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Россия-2022
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«Увольняйте Леню из клуба!» Фанаты «Рубина» крайне недовольны Слуцким

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Вылет из Кубка и два поражения подряд в лиге.

«Рубин» Леонида Слуцкого вылетел из Кубка России – в 1/32 финала казанцы проиграли ульяновской «Волге» (1:2), которая плетется в хвосте таблицы Первой лиги.

По ходу матча фан-сектор «Рубина» вывешивал баннеры, призывающие Слуцкого уйти в отставку. После игры тренера спросили о фанатах, и он отшутился: «Нечего мне сказать. Недаром я наращивал вес столько лет, поэтому любое давление выдерживаю».

•‎ Болельщики призывали Слуцкого уйти еще 1 октября во время матча с тульским «Арсеналом» в Первой лиге («Рубин» проиграл 1:2). «Увольняйте Леню из клуба!» – заряжал фан-сектор. «Они правы и имеют право на такую реакцию. Здесь даже говорить не о чем», – ответил Слуцкий. 

•После матча за тренера вступился защитник «Рубина» Илья Самошников, который жестко проехался по фанатам: «Честно сказать? Негативно отношусь [к кричалкам]. Фанаты должны поддерживать команду даже в сложных ситуациях. А когда у нас сложный период и мы слышим эти выкрики неподобающие в нашу сторону и тренера – негативно отношусь к этому. Я не желаю общаться с такими людьми».

•‎ Вылет из Кубка России – вряд ли главная боль Слуцкого. Поражение от «Арсенала» стало для «Рубина» вторым подряд в Первой лиге (до этого проиграли «Шиннику» 0:1), и тогда тренер посчитал, что частично виновато поле: 

«Если бы один из этих моментов сложился в нашу пользу, то по такой игре и по такому полю было гораздо легче обороняться и гораздо сложнее было взламывать эшелонированную оборону. Поэтому очень многое решал первый эпизод».

•‎ В турнирной таблице «Рубину» грустновато. После 12 туров казанцы занимают 6-е место и отстают от лидирующей «Алании» на 6 очков. В октябре «Рубин» сыграет с хабаровским СКА (9-е место), «Краснодаром-2» (14-е), «Акроном» (15-е) и «Балтикой» (2-е).

Возможно, октябрь станет последним месяцем Слуцкого в клубе.

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Фото: rubin-kazan.ru

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