, нет ничего, потому что это очень редкая болезнь.

Жизнь бывает жестока, но мы должны держаться, чтобы подарить Эмили счастливую жизнь и отплатить ей за любовь, которую она пришла нам подарить», – написала супруга Данни.

В апреле Эмили исполнится шесть лет.

Синдром Коккейна – что это?

Объясняет медицинский редактор Sports.ru Маргарита Климанова. 

Синдром Коккейна – редкое наследственное прогрессирующее генетическое заболевание, в среднем встречается у одного ребенка из 500 000. Болезнь проявляется прогерией (преждевременным старением), микроцефалией (недоразвитием головного мозга и черепа), задержкой физического и умственного развития, крайне высокой чувствительностью кожи к солнечной радиации, светобоязнью, патологическими изменениями костей и разрушением зубов, нейродегенерацией (гибелью нервных клеток с последующими нарушениями интеллекта и психики) и, как следствие, проблемами со зрением и тугоухостью. Лечения или способа остановить развитие болезни не существует.

Чаще всего болезнь проявляется в раннем возрасте, смерть наступает до 7 лет (первый тип заболевания, который очевиден еще при рождении из-за тяжелых поражений скелета) или на втором десятке жизни (второй тип). Варианты, при которых болезнь проявляет себя позже, почти не встречаются.

Что приводит к этому синдрому?

Синдром Коккейна возникает при поражении генов, отвечающих за репарацию ДНК, то есть ее «починку». Важно понимать, что частые повреждения ДНК неизбежны, их вызывают различные факторы, от которых невозможно защититься: различные химические вещества, солнечная радиация, оксиданты и так далее. К тому же в ДНК неизбежно могут накапливаться ошибки в процессе деления клетки и даже при нормальных клеточных процессах. Повреждения накапливаются с течением времени, в том числе поэтому мы стареем, поэтому с возрастом растет риск рака.

В организме существуют несколько механизмов, позволяющих исправлять такие «поломки», и именно один из таких механизмов нарушен при этой болезни. Это сопряженная с транскрипцией репарация.

Для синтеза любого белка в организме необходимо перенести код из ДНК на матрицу для синтеза, РНК. Если при этом переносе обнаруживаются повреждения ДНК, они сразу исправляются в процессе за счет второй цепочки ДНК. За этот процесс отвечают гены ERCC6 и ERCC8, при повреждении обеих копий хотя бы одного из генов и возникает синдром Коккейна.

Обычно родители являются носителями мутации, которая никак не проявляет себя, так как одной здоровой копии гена достаточно, однако без наличия хотя бы одной «правильной» копии все ведет к тому, что механизм восстановления ДНК нарушается, и повреждения уже не восстанавливаются и накапливаются.

И каковы последствия?

Поврежденная ДНК может привести как к тому, что на основе ее кода будут синтезироваться неправильные белки, которые не смогут выполнять свою функцию, так и к тому, что белок не будет синтезироваться вообще (иногда повреждения, например петли ДНК, не позволяют комплексу ферментов, синтезирующих РНК, пройти дальше, и процесс останавливается).

Из-за неправильно синтезированных белков функции клеток нарушаются. Без белков невозможен рост, дети обычно сильно отстают от сверстников по физическому и умственному развитию, а когда в клетке накапливается слишком много мутаций, запускаются процессы ее (само)уничтожения, поэтому, например, при этом синдроме возникает нейродегенерация. Именно нейродегенерация чаще всего и становится причиной смерти.

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

52 комментария

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Фил Невилл
Дэн...(((
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Владислав Демидов
Ответ СержМиранэн
ты еще приплети детей Африки, которым коляски за 1500 р и не снились даже. что ж ты остановился ? "по местному району между склонившихся деревьев" - это просто шедевр псевдопатетики... ты забыл про грязные лужи и обшарпанные стены домов - классический набор писак-двоечников )))))))))))))) твое меню должно состоять из рыбы, рыбы и еще раз рыбы. хотя, вряд ли поможет.
Ну хочешь, пусть будет так - деньги помогают ребенку провести всего семь лет жизни так, как мы с тобой и 60 не проведем. Если тебе не хочется эпитетов
+1
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Oleg Tsirushkin
Ответ 9882289@vkontakte.ru
Кошмар! Как же жалко Данни и его семью! Бедная девочка! Сил, стойкости и терпения! (Болельщик Спартака)
Причём здесь за какой клуб ты болеешь?
+5
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СержМиранэн
Ответ Владислав Демидов
Мишура, благодаря которой эта девочка свои 7 лет сможет провести с радостью, получая незабываемые моменты, а не передвигаясь на разваливающейся коляске за 1500₽ по местному району между склонившихся деревьев. Эта мишура позволяет родителю стараться показать ребёнку, которому и так не много отведено, как можно больше хорошего, наполнить его таящую жизнь счастьем на столько, на сколько возможно, а не страдающим взглядом смотреть на увядающее дитя.
ты еще приплети детей Африки, которым коляски за 1500 р и не снились даже. что ж ты остановился ? "по местному району между склонившихся деревьев" - это просто шедевр псевдопатетики... ты забыл про грязные лужи и обшарпанные стены домов - классический набор писак-двоечников )))))))))))))) твое меню должно состоять из рыбы, рыбы и еще раз рыбы. хотя, вряд ли поможет.
+1
-2
-1
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ubAA
Ужс😢
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Биодудь
Ответ Trash Talking
Когда-нибудь наука и до этого заболевания доберется. Сейчас же делают первые шаги к купированную Альцгеймера, РС и БАС. Когда-нибудь и до Коккейна доберутся.
С учётом того, насколько это редкая болезнь тратить на разработку лечения огромные суммы денег просто нецелесообразно. 1 ребенок из 500 000 это очень мало.
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no_one_perfect
Сил и мужества, Данни!
+6
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Палыч-59
Какой ужас. Не дай Бог никому такое испытать
+4
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Pilgui 1970
Господи, дай силы семье перенести этот ужас!
+3
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SilverDragonKnight
Ответ Dan Kennedy
Как говориться богатые тоже плачут. Просто с деньгами легче обеспечить условия для жизни больного ребенка. Очевидно, что так, что так - тяжело для родителей. Но комфортнее больного ребенка растить с деньгами, а не без них. Да и про хорошую жизнь спорно, тут смотря с кем сравнивать. Со здоровым ребенком - да. А с таким же больным ребенком, но из малоимущей семьи - уже спорно.
В данном случае разницы особо нет, болезнь слишком быстро забирает и слишком ограничивает...
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gunmeat
зачем этот пост? Данни просил написать, хотел комменты на спортсе почитать? Узнать мнение диванных аналитиков футбола? по мне так автор тупо хайпанул на личной трагедии популярного футболиста. низко.
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SilverDragonKnight
Ответ d3fstqd
Не ну раз не поможет, может пристрелить ее, чтобы не мучалась? Что вы такое несете?
Я так то человеку объясняю что от наличия денег в этой ситуации никому лучше не станет, без призывов, и девочку мне безумно жаль
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Konstantin Meerov
очень жаль
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Anton Rubtsov
Что тут сказать 😔😔
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Dan Kennedy
Ответ SilverDragonKnight
Думаете родителям от этого станет легче? А ребёнок сколько бы ни было возможностей все равно не проживёт хорошую жизнь... Думаю Данни с удовольствием отдал бы все что есть, чтобы девочка выздоровела и прожила жизнь, многие прекрасно живут без больших денег и даже из нищеты вылезают через спорт например...
Как говориться богатые тоже плачут. Просто с деньгами легче обеспечить условия для жизни больного ребенка. Очевидно, что так, что так - тяжело для родителей. Но комфортнее больного ребенка растить с деньгами, а не без них. Да и про хорошую жизнь спорно, тут смотря с кем сравнивать. Со здоровым ребенком - да. А с таким же больным ребенком, но из малоимущей семьи - уже спорно.
+6
0
+6
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URALETC
Наша молитва в Вашу поддержку... Сил Вам.
+3
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ДнепрЧемпион1983
ужас! шокирован! сил Данни
+2
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d3fstqd
Ответ SilverDragonKnight
Думаете родителям от этого станет легче? А ребёнок сколько бы ни было возможностей все равно не проживёт хорошую жизнь... Думаю Данни с удовольствием отдал бы все что есть, чтобы девочка выздоровела и прожила жизнь, многие прекрасно живут без больших денег и даже из нищеты вылезают через спорт например...
Не ну раз не поможет, может пристрелить ее, чтобы не мучалась? Что вы такое несете?
+7
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banchik1
Жесть какая! Такой прекрасный человек и футболист, и такое горе в семье(
+2
-2
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Viacheslav Khalzov
Ответ soldat2212
Страшно. Дети не должны болеть. А неизлечимых болезней не должно быть
Ага, а еще, товарищ солдат, наверное войн не должно быть?
+9
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siragh@yandex.ru
Ответ Arty K.
В такие моменты убеждаешься, что деньги - это попросту мишура бумажная. Сил родителям девочки и выдержки!
Деньги одна из важнейщих вещей в этом циничном мире,но не самая важная
+14
-1
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QUIKSILVER
Ответ SilverDragonKnight
Думаете родителям от этого станет легче? А ребёнок сколько бы ни было возможностей все равно не проживёт хорошую жизнь... Думаю Данни с удовольствием отдал бы все что есть, чтобы девочка выздоровела и прожила жизнь, многие прекрасно живут без больших денег и даже из нищеты вылезают через спорт например...
Фильмов насмотрелся?
+15
-4
+11
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SilverDragonKnight
Очень жаль... Сил семье... Девочке хотелось бы пожелать чуда... Хотя мы взрослые и понимаем что чудес не бывает...
+6
0
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SilverDragonKnight
Ответ Владислав Демидов
Мишура, благодаря которой эта девочка свои 7 лет сможет провести с радостью, получая незабываемые моменты, а не передвигаясь на разваливающейся коляске за 1500₽ по местному району между склонившихся деревьев. Эта мишура позволяет родителю стараться показать ребёнку, которому и так не много отведено, как можно больше хорошего, наполнить его таящую жизнь счастьем на столько, на сколько возможно, а не страдающим взглядом смотреть на увядающее дитя.
Думаете родителям от этого станет легче? А ребёнок сколько бы ни было возможностей все равно не проживёт хорошую жизнь... Думаю Данни с удовольствием отдал бы все что есть, чтобы девочка выздоровела и прожила жизнь, многие прекрасно живут без больших денег и даже из нищеты вылезают через спорт например...
+30
-13
+17
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9882289@vkontakte.ru
Кошмар! Как же жалко Данни и его семью! Бедная девочка! Сил, стойкости и терпения! (Болельщик Спартака)
+10
-2
+8
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