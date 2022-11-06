Результативный день Миранчуков: Антон забил и помог «Локо» спастись, Алексей заработал пенальти в Италии

Но оба не выиграли.

В воскресенье Алексей и Антон Миранчуки играли свои матчи почти одновременно – стартовали с получасовой разницей. И оба принесли пользу.

Удачный день для семьи!

У Антона гол+пас – он спас «Локомотиву» ничью с «Уралом»

«Локомотив» играл в Екатеринбурге – и уже на 16-й минуте Антон Миранчук обыгрался в стенку с Франсуа Камано, прокинул мимо защитников и вколотил в дальний угол. Эффектно!

Антон забил уже пятый мяч в этом сезоне РПЛ: немало, но голов у Миранчука не было с 4 сентября . К тому же у него еще и первый в сезоне мяч за пределами Москвы.

Вот только «Локомотив» во втором тайме пропустил дважды после угловых. Так что на последних секундах Миранчуку снова пришлось включиться: теперь Антон разыграл стенку с Наиром Тикнизяном, он сравнял – 2:2.

Второй гол «Локо» записывают по разному: и как автогол Филипенко, и как гол Тикнизяна. Если мяч все-таки останется на счету Тикнизяна, у Антона Миранчука в этом матче 1+1.

Спаслись от поражения – плюс, но у «Локомотива» все еще лишь одна победа в Премьер-лиге с начала сентября и место в зоне стыковых матчей – с ничьими из нее выбраться трудновато.

Алексей заработал пенальти против «Болоньи». Но «Торино» проиграл

У Алексея Миранчука и его «Торино» был непростой выезд к «Болонье». И тут тоже все началось хорошо для гостей. На 25-й минуте Миранчук принял заброс от вратаря, добежал до штрафной и упал после контакта с защитником Лукуми.

Судья поставил пенальти, которые реализовал Саша Лукич.

Если приравнивать заработанный пенальти к голевой передаче, у Миранчука третий подряд тур в Серии А с результативным действием . В прошлом он забил «Милану».

Впрочем, и у «Торино» начались проблемы во втором тайме – «Болонья» провела замены и забила два похожих гола с подачами на дальнюю штангу.

В отличие от «Локомотива», у команды Алексея Миранчука сравнять не получилось. Во-многом из-за уверенной игры «Болоньи» на удержание – на последних минутах команда окопалась у чужого углового флажка и не выходила оттуда пять минут («Торино» просто не мог отобрать мяч).

Собственно, и моментов у Миранчука больше не было, хоть он и сыграл все 97 минут. «Торино» делит 10-е место в Серии А с «Салернитаной» – правда, от восьмого места (там соседи из «Ювентуса») отстают уже на пять очков.

Фото: fclm.ru; globallookpress.com/Claudio Grassi/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency