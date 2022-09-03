Атака-молния с изящным парашютиком Сперцяна – победная для «Краснодара». Промчали все поле за 10 секунд

Обыграли «Сочи» и сравнялись с «Зенитом».

Южный матч «Краснодара» с «Сочи» вышел не таким уж красочным в целом, но эпизодами было правда ярко.

Забивать начали после перерыва. Сначала классно разыграли краснодарские легионеры Михайло Баняц (вынужденно вышел в первом тайме вместо травмированного Александра Черникова) с Олакунле Олусегуном – нигериец в касание отправил рядом со штангой мимо вратаря.

Но мы здесь в первую очередь для того, чтобы оценить второй – и победный – гол «Краснодара».

Прошло всего три минуты после первого мяча, «Сочи» пытался что-то сделать в ответ, но угловой обернулся молниеносной контратакой.

Джон Кордоба начал ее быстрым пасом из своей штрафной на ход Алексею Ионову (51:02 на секундомере), резвый полузащитник за пять секунд и три касания промчал почти треть поля и уже с чужой половины вырезал пас верхом на другой фланг. Принимать его вдвоем были готовы Олусегун и Эдуард Сперцян.

Нигериец обработал и сориентировался, когда оказался под не очень удобным углом – вторым касанием откинул Сперцяну, а лучший бомбардир «Краснодара» придумал перекинуть вратаря Дениса Адамова, который уже давно выскочил сокращать угол, парашютиком. На 51:12 игрок «быков» уже наносил победный удар (таймкод в обзоре – 3:42).

«Сочи» смог отыграть только один мяч в середине второго тайма, дальше счет не сдвинули, а два других самых любопытных момента из этого матча – не голы, и они из первого тайма.

Сначала отмененный гол «Краснодара»: защитник Сергей Бородин боролся с вратарем Денисом Адамовым за верховой мяч, взлетевший из-за свечки Мелкадзе после углового – мяч упал в ворота от рук кипера.

Жесткого стыка между Бородиным и Адамовым точно не было, но судьи все же трактовали борьбу как помеху во вратарской (момент в динамике – 1:22 в обзоре).

Через несколько минут, на последних секундах тайма, любопытное случилось уже во вратарской «Краснодара» – там Матвей Сафонов и Кристиан Рамирес спасались от гола на линии ворот вдвоем. Причем полевой игрок оставался последним.

Эквадорец буквально сел на линию и на секунду зафиксировал мяч между ног.

А когда увидел, что руки Сафонова рядом, позволил вратарю забрать.

Сразу после эпизода Матвей с Рамиресом улыбнулись друг другу – момент правда забавный и очень необычный.

В том числе и это помогло «Краснодару» снова выиграть.

• Краснодарцы победили в шестом из семи последних матчей: после двух подряд потерь (ничья с «Факелом» и разгром от «Спартака») обыграли «Урал», «Локомотив», «Оренбург», «Торпедо» и теперь «Сочи» в чемпионате, а также «Химки» в Кубке России. На этом отрезке была только одна ничья – на выезде с «Динамо».

• Эдуард Сперцян забил седьмой мяч в сезоне, он сравнялся с Квинси Промесом в гонке бомбардиров – но спартаковец выше, потому что у него все мяч с игры (у краснодарца три – с пенальти).

• Олакунле Олусегун уже второй раз в сезоне участвует в двух голах за матч: месяц назад он сам дважды забил «Локомотиву», теперь сделал 1+1. Суммарно у 20-летнего нигерийца, которого подтянули к основе в прошлом сезоне при отъезде большинства легионеров, 3+2 в этом чемпионате.

Благодаря победе «Краснодар» как минимум временно сравнялся с «Зенитом» по очкам, на одно опережают «Спартак» и на три – ЦСКА. Учитывая, что «Спартак» и «Зенит» играют в воскресенье вечером между собой, позиция краснодарцев сильно не ухудшится.

Им самим дальше играть в гостях с ЦСКА – как раз отличный тест на способности к борьбе за медали.

Фото: vk.com/fckrasnodar