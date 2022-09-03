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Атака-молния с изящным парашютиком Сперцяна – победная для «Краснодара». Промчали все поле за 10 секунд

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Алексей Ионов Алексей Ионов
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
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Обыграли «Сочи» и сравнялись с «Зенитом».

Южный матч «Краснодара» с «Сочи» вышел не таким уж красочным в целом, но эпизодами было правда ярко.

Забивать начали после перерыва. Сначала классно разыграли краснодарские легионеры Михайло Баняц (вынужденно вышел в первом тайме вместо травмированного Александра Черникова) с Олакунле Олусегуном – нигериец в касание отправил рядом со штангой мимо вратаря.

Но мы здесь в первую очередь для того, чтобы оценить второй – и победный – гол «Краснодара».

Прошло всего три минуты после первого мяча, «Сочи» пытался что-то сделать в ответ, но угловой обернулся молниеносной контратакой.

Джон Кордоба начал ее быстрым пасом из своей штрафной на ход Алексею Ионову (51:02 на секундомере), резвый полузащитник за пять секунд и три касания промчал почти треть поля и уже с чужой половины вырезал пас верхом на другой фланг. Принимать его вдвоем были готовы Олусегун и Эдуард Сперцян.

Нигериец обработал и сориентировался, когда оказался под не очень удобным углом – вторым касанием откинул Сперцяну, а лучший бомбардир «Краснодара» придумал перекинуть вратаря Дениса Адамова, который уже давно выскочил сокращать угол, парашютиком. На 51:12 игрок «быков» уже наносил победный удар (таймкод в обзоре – 3:42).

«Сочи» смог отыграть только один мяч в середине второго тайма, дальше счет не сдвинули, а два других самых любопытных момента из этого матча – не голы, и они из первого тайма.

Сначала отмененный гол «Краснодара»: защитник Сергей Бородин боролся с вратарем Денисом Адамовым за верховой мяч, взлетевший из-за свечки Мелкадзе после углового – мяч упал в ворота от рук кипера.

Жесткого стыка между Бородиным и Адамовым точно не было, но судьи все же трактовали борьбу как помеху во вратарской (момент в динамике – 1:22 в обзоре).

Через несколько минут, на последних секундах тайма, любопытное случилось уже во вратарской «Краснодара» – там Матвей Сафонов и Кристиан Рамирес спасались от гола на линии ворот вдвоем. Причем полевой игрок оставался последним.

Эквадорец буквально сел на линию и на секунду зафиксировал мяч между ног.

А когда увидел, что руки Сафонова рядом, позволил вратарю забрать.

Сразу после эпизода Матвей с Рамиресом улыбнулись друг другу – момент правда забавный и очень необычный.

В том числе и это помогло «Краснодару» снова выиграть.

• Краснодарцы победили в шестом из семи последних матчей: после двух подряд потерь (ничья с «Факелом» и разгром от «Спартака») обыграли «Урал», «Локомотив», «Оренбург», «Торпедо» и теперь «Сочи» в чемпионате, а также «Химки» в Кубке России. На этом отрезке была только одна ничья – на выезде с «Динамо».

• Эдуард Сперцян забил седьмой мяч в сезоне, он сравнялся с Квинси Промесом в гонке бомбардиров – но спартаковец выше, потому что у него все мяч с игры (у краснодарца три – с пенальти).

• Олакунле Олусегун уже второй раз в сезоне участвует в двух голах за матч: месяц назад он сам дважды забил «Локомотиву», теперь сделал 1+1. Суммарно у 20-летнего нигерийца, которого подтянули к основе в прошлом сезоне при отъезде большинства легионеров, 3+2 в этом чемпионате.

Благодаря победе «Краснодар» как минимум временно сравнялся с «Зенитом» по очкам, на одно опережают «Спартак» и на три – ЦСКА. Учитывая, что «Спартак» и «Зенит» играют в воскресенье вечером между собой, позиция краснодарцев сильно не ухудшится.

Им самим дальше играть в гостях с ЦСКА – как раз отличный тест на способности к борьбе за медали.

Краснодар – Сочи 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
3 сентября, 18.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 49 Олусегун, 2:0 – 52 Сперцян, 2:1 – 65 Мелкадзе.
КраснодарСафонов, Волков, Панталеао, Бородин (Литвинов, 46), Рамирес, Кривцов, Черников (Баняц, 17), Сперцян (Якимов, 89), Ионов, Кордоба, Олусегун (Ахметов, 84).
СочиАдамов, Юрганов, Дркушич, Мещанинов, Маргасов, Нобоа, Терехов, Макарчук, Сарвели (Бурмистров, 56), Юсупов, Мелкадзе (Жоаозиньо, 84).
Предупреждения:
Макарчук (72), Юрганов (75), Баняц (80), Кривцов (82), Кордоба (90), Терехов (90).

Фото: vk.com/fckrasnodar

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