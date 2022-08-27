В Лиге Европы будет русская группа – в ней сразу и Головин, и Черчесов, и Пруцев. А Хайкин попал на «Арсенал»

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Российских клубов в этом году не будет в еврокубках, но благодаря жеребьевке в Лиге Европы есть целая группа, за которой интересно последить отечественным болельщикам.

Речь про Группу Н, в которой играют:

• «Монако» с Александром Головиным в составе;

• «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов;

• «Црвена Звезда», в которую этим летом перешел Егор Пруцев;

• «Трабзонспор» – чемпион Турции, в которой теперь играют Дзюба, Оздоев и Кудряшов (как мы выкрутились, а?)

Вообще, если уж на то пошло, то «Трабзонспор» – самый близкий для российского футбола клуб Турции. Оттуда напрямую пришли Фатих Текке и Гекдениз Карадениз, а Юсуф Языджи, зажигавший в ЦСКА в прошлом сезоне, – воспитанник клуба. Да и в Лиге Европы команда оказалась из-за того, что проиграла «Копенгагену», а один из голов забил Виктор Классон.

Как дела у наших из группы Н: Черчесова обвиняют в скуке, Головин не травмирован

• Проще всего начать с Егора Пруцева. Брат полузащитника «Спартака» приехал в «Црвену Звезду» этим летом из «Сочи». За 19-летнего полузащитника «Сочи» сербы заплатили 1 млн евро. Но в новом клубе Егор пока даже ни разу не попал в заявку.

Пока рассуждать о достижениях Пруцева на сербских полях поводов нет, можно прочитать подробнее про сам переход.

• Александр Головин и его «Монако». Клуб из маленького и очень богатого княжества стартовал не очень хорошо – в пяти матчах только одна победа (2:1 в первом туре над «Страсбуром»). Так совпало, что это единственный матч, в котором русский полузащитник не принимал участия из-за дисквалификации.

В трех встречах Головин выходил в стартовом составе (2 ничьи и поражение от «ПСВ» в квалификации ЛЧ), еще в одной вышел на замену, но все равно не особенно помог – «Монако» дома влетел «Лансу» 1:4. У Александра пока ни одного результативного действия. Впрочем, с ними туго и у всей остальной команды.

Главная радость – Головин с марта обходится без травм. Это приятно, учитывая проблемы прошлых сезонов. Теперь появилась другая проблема – у Александра есть пара серьезных конкурентов. На место слева в атаке (а именно там используют россиянина) претендуют Софьян Диоп и новичок Такуми Минамино.

Так что Головину надо бы поскорее набрать форму и застолбить за собой место в старте.

• А как дела у Станислава Черчесова в Венгрии? Тренер с ходу выиграл чемпионат и кубок страны, но второй сезон начался не так удачно. Точнее, неудача всего одна – вылет из квалификации Лиги чемпионов от азербайджанского «Карабаха» (1:1 и 1:3).

Денис Романцов поговорил с венгерскими журналистами и болельщиками, и они сошлись во мнении, что Черчесов хорошо поддерживает дисциплину в команде и организует оборону, но в атаке нет никакой идеи – бывший тренер сборной России скорее полагается на индивидуальные качества игроков.

«Пока болельщики относятся к Черчесову терпеливо, – говорит журналист Арон Араньоши. – Он выиграл чемпионат с Кубком, но игру его команды часто критикуют. В атаке остались старые проблемы: никакого билдапа, только индивидуальные усилия. Сомневаюсь, что поражение от «Карабаха» приведет к увольнению Черчесова. Руководство и болельщики утешатся выходом в группу Лиги Европы».

Кстати, «Карабах» в итоге попал на «Викторию Пльзень» в раунде плей-офф – и был очень близок к выходу в групповой этап ЛЧ. В принципе, с таким соперником и «Ференцварош» Черчесова мог пободаться.

Что в других группах: Хайкин против «Арсенала», «МЮ» против «Шериффа»

Одной только группой Н представительство россиян в Лиге Европы не ограничилось. Спасибо «Буде-Глимту» и вратарю Никите Хайкину. Чемпион Норвегии до последнего рубился за групповой этап Лиги чемпионов. В домашнем матче загребское «Динамо» обыграли 1:0, в ответном проиграли в дополнительное время.

К Хайкину никаких претензий – наоборот, Никита тащил и даже в эпизоде с решающим голом сначала нейтрализовал выход один на один. Российский кипер – железный игрок основы «Буде-Глимта». Но команда в этот раз попала в очень непростую группу с «Арсеналом», «ПСВ» и «Цюрихом». Выйти в плей-офф ЛЕ будет очень непросто.

Другие интриги группового этапа:

• Мощная группа у «Манчестер Юнайтед»: очень крепкий «Сосьедад», умеющий удивлять «Шериф» и кипрская «Омония».

• «Фейеноорд», проигравший «Роме» в финале Лиги конференций-2021/22, сыграет с другой римской командой – «Лацио».

• Выбивший Черчесова «Карабах», за который играет бывший футболист российской молодежки Рамиль Шейдаев, попал к титулованному «Олимпиакосу» и крепким «Нанту» и «Фрайбургу».

• Немецкий «Унион» символично столкнулся с бельгийским «Юнионом». Заметное противостояние: у одних невероятные болельщики, которые помогали отстраивать стадион, у других трансферная политика строится на компьютерных алгоритмах, которые предлагают лучшие варианты среди бесплатных игроков.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; crvenazvezdafk.com; fradi.hu; glimt.no