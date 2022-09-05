«Локо» избавился от Комппера. И доверился тому, кто приходил для него ширмой

Еще в меню слухи об уходе Цорна и назначении Ротенберга.

«Локомотив» отправил в отставку тренера Марвина Комппера – с формулировкой «покинул тренерский штаб». Потому что главным он формально не был, хоть поначалу и считался.

Решение хоть что-то поменять в управлении выглядит логично. «Локо» очень тяжело вкатывается в новый сезон: после восьми туров Мир РПЛ идут девятыми всего с двумя победами. На перестановки пошли после домашнего поражения от «Ахмата», когда почти час провели в большинстве, но получили 1:2.

В сумме с 0:2 от «Пари НН» в кубковом матче и общим впечатлением безнадеги в игре и результатах и уволили Комппера, которого считали суперталантом из немецкой системы.

Комппера считали главным по факту, но не формально. Похоже, теперь Циннбауэр правда управляет

Не до конца ясно, как все было устроено в последнее время, но изначально Йозеф Циннбауэр приходил как ширма для Комппера – человек с нужной лицензией, готовый закрыть позицию формально, но отходить в сторону.

«Локо» ничего не скрывал. «Это назначение не отразится на работе Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к играм, а также занимается вопросом получения лицензии PRO», – спокойно отвечал спортивный директор команды Томас Цорн. Лицензию Комппер так и не получил.

Его цикл растянулся почти на год. Напомним основные моменты:

• После мартовского отъезда Маркуса Гиздоля фактическим главным тренером «Локо» стал Комппер – тот поработал тренером-аналитиком в штабе, но не ушел вместе с Маркусом и помощником Лутцем Зибрехтом. Из-за отсутствия лицензии PRO обязанности главного исполнял Дмитрий Лоськов.

• В штаб входил и Олег Пашинин. У него есть нужная лицензия – однако через месяц его вместе с Лоськовым резко убрали из команды. Формально «Локо» возглавлял тренер вратарей Заур Хапов – и источник «Чемпионата» писал, что все из-за хороших отношений Заура с Комппером.

• У Хапова была только лицензия A – последняя перед PRO. В апреле РФС разрешил тренерам с такой лицензией замещать главного до конца сезона, но перед новым «Локо» все равно понадобился кто-то с лицензией PRO – и тут нашелся Йозеф Циннбауэр.

«Сейчас нагрузка была гораздо больше, чем на зимних сборах, – объяснял разницу между Комппером и Гиздолем Дмитрий Живоглядов. – Тренировки держат в напряжении. Есть и силовые упражнения, и игровые. Уверен, сейчас всем нравится. Марвин совершенствуется вместе с нами. Мы ведь первые, с кем он работает на таком уровне. Прогрессируем вместе с ним каждый день».

Говорят, «Локо» не ищет замену и верит в Циннбауэра. И продвигает Ротенберга вместо Цорна?

Сразу после увольнения Комппера всплыло еще несколько претендентов на замену. Главные – освободившийся от «Химок» Сергей Юран и тренер симпатичных «Крыльев» Игорь Осинькин.

Однако инсайдер Иван Карпов уверяет, что «Локо» не станет подыскивать нового тренера и поставит на Циннбауэра. Отмечается, что Йозеф поставит другой футбол по сравнению с тем, в который играли при Комппере – меньше прессинга и больше баланса в оборонительных действиях.

Еще интереснее другой инсайд: в «РБ Спорт» вечером понедельника сообщили, что высшее руководство «Локомотива» думает избавиться еще и от Томаса Цорна. Еще круче, что вариант на замену – Борис Ротенберг!

Он в июле официально закончил карьеру, сыграл прощальный неофициальный матч, а после говорил: «У меня множество вариантов. Буду думать, какой мне подойдет. Для меня важно работать с футбольными людьми, которые честно любят футбол и хотят российский футбол поднять на новый уровень».

Томас Цорн собирался использовать лучшие качества Ротенберга: «У нас с Борей хороший контакт. Он хороший человек. Я знаю, что он может хорошо вести переговоры, мотивировать ребят. Мы увидим, как это будет на деле, но по общению он создает хорошее впечатление».

Будет красиво, если теперь Борис Борисович придет как раз на место Цорна.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Александр Вильф