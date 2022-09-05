Мостовой против «Спартака»: 4 гола в 4 матчах и настрой на 5 побед в сезоне

В этом сезоне стал основным в «Зените».

Андрей Мостовой – один из главных героев суперматча «Зенита» и «Спартака» (2:1). Он забил красно-белым 4 гола за 4 последних матчах, а теперь принес «Зениту» победу.

Перед игрой Мостовой говорил про 5 побед над «Спартаком» в сезоне – и сам приговорил его к поражению

Еще до матча Андрей заявил, что «Зениту» вполне по силам обыграть «Спартак» 5 раз за сезон-2022/23 – победа в Суперкубке уже есть, плюс команды дважды сыграют в Кубке России. «Серию мы уже начали в Суперкубке, теперь надо продолжить», – отметил Мостовой.

Полузащитник добавил, что в этом сезоне у «Спартака» почти не было сильных соперников – только «Динамо»:

«Они на сборах хорошо себя проявили, побеждали. Но я думаю, что у «Спартака» пока было не очень много сильных соперников. Да, было «Динамо» – и он проиграл. А нам Сергей Богданович [Семак] на эту тему недавно говорил, что сейчас чувствуется разница между топ-клубами и всеми остальными. «Спартак» почти не терял очки со слабыми командами, поэтому он и наверху».

В итоге сам Андрей и прибил «Спартак» в РПЛ: на 60-й минуте при счете 1:1 на замахе убрал перед штрафной двоих, а потом без сопротивления пробил в угол – для гола ему понадобилось аж 7 ударов.

Что мешало забить быстрее? «Вратарь, наверное. Моя неточность. На самом деле, очень много было моментов. Не припомню, чтобы у меня столько моментов было в одном тайме. Хорошо, что переосмыслил чуть во втором тайме, команда поддержала – и спокойно уже во втором моменте забил», – ответил Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Андрей забил «Спартаку» 4 гола в последних четырех матчах – дубль в октябре 2021-го (те самые 7:1) и гол в мае 2022-го (1:1). Больше от Мостового не получал ни один из клубов Мир РПЛ. И Андрей прекрасно знает об этом.

«Три гола в прошлом сезоне. Еще когда играл за «Сочи», прострелил на автогол Маслова. Вообще никогда об этом не задумывался. Но я всегда люблю большие матчи, когда идет обсуждение за неделю до игры. Меня это только мотивирует, кайфую от этого», – отметил Мостовой.

«Хочу быть лучшим в чемпионате». Мостовой пробился в основу «Зенита» и теперь строит амбициозные планы

Мостовой выскочил в старте уже в седьмом матче РПЛ подряд – оформил в них 4 гола и один ассист. Россиянин заиграл чаще не столько из-за травмы Клаудиньо (они часто выходили вдвоем), сколько из-за хорошего взаимопонимания с партнерами и Семаком.

«Появилась стабильность. Я не опускаю планку, которую сам себе установил. Отсюда и результативность. Всегда важна стабильность – сейчас я влился в состав, Малком играет справа, а я слева. Использую сильные качества. Ну и состав почти не меняется – со всеми я сыгран, всех знаю. Это тоже помогает», – рассказал Мостовой.

Андрей отметил, что в межсезонье ему поступало не одно предложение, но он остался в «Зените». «Да, можно пойти в другую команду и быть там на ведущих ролях. Но я хочу быть лучшим не только в своей команде, а во всем чемпионате. «Зенит» – фаворит лиги, и хочется добиться всего именно здесь, самому себе доказать, что ты тут не просто так», – заявил Мостовой.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов