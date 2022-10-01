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😍 Сычевой сделал девушке предложение после гола! Судья мог дать за это красную

Артем Любимов
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
Оренбург Оренбург
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Сочи Сочи
Футбол Футбол

Самый милый момент тура 11-го тура РПЛ случился уже в первом матче выходных – форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сделал предложение девушке после того, как забил гол.

Вот как этот было: «Оренбург» разнес в первом тайме «Сочи» 3:0, Сычевой перед самым перерывом (44-я минута) заработал пенальти после фола Муссы Сиссако и сам же его реализовал.

Удар получился идеальным, но о нем забыли уже спустя пару секунд. Нападающий «Оренбурга» прихватил букет, кольцо, подозвал девушку и встал на колено, сделав ей предложение.

 

Она согласилась!

Правда, все могло закончиться курьезом. У Сычевого уже была желтая карточка, поэтому арбитр Артем Любимов в теории мог показать игроку вторую желтую за неспортивное поведение и отправлять скорее в ЗАГС. Разумеется, в правилах не прописаны дисциплинарные санкции в случае предложения руки и сердца, но есть формулировка, что предупреждение следует вынести, если «проявление радости после гола приводит к чрезмерному затягиванию времени».

Но судья решил не портить праздник, хотя что-то Сычевому все-таки высказал. Может, поздравления?

У Сычевого вообще насыщенный тайм: 1 гол, 1 желтая, 1 сделанное предложение руки и сердца, еще и 1 ассист! «Оренбург» начал разгром на 3-й минуте – тогда Владимир прострелил в центр штрафной, Тимур Аюпов легко замкнул в ворота. 

 

Статистика по сезону тоже отличная: 6 мячей и 1 ассист в РПЛ, 2 гола в Кубке России. В прошлом сезоне ФНЛ он забил лишь 6 голов, да и был игроком ротации. В этом стал автором первого хет-трика в РПЛ-2022/23 и идет четвертым в гонке бомбардиров (впереди Промес, Сперцян и Нобоа с 8 голами).

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Оренбург – Сочи 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
1 октября, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Аюпов, 2:0 – 21 Флорентин, 3:0 – 44, пенальти Сычевой, 4:0 – 53, пенальти Марин, 4:1 – 68 Шипунов.
ОренбургКеняйкин, Сиваков, Гойкович, Хотулев (Павловец, 62), Стаматов (Печенин, 62), Эктов, Аюпов (Капленко, 72), Вера, Марин, Флорентин (Башич, 62), Сычевой (Мансилья, 71).
СочиДжанаев, Маргасов, Терехов, Мещанинов, Сиссако, Макарчук, Нобоа, Цаллагов (Батырев, 82), Жоаозиньо (Юрганов, 46), Сарвели (Шипунов, 46; Кравцов, 79), Мелкадзе (Джорджевич, 46).
Предупреждения:
Сарвели (26), Мелкадзе (26), Стаматов (29), Сычевой (31), Хотулев (51).
Удаление:
Сиссако (43).

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; fcorenburg.ru

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