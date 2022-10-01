😍 Сычевой сделал девушке предложение после гола! Судья мог дать за это красную

Самый милый момент тура 11-го тура РПЛ случился уже в первом матче выходных – форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сделал предложение девушке после того, как забил гол.
Вот как этот было: «Оренбург» разнес в первом тайме «Сочи» 3:0, Сычевой перед самым перерывом (44-я минута) заработал пенальти после фола Муссы Сиссако и сам же его реализовал.
Удар получился идеальным, но о нем забыли уже спустя пару секунд. Нападающий «Оренбурга» прихватил букет, кольцо, подозвал девушку и встал на колено, сделав ей предложение.
Она согласилась!
Правда, все могло закончиться курьезом. У Сычевого уже была желтая карточка, поэтому арбитр Артем Любимов в теории мог показать игроку вторую желтую за неспортивное поведение и отправлять скорее в ЗАГС. Разумеется, в правилах не прописаны дисциплинарные санкции в случае предложения руки и сердца, но есть формулировка, что предупреждение следует вынести, если «проявление радости после гола приводит к чрезмерному затягиванию времени».
Но судья решил не портить праздник, хотя что-то Сычевому все-таки высказал. Может, поздравления?
У Сычевого вообще насыщенный тайм: 1 гол, 1 желтая, 1 сделанное предложение руки и сердца, еще и 1 ассист! «Оренбург» начал разгром на 3-й минуте – тогда Владимир прострелил в центр штрафной, Тимур Аюпов легко замкнул в ворота.
Статистика по сезону тоже отличная: 6 мячей и 1 ассист в РПЛ, 2 гола в Кубке России. В прошлом сезоне ФНЛ он забил лишь 6 голов, да и был игроком ротации. В этом стал автором первого хет-трика в РПЛ-2022/23 и идет четвертым в гонке бомбардиров (впереди Промес, Сперцян и Нобоа с 8 голами).
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«Так и думал, что Сычевой будет открытием сезона». Только 13 человек взяли его в Fantasy РПЛ – как?!
- Дата проведения
- 1 октября, 14.00, «Газовик»
- Голы:
- 1:0 – 3 Аюпов, 2:0 – 21 Флорентин, 3:0 – 44, пенальти Сычевой, 4:0 – 53, пенальти Марин, 4:1 – 68 Шипунов.
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Оренбург –
Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Хотулев (Павловец, 62), Стаматов (Печенин, 62), Эктов, Аюпов (Капленко, 72), Вера, Марин, Флорентин (Башич, 62), Сычевой (Мансилья, 71).
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Сочи –
Джанаев, Маргасов, Терехов, Мещанинов, Сиссако, Макарчук, Нобоа, Цаллагов (Батырев, 82), Жоаозиньо (Юрганов, 46), Сарвели (Шипунов, 46; Кравцов, 79), Мелкадзе (Джорджевич, 46).
- Удаление:
- Сиссако (43).
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