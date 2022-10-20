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«Спартак», «Пари НН» и «Локо» первыми вышли в плей-офф Кубка России. Но никто не гарантировал место в топ-2 группы – это важно!

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Интрига.

В Фонбет Кубке России стали известны первые команды, успешно прошедшие групповой этап Пути РПЛ.

«Спартак» – 4 победы в 4 матчах. 2:1 против «Факела» с голом Рассказова и очередной ошибкой Мевли

Красно-белые в гостях уверенно обыграли «Факел» (2:1) и гарантированно не провалятся ниже третьего места. Из топ-2 теоретически можно выпасть только в том случае, если «Зенит» победит во всех матчах второго круга, а «Крылья» победят «Спартак» и «Факел». Тогда у «Спартака», «Крыльев» и «Зенита» будет по 12 очков, и все решит разница мячей в личных встречах. 

Но реальный расклад – очевидно в пользу «Спартака». 12 очков, у «Крыльев» 6, у «Зенита» 3, у «Факела» 0.

Против «Факела» забил даже Николай Рассказов!

Несмотря на пропущенный гол с глупого пенальти в самом конце (снова ошибся Миха Мевля – именно ему мяч попал в руку после удара соперника), победа вполне уверенная. 

«Факелу» нужно побеждать и «Зенит», и «Крылья», чтобы цепляться хотя бы за третье место. Либо только «Зенит» – и ждать, что действующий чемпион РПЛ проиграет и «Спартаку», и «Крыльям». 

«Пари НН» вышел из группы и вывел вместе с собой «Локомотив»

«Пари НН» вышел на кубковую игру с «Краснодаром» вторым составом (девять замен по сравнению с матчем чемпионата), а вот «Краснодар» оставил на поле больше игроков старта. Впрочем, гостям это не помогло – «НН» победил 1:0, прервав серию из шести матчей без побед, а единственный гол в матче забил воспитанник «Спартака» Константин Шильцов, арендованный у красно-белых. И, кстати, очень красивый гол. 

Таблица: «Пари НН» и «Локомотив» – 8 очков, «Краснодар» – 7, «Химки» – 1. «НН» и «Локо» не спустятся ниже третьего места, так что гарантируют участие в плей-офф. «Краснодару» для железного прохода дальше нужно хотя бы одно очко в двух оставшихся турах. 

Конечно, борьба в группе не заканчивается – для более комфортной сетки нужно заходить в топ-2. 

А что еще? Агаларов – самый активный, ЦСКА ошибся

В самом ярком матче дня – «Оренбург» 4:2 «Ахмат» – не определился участник 1/4 финала. Игра состоялась в Оренбурге, здесь был заметен прошлогодний лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Он забил довольно комичный гол уже на 11-й минуте – игроки «Оренбурга» не разобрались, вратарь столкнулся с защитником – и Агаларов забил в пустые.

Однако вскоре Агаларов помог забить сопернику – организовал пенальти в ворота «Ахмата», который Дмитрий Воробьев реализовал паненкой.

А потом Агаларов заработал еще один пенальти – теперь уже в чужие ворота. Его реализовал Владимир Ильин.

Под конец экс-игрок «Уфы» еще и удалился – получил вторую желтую за удар локтем сопернику в голову, когда счет уже был 4:2 в пользу хозяев.

В группе все максимально сложно: «Динамо» – 7, «Ахмат» и «Ростов» – по 6, «Оренбург» – 5.

А еще ЦСКА уступило дома «Торпедо» – уже второе поражение со счетом 0:1, то же самое было в РПЛ. Это первая победа «Торпедо» при Андрее Талалаеве.

И первое поражение ЦСКА в Кубке – до этого выиграли три матча. ЦСКА мог стать первой командой, гарантировавшей попадание в топ-2, но теперь интриги чуть больше: ЦСКА – 9, «Урал» – 6 (впереди матч в запасе с «Сочи»), «Торпедо» – 6, «Сочи» – 0.

У команды Федотова нет даже гарантии попадания в топ-3, но для пролета мимо должен сложиться нереальный сценарий: нужны три победы «Сочи» в оставшихся трех матчах, победа «Урала» над ЦСКА и победа «Торпедо» над «Уралом». Тогда у всех команд будет 9 очков, и худший клуб по разнице забитых и пропущенных займет последнее место.

Что дальше?

Не зря акцентируем внимание на попадании в топ-2 – из каждый группы выходят три команды, но у первых двух сетка приятнее.

Напомним формат Кубка: две первые команды из группы выходят в четвертьфинал по Пути РПЛ – с правом на поражение в последующих раундах. А вот команда с третьего места отправится в Путь регионов – там права на ошибку не будет.

Каждый раунд Пути РПЛ включает в себя 2-матчевое противостояние (как в любом плей-офф еврокубков, не считая финала). В раундах Пути регионов все решается за одну игру. И маршрут к финалу заковыристее – нужно не только выбивать команды из своего Пути, но и соперничать с вылетевшими из Пути РПЛ. 

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