В 90-х врезал судье и не перешел в ЦСКА, а до лета тренировал «Казанку». Кто вывел «Локо» на матч с «Торпедо»

Интересно.

«Локомотив» пока не назначил нового главного тренера после увольнения Йозефа Циннбауэра 8 октября. Генеральный директор клуба Владимир Леонченко объявил: «Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Федоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата».

В медиа уже обсуждаются конкретные имена. Например, журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» работает над назначением тренера «Пари НН» Михаила Галактионова.

Но пока Галактионова не назначили, на игру с «Торпедо» команду выведет Андрей Федоров. Что мы о нем знаем?

Родился и начинал в Узбекистане, в Россию приехал в конце девяностых – мог раньше, но ударил судью

Федорову 51 год, играть он начал в «Автомобилисте» из Коканда – это старейший футбольный клуб в Узбекистане и Средней Азии. Собственно, в Узбекистане Федоров и родился – в небольшом городе Маргилане на юго-востоке страны, недалеко от границ с Таджикистаном и Кыргызстаном.

После «Автомобилиста» перешел в «Нефтчи», где четырежды подряд стал чемпионом уже независимого Узбекистана и дважды – обладателем Кубка. А затем поехал в Россию – в 1998-1999 годах поиграл за «Аланию» и «Балтику».

Федоров мог оказаться в России и раньше – еще в 1996-м он подписал контракт с ЦСКА, уже в статусе игрока сборной Узбекистана. Но переход сорвался из-за дисквалификации: футболист врезал на поле таджикскому судье Владимиру Домладжанову после матча Кубка чемпионов Азии. Федорова отстранили на два года, позже срок сократили на год – но переход в ЦСКА уже сорвался. Поэтому пришлось начинать не с таких именитых команд.

Интересно, что в 1994-м со сборной защитник стал победителем Азиатских игр, а в 1997-м Федорова признали футболистом года в Узбекистане. Всего за национальную команду у него набралось 64 матча.

Выбрался с «Рубином» из Первой лиги и стал чемпионом – а потом закончил

А вообще Федоров наиболее известен по выступлениям за «Рубин» – он играл за казанцев с 2000 по 2008 год, вместе с ними поднялся из Первой лиги в Премьер-лигу и даже дождался чемпионства, хотя в последние сезоны уже почти и не играл, и сразу после чемпионства завершил карьеру. Получилось красиво – его уговорил остаться в «Рубине» Курбан Бердыев, хотя футболист в свои 38 хотел еще немного поиграть хотя бы в первом дивизионе.

Федорову сразу нашли место в клубе: он возглавил селекционный отдел «Рубина», созданный под него, и руководил им до 2012 года, а затем стал тренировать молодежную команду казанцев. Однако уже в 2013-м покинул клуб вместе с Курбаном Бердыевым, благодаря которому и оказался в Казани.

«Нас ведь всех просто уволили. Когда увольняли Бердыева, с остальными тоже расторгли договоры. Никаких предложений остаться не было, уволили, и на этом все», – рассказывал Федоров «Бизнес Online».

В 2015 году стал главным тренером «Нефтчи», а в 2018-м принял «Локомотив» из Ташкента, с которым дважды выигрывал чемпионат страны, стал обладателем Кубка и был признан тренером года в Узбекистане.

В феврале 2021-го Федоров присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера, а с марта того же года стал главным тренером «Казанки», где проработал до июня 2022 года, а потом клуб расформировали.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; fclm.ru