«Угроза безопасности на стадионе». КДК забанил на 1 матч и Федотова, и Абаскаля 🤔

На этом конец?

В истории с перепалкой между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем наступила развязка. КДК РФС дисквалифицировал тренера «Спартака» на один матч, а коуча ЦСКА – на два (один условно). Федотов пропустит матч с «Оренбургом», Абаскаля не будет на скамейке во время игры с «Химками».

«Мы не согласны с этим решением, но его не комментируем», – коротко высказался испанец.

Перед заседанием Федотов пообщался с журналистами и показал фото, где они с Абаскалем после дерби жмут руки. «Думаю, это обо всем говорит. Никаких противоречий не было и нет», – сказал тренер ЦСКА.

«Его действия создавали угрозу безопасности на стадионе». Как КДК объяснил дисквалификации Абаскаля и Федотова

Вот заявление председателя КДК Артура Григорьянца.

«Мы заслушали и Федотова, и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла.

Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе .

Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play» .

Увидели, что на трибуне было волнение. Пришлось вступать в дело стюардам, которые сдерживали болельщиков. Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт, увели тренера в подтрибунное помещение», – передает слова Григорьянца «Матч ТВ».

Также обоих тренеров оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Пострадает сам футбол». «Спартак» отреагировал на бан Абаскаля

На клубном сайте вышло официальное заявление. Цитируем:

«Эмоции – это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов.

Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа fair play были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей.

От примененных в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола.

Дисциплинарный регламент не позволяет клубу обжаловать это решение, и мы вынуждены его исполнить. Вместе с тем выражаем солидарность с нашим тренером и рассмотрим все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации».

Надеемся, в последний раз: почему все поругались?

Один из самых эмоциональных и вообще рельефных эпизодов дерби между ЦСКА и «Спартаком» – момент, когда Роман Зобнин включил фэйр-плей и остановился, а Милан Гайич этого не понял, подхватил мяч и разогнал первую голевую атаку армейцев. После этого между Федотовым и Абаскалем завязался спор у бровки поля.

•‎ На послематчевом интервью Федотов не очень аккуратно выразился. «[Абаскаль] не бросился – это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», – сказал главный тренер ЦСКА.

•‎ В защиту тренера «Спартака», которого Федотов упомянул в среднем роде, высказалась Зарема Салихова – теперь уже просто одна из самых медийных болельщиц клуба. «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», – сказала она, намекнув на работу Федотова в провинциальных клубах до ЦСКА.

•‎ Директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо пояснил, что Федотов хотел, наоборот, успокоить ситуацию.

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и наоборот решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.

При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение? Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием».

•‎ Позже журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин и «Матч ТВ» опубликовали видео, на котором слышно, как Федотов говорит возмущенному Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун». Ролик вызвал новую волну обсуждений.

•‎ Высказаться пришлось самому Федотову. Он поговорил с Игорем Рабинером из «СЭ» и объяснил, что на самом деле имел в виду.

«Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу.

Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи. Об этом благополучно забыли, потому что подобный факт – не то горяченькое, что многим нужно. Прекрасно осознаю степень сложности нашего труда и с огромным уважением отношусь к коллегам. Все меня знают и могут спокойно это подтвердить», – сказал Федотов.

Также главный тренер ЦСКА привел конкретные примеры действий скамейки «Спартака»:

«Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Знаем, что каждый должен находиться в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то «знаки внимания». Пересмотрите внимательно трансляцию.

А потом они пришли к нам, и случился тот диалог. Не хочу снова раскручивать, но даже когда мы в перерыве спускались уже в раздевалку, то вновь от одного из представителей соперника был определенный «контакт».

•‎ На реплику Федотова снова отреагировала Зарема Салихова: «Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер».

Теперь оба тренера пропустят ближайшие матчи. На этом финиш?

Фото: spartak.com/Александр Ступников ; pfc-cska.com/Беликов А., Аксенов А.