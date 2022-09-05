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Мостовой против «Спартака»: 4 гола в 4 матчах и настрой на 5 побед в сезоне

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Андрей Мостовой Андрей Мостовой
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В этом сезоне стал основным в «Зените».

Андрей Мостовой – один из главных героев суперматча «Зенита» и «Спартака» (2:1). Он забил красно-белым 4 гола за 4 последних матчах, а теперь принес «Зениту» победу.

Перед игрой Мостовой говорил про 5 побед над «Спартаком» в сезоне – и сам приговорил его к поражению

Еще до матча Андрей заявил, что «Зениту» вполне по силам обыграть «Спартак» 5 раз за сезон-2022/23 – победа в Суперкубке уже есть, плюс команды дважды сыграют в Кубке России. «Серию мы уже начали в Суперкубке, теперь надо продолжить», – отметил Мостовой.

Полузащитник добавил, что в этом сезоне у «Спартака» почти не было сильных соперников – только «Динамо»:

«Они на сборах хорошо себя проявили, побеждали. Но я думаю, что у «Спартака» пока было не очень много сильных соперников. Да, было «Динамо» – и он проиграл. А нам Сергей Богданович [Семак] на эту тему недавно говорил, что сейчас чувствуется разница между топ-клубами и всеми остальными. «Спартак» почти не терял очки со слабыми командами, поэтому он и наверху».

В итоге сам Андрей и прибил «Спартак» в РПЛ: на 60-й минуте при счете 1:1 на замахе убрал перед штрафной двоих, а потом без сопротивления пробил в угол – для гола ему понадобилось аж 7 ударов.

Что мешало забить быстрее? «Вратарь, наверное. Моя неточность. На самом деле, очень много было моментов. Не припомню, чтобы у меня столько моментов было в одном тайме. Хорошо, что переосмыслил чуть во втором тайме, команда поддержала – и спокойно уже во втором моменте забил», – ответил Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Андрей забил «Спартаку» 4 гола в последних четырех матчах – дубль в октябре 2021-го (те самые 7:1) и гол в мае 2022-го (1:1). Больше от Мостового не получал ни один из клубов Мир РПЛ. И Андрей прекрасно знает об этом.

«Три гола в прошлом сезоне. Еще когда играл за «Сочи», прострелил на автогол Маслова. Вообще никогда об этом не задумывался. Но я всегда люблю большие матчи, когда идет обсуждение за неделю до игры. Меня это только мотивирует, кайфую от этого», – отметил Мостовой.

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Мостовой выскочил в старте уже в седьмом матче РПЛ подряд – оформил в них 4 гола и один ассист. Россиянин заиграл чаще не столько из-за травмы Клаудиньо (они часто выходили вдвоем), сколько из-за хорошего взаимопонимания с партнерами и Семаком.

«Появилась стабильность. Я не опускаю планку, которую сам себе установил. Отсюда и результативность. Всегда важна стабильность – сейчас я влился в состав, Малком играет справа, а я слева. Использую сильные качества. Ну и состав почти не меняется – со всеми я сыгран, всех знаю. Это тоже помогает», – рассказал Мостовой. 

Андрей отметил, что в межсезонье ему поступало не одно предложение, но он остался в «Зените». «Да, можно пойти в другую команду и быть там на ведущих ролях. Но я хочу быть лучшим не только в своей команде, а во всем чемпионате. «Зенит» – фаворит лиги, и хочется добиться всего именно здесь, самому себе доказать, что ты тут не просто так», – заявил Мостовой. 

Спартак – Зенит 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
4 сентября, 20.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Соболев, 1:1 – 48 Ловрен, 1:2 – 60 Мостовой.
СпартакМаксименко, Денисов (Рыбус, 63), Чернов, Джикия, Хлусевич, Мартинс Перейра (Пруцев, 64), Литвинов (Умяров, 52), Зобнин, Соболев (Николсон, 71), Игнатов (Кейта Бальде, 53), Промес.
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Алип, 90), Малком (Бакаев, 80), Кассьерра (Клаудиньо, 66), Мостовой (Сергеев, 66).
Предупреждения:
Вендел (42), Промес (42), Родригао (62), Рыбус (89), Джикия (90).

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Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

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