Атака-молния с изящным парашютиком Сперцяна – победная для «Краснодара». Промчали все поле за 10 секунд

Обыграли «Сочи» и сравнялись с «Зенитом».
Южный матч «Краснодара» с «Сочи» вышел не таким уж красочным в целом, но эпизодами было правда ярко.
Забивать начали после перерыва. Сначала классно разыграли краснодарские легионеры Михайло Баняц (вынужденно вышел в первом тайме вместо травмированного Александра Черникова) с Олакунле Олусегуном – нигериец в касание отправил рядом со штангой мимо вратаря.
Но мы здесь в первую очередь для того, чтобы оценить второй – и победный – гол «Краснодара».
Прошло всего три минуты после первого мяча, «Сочи» пытался что-то сделать в ответ, но угловой обернулся молниеносной контратакой.
Джон Кордоба начал ее быстрым пасом из своей штрафной на ход Алексею Ионову (51:02 на секундомере), резвый полузащитник за пять секунд и три касания промчал почти треть поля и уже с чужой половины вырезал пас верхом на другой фланг. Принимать его вдвоем были готовы Олусегун и Эдуард Сперцян.
Нигериец обработал и сориентировался, когда оказался под не очень удобным углом – вторым касанием откинул Сперцяну, а лучший бомбардир «Краснодара» придумал перекинуть вратаря Дениса Адамова, который уже давно выскочил сокращать угол, парашютиком. На 51:12 игрок «быков» уже наносил победный удар (таймкод в обзоре – 3:42).
«Сочи» смог отыграть только один мяч в середине второго тайма, дальше счет не сдвинули, а два других самых любопытных момента из этого матча – не голы, и они из первого тайма.
Сначала отмененный гол «Краснодара»: защитник Сергей Бородин боролся с вратарем Денисом Адамовым за верховой мяч, взлетевший из-за свечки Мелкадзе после углового – мяч упал в ворота от рук кипера.
Жесткого стыка между Бородиным и Адамовым точно не было, но судьи все же трактовали борьбу как помеху во вратарской (момент в динамике – 1:22 в обзоре).
Через несколько минут, на последних секундах тайма, любопытное случилось уже во вратарской «Краснодара» – там Матвей Сафонов и Кристиан Рамирес спасались от гола на линии ворот вдвоем. Причем полевой игрок оставался последним.
Эквадорец буквально сел на линию и на секунду зафиксировал мяч между ног.
А когда увидел, что руки Сафонова рядом, позволил вратарю забрать.
Сразу после эпизода Матвей с Рамиресом улыбнулись друг другу – момент правда забавный и очень необычный.
В том числе и это помогло «Краснодару» снова выиграть.
• Краснодарцы победили в шестом из семи последних матчей: после двух подряд потерь (ничья с «Факелом» и разгром от «Спартака») обыграли «Урал», «Локомотив», «Оренбург», «Торпедо» и теперь «Сочи» в чемпионате, а также «Химки» в Кубке России. На этом отрезке была только одна ничья – на выезде с «Динамо».
• Эдуард Сперцян забил седьмой мяч в сезоне, он сравнялся с Квинси Промесом в гонке бомбардиров – но спартаковец выше, потому что у него все мяч с игры (у краснодарца три – с пенальти).
• Олакунле Олусегун уже второй раз в сезоне участвует в двух голах за матч: месяц назад он сам дважды забил «Локомотиву», теперь сделал 1+1. Суммарно у 20-летнего нигерийца, которого подтянули к основе в прошлом сезоне при отъезде большинства легионеров, 3+2 в этом чемпионате.
Благодаря победе «Краснодар» как минимум временно сравнялся с «Зенитом» по очкам, на одно опережают «Спартак» и на три – ЦСКА. Учитывая, что «Спартак» и «Зенит» играют в воскресенье вечером между собой, позиция краснодарцев сильно не ухудшится.
Им самим дальше играть в гостях с ЦСКА – как раз отличный тест на способности к борьбе за медали.
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Волков, Панталеао, Бородин (Литвинов, 46), Рамирес, Кривцов, Черников (Баняц, 17), Сперцян (Якимов, 89), Ионов, Кордоба, Олусегун (Ахметов, 84).
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Сочи –
Адамов, Юрганов, Дркушич, Мещанинов, Маргасов, Нобоа, Терехов, Макарчук, Сарвели (Бурмистров, 56), Юсупов, Мелкадзе (Жоаозиньо, 84).
Фото: vk.com/fckrasnodar
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