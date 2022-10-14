«Урал» очнулся при Гончаренко, уже четыре победы подряд. Новая жертва – «Ростов» Карпина

Подъем из зоны стыков.

13-й тур РПЛ стартовал матчем «Ростова» и «Урала». И команда Гончаренко из зоны стыков в гостях обыграла команду Карпина, идущую на втором месте, со счетом 2:1.

«Урал» тащат качественные легионеры и 26-летний дебютант РПЛ. «Ростову» не помог 10-й пенальти в сезоне (близко к рекорду)

«Уралу» в последнее время удаются быстрые голы. В этот раз счет открыли на 17-й минуте. Каштанов закинул мяч на Ранджеловича, который умудрился метров с 10 перекинуть Песьякова красивым парашютом.

Каштанов только в этом сезоне дебютировал в РПЛ, в 26 лет. И к октябрю неплохо освоился: в 15 матчах во всех турнирах у нападающего 4 гола и 3 ассиста. А Ранджелович начал еще бодрее: забивает третий тур подряд, в 5 матчах у него 3+1.

Но «Ростов» быстро ответил: Комличенко упал в чужой штрафной, а арбитр Турбин изучил момент на мониторе и поставил пенальти – его реализовал Тугарев.

Для «Ростова» это уже 10-й пенальти в сезоне. Рекорд Премьер-лиги – 13 пенальти («Краснодар»-2021/22 и «Крылья Советов»-2004). Да, у команды Карпина 10 уже к октябрю, не закончился даже первый круг. Забавно, что во втором тайме Турбин чуть не поставил второй – судья долго пересматривал повтор.

А «Урал» забил с игры. Денис Кулаков навесил с правого фланга, а там Рэй Влут забил первый гол в России. Голландец красиво уложил в угол.

Гости удержали победный счет: крепко играли в защите, а в нужный момент последнюю контратаку «Ростова» сорвал Мингиян Бевеев – правда, за это футболист «Урала» получил вторую желтую карточку.

Итог – 2:1.

«Урал» набирает ход с Гончаренко. Есть серия из четырех побед подряд

Стоит отметить успехи Гончаренко в «Урале». Когда тренер только пришел в команду, она была на последнем месте в таблице РПЛ, набрав всего 1 очко и забив 1 гол. Благодаря победе в Ростове «Урал» выбрался из зоны стыков – пока промежуточно на 11-е место (но у конкурентов еще игра в запасе).

Но даже если взять просто таблицу после прихода Гончаренко, то очков больше екатеринбургской команды набрали только «Краснодар», «Ростов», ЦСКА и «Зенит».

• На дистанции с 6-го по 12-й тур «Урал» – восьмой по xG без учета пенальти (в первых пяти турах шел четырнадцатым), шестой по допущенному xG без учета пенальти (был пятнадцатым).

• На этом же отрезке «Урал» шел на тринадцатом месте по пропущенным голам (12 мячей), но важен контекст: «Локомотив» дважды забил на последних минутах при 4:0, а четыре от «Зенита» – не такой уж позор для второго матча при Гончаренко. То есть половина пропущенных пришлась на два матча.

• Параллельно «Урал» неплохо идет в Кубке России. В трех матчах 2 победы над «Сочи» и «Торпедо», поражение от ЦСКА в гостях 1:2 и второе место в группе.

• Четыре победы подряд: 1:0 с «Торпедо» в Кубке России, 4:2 с «Локо», 2:1 с «Химками» и 2:1 с «Ростовом» в РПЛ.

«Урал» явно идет на поправку.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын