День разгромов в РПЛ – 4:0, 5:1 и 4:1 подряд. В туре аж 5 крупных побед и 4 гола в среднем за игру

Ярко!

Воскресенье в Мир РПЛ вышло очень сочным: «Зенит» и «Краснодар» накидали накидали соперникам по четыре, «Локомотив» с гениальным Иваном Игнатьевым вообще заколотил пять.

Давайте зафиксируем главное.

• «Зенит» не сразу, но взломал «Урал». После одного удара за первый тайм петербуржцы все-таки включились во втором. Раньше, чем в прошлом туре против «Торпедо» – поэтому нервничали меньше и забить смогли в два раза больше. Пробили новую команду Виктора Гончаренко на 50-й, добавили через четыре минуты, потом еще через шесть, а вообще четыре гола уместились в 22 минуты. У Малкома дубль, он снова главный герой.

• «Локомотив» убрал «Оренбург» хет-триком Игнатьева за 11 минут! Тем, что происходило в «Лужниках», мы уже подробно насладились и тут с отдельными видео всех голов Ивана, и тут с тактическим разбором его мячей – мнного любопытных деталей о том, как классно форвард открывался за спины защитников и вообще наказывал «Оренбург» за ошибочный прессинг-план на эту игру. Гирано Керк в начале второго тайма и Антон Миранчук с пенальти в самом конце довели до таких ярких 5:1.

• «Краснодар» утопил «Торпедо» дублем Сперцяна. Эдуард забил сначала с игры, классно разобрался после паса Джона Кордобы, а потом положил фирменный штрафной, над стенкой в самую девятку без шансов для вратаря. И пропустили-то весьма нелепо: из-за рикошета при подаче обычного штрафного мяч полетел так странно, что Матвей Сафонов не дотянулся выбить, а Никита Кривцов внес в свои ворота, потому что не успел увернуться. Еще из приятного: у Кордобы гол второй матч подряд, а Ильзат Ахметов забил за «Краснодар» впервые.

Жаль, что при главной афише тура в Ростове – нули с весьма закрытым футболом.

Хотя даже там наш тактический автор Илья Васильев высмотрел жемчужный эпизод.

Итого в 7-м туре сразу пять разгромов: еще в пятницу «Сочи» выиграл у «Химок» – 4:1, а в субботу с таким же счетом «Спартак» победил «Факел» в Воронеже.

Суммарно за тур забили 32 мяча – ровно по четыре в среднем на матч. Чуть более скромных «Ахмат» с «Крыльями» (1:2) и нулевых ростовчан с ЦСКА компенсировали как раз разгромы.

А еще потеря очков ЦСКА означает, что в следующем туре нас ждет матч четко между первой и второй командами – армейцы не сравнялись со «Спартаком».

Спартаковцы принимают «Зенит» ровно через неделю – в следующее воскресенье.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев