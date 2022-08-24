Карпину все равно, Романцев грустит, Глушаков благодарит. Что говорят об уходе Федуна из «Спартака»

«Ушел и ушел. Федун и Федун».

Уход Леонида Федуна из «Спартака» – главная тема недели в российском футболе. Естественно, ее активно обсуждают все: кто-то благодарит бывшего владельца, кто-то радуется смене власти, кто-то рассуждает о будущем.

Ярких высказываний хватает – мы собрали их в этом посте.

Валерий Карпин: «Ушел и ушел. Его слова про «сбитого летчика»? ###, вы что, издеваетесь, какая обида может быть у меня? Миллион раз уже все сказано было.

Для меня Федун не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Еще раз: ну, ушел и ушел – дальше-то что? Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с «Лукойлом» для «Спартака». Я ему благодарен, что в «Спартаке» провел столько времени. Это личное».

Станислав Черчесов: «Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия – это актив на годы для будущего поколения красно-белых.

Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов. Пожелаю Федуну и его семье удачи. Нет никаких сомнений в том, что он всегда будет оставаться верным поклонником «Спартака».

Массимо Каррера: «Я не знаю, какова причина ухода Федуна. Но мне безумно жаль, что Леонид Арнольдович покинул клуб. Надеюсь, тот, кто придет на его место, будет так же любить клуб! Федун любит «Спартак» и является его главным болельщиком. Он очень много сделал для вывода клуба на высший уровень! Несмотря на все усилия и деньги, которые он вложил, он выиграл меньше, чем заслуживал.

Мои отношения с ним были превосходными, у меня никогда не было никаких проблем, я всегда буду благодарить его, потому что он дал мне силы и мужество, чтобы совершить скачок от помощника до тренера! Желаю ему всего наилучшего в его будущем!»

Рауль Рианчо: «Когда он встречался с командой, то был дружелюбным человеком. У него наверняка есть какие-то личные причины. Это президент, который позволяет работать. Я никогда не видел, чтобы он в раздевалке давил на тренеров и влиял на их решения. Мы должны уважать такой шаг Леонида Арнольдовича».

Олег Романцев: «Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми. В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходом. Желая ему всего самого лучшего, все-таки не могу не сказать: «Эх, не вовремя».

От тренеров – к футболистам (некоторые из них побывали в обеих ролях в «Спартаке»). Тут тоже тон скорее благодарный. Хотя и критиков хватает.

Андрей Тихонов: «По спортивным моментам результаты, конечно, не впечатляют. Федуну можно сказать только спасибо за то, что он так много делал для «Спартака», столько лет жизни потратил».

Егор Титов: «Если подводить итоги 20 лет Федуна в «Спартаке», то из плюсов, конечно, надо выделить чемпионство в 2017 году и два Кубка России. Наверное, для такого клуба это мало. При Федуне у клуба появился свой стадион и новая база в Тушино.

В качестве тренера в «Спартаке» при Федуне я проработал всего год, а в основном наблюдал за клубом со стороны. В мою эру футболиста у «Спартака» были времена намного ярче, чем у Федуна – хозяина клуба. Мне тяжело осознавать, что за 20 лет команда выиграла только одно чемпионство».

Денис Глушаков: «С ним ушла целая эпоха в «Спартаке», ведь он почти 20 лет проработал в клубе. Были хорошие и плохие результаты, яркие победы и обидные поражения. Спасибо ему за красивый стадион: наконец‑то у «Спартака» появился собственный дом, о котором миллионы болельщиков мечтали долгие годы и будут помнить всегда.

Он всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик. Так что от общения с ним у меня только положительные впечатления. И я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон».

Роман Павлюченко: «Это человек, который хотел видеть меня в команде, платил деньги. Ко мне Федун относился хорошо. Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо!

Я слышал, что болельщики просили Федуна продать «Спартак». Ну… Вот он и уходит. Посмотрим, что дальше будет. Федун внес большой вклад в клуб. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будут его вспоминать как хорошего человека»

Самюэль Жиго: «Я узнал о решении Федуна, я уважаю его решение. Просто хочу сказать ему спасибо за все, что он сделал для «Спартака». Он всегда выкладывался по максимуму. Желаю ему всего наилучшего в будущем!»

Александр Мостовой: «Эмоций никаких. Единственное, что это произошло в день моего рождения. Федун сделал много хорошего для красно-белых, единственный минус – результаты команды и минимальное количество трофеев.

Учитывая уровень отечественного футбола, это ужас. Просто кошмар. С такими возможностями и деньгами можно было выиграть как минимум пять комплектов золотых медалей».

Фернандо Кавенаги: «Я прочитал новости о его уходе из «Спартака». Могу сказать только слова благодарности Федуну, отличный руководитель и большой профессионал. Я очень рад, что мы знакомы с ним. Желаю ему больших успехов во всем, что будет на его жизненном пути».

Игнас Дедура: «Федуну давно надо было уходить, у него было много странных решений по тренерам. Возможно, теперь «Спартак» будет лучше. Это клуб с великой историей и амбициями, и трех титулов за столько лет очень мало».

Алексей Ребко: «Поживем – увидим, как говорится. Может, еще Федуна будем вспоминать как хорошего президента, но в футболе он ничего не понимал».

Среди болельщиков развернуто высказался комментатор Александр Шмурнов – выдал большой монолог, в котором объяснил, почему Федун продал «Спартак». А так отношение болельщиков к фигуре бывшего владельца выразил Сергей Белоговцев.

Сергей Белоголовцев: «Леонид Арнольдович – как Михаил Горбачев, фигура противоречивая. Кто-то ему бесконечно благодарен, кто-то его постоянно ругает. То, что «Спартак» за это время выиграл всего три трофея, – стыдно, конечно, для такого клуба, как «Спартак». При этом у нас есть свой стадион, один из лучших в Европе. За это Федуну можно сказать огромное спасибо. Поэтому однозначно трудно оценить».

Проводили Федуна и конкуренты – другие руководители клубов РПЛ.

Александр Медведев, президент «Зенита»: «Когда такие знаковые фигуры покидают свое место, на котором проработали целых 18 лет, всегда нелегко свыкнуться с этим. Печальная новость. Это была целая эпоха: менялись поколения, сменилось несколько составов футболистов. Мне неизвестно, почему было принято такое решение.

Леонид Арнольдович сделал очень много, как для «Спартака», так и для всего российского футбола в целом! Его будет нам не хватать. Надеюсь, что он не перестанет интересоваться футболом и ходить на матчи. Мы всегда ждем Леонида Арнольдовича вместе с его спутницей на любом матче у нас на «Газпром Арене».

Андрей Червиченко, бывший владелец «Спартака»: «На мой взгляд, теперь не будет негативного влияния неразбирающегося человека на футбольные процессы. Тем не менее пинать раненого льва и кидать грязью в уходящего человека – это последнее дело. Ему нужно сказать слова благодарности за проделанную работу.

Получилось как получилось. Если мы в целом говорим о футбольном клубе, то успехи же очевидны. И речь идет не только о последних годах, когда появились трофеи. Часто удавалось серебро завоевывать и успешно в еврокубках выступать. Разве это не достижения? Просто мы говорим о «Спартаке», а значит, планка выше».

Ольга Смородская, бывший президент «Локомотива»: «Леонид Арнольдович очень долго занимался «Спартаком». Были взлеты и падения. Футбол он безусловно любил. Но стабильности у него не получилось. Сейчас в «Спартаке» будет перезагрузка, которая пойдет на пользу клубу. Дальше будет лучше.

Пора и Зареме уйти, и Леониду Арнольдовичу. Клуб тогда будет нормально развиваться. А то устроили какой-то цирк! Без сомнений, стадион – это светлое пятно. Стадион отличный! За много лет нужно было что-то сделать».

Евгений Гинер, президент ЦСКА: «Хочет – уходит, не хочет – не уходит. У меня никаких эмоций».

На очереди – высказывания официальных лиц российского спорта. Вот так высказались министры спорта – действующий и бывший.

Виталий Мутко, бывший президент РФС и министр спорта РФ: «Леонид Арнольдович был безгранично предан «Спартаку». Столько переживаний, столько эмоций. Сделал много хорошего. Всем хочется результата любой ценой, но он проделал огромную работу. А для успеха нужно несколько факторов.

За время Федуна в «Спартаке» в России разорились десятки клубов, а «Спартак» всегда был «Спартаком». Ему хотелось лучшего результата, но таков путь – ошибки всегда будут. Федун оставил часть сердца и души в клубе. Он не бросил «Спартак».

Олег Матыцин, министр спорта РФ: «На протяжении всех 18 лет руководства «Спартаком» Леонид Федун отдавал клубу много времени, энергии, сил, искренне переживал за результаты команды во всех турнирах.

Благодарю Леонида Арнольдовича за весомый вклад в развитие «Спартака» и отечественного футбола. Команде и всем болельщикам «красно‑белых» я желаю сохранять и приумножать свои богатые традиции, всегда находиться в топе и вместе радоваться долгожданным победам».

А глава Премьер-лиги вообще предложил поставить Федуну памятник.

Александр Алаев, президент РПЛ: «Благодаря Леониду Федуну у «Спартака» появился стадион – точка. Уже за одно это ему можно поставить памятник при жизни. Надеюсь, что клуб останется таким же устойчивым и конкурентоспособным при новых акционерах».

На этом предложения не закончились, правда конструктива не получилось – предложение Гаджи Гаджиева разнес Дмитрий Губерниев.

Гаджи Гаджиев, футбольный тренер: «Конечно, надо Федуну вручить награду, любая большая личность противоречива. Мы знаем, что в адрес Леонида Арнольдовича было много критики со стороны специалистов, в основном это было связано со спортивными достижениями.

Федун отдавал «Спартаку» сердце и финансы, построил стадион, при нем команда выиграла чемпионство. Такие люди, как Федун, заслуживают уважения. Нужно рассматривать вопрос о вручении награды Федуну, он заслужил это»

Дмитрий Губерниев, телеведущий: «Я знаю огромное количество людей, которые тратят деньги на российский футбол. В том числе и госкомпании. Не очень понимаю, чем нужно наградить Федуна, орденом сутулого? Медали за службу РФС, вроде, нет. Это был его бизнес, он вполне достойный человек. Пусть продолжает работать в прекрасной нефтяной компании, акционером которой являюсь и я.

Нас тоже можно наградить за то, что мы терпели этот «Спартак», и миллионы болельщиков. Я уже ставил оценку «три» за игру «Спартака», но там была инфраструктура, был стадион. Это же бизнес-проект. Не будем забывать, что помимо стадиона был и еще огромный жилой массив. Я так понимаю, что Федун не только тратил, но и зарабатывал.

Надо сказать спасибо человеку, у него было свое видение футбола. Может быть, следующий человек, который будет заниматься оперативным управлением, будет настолько плох, что мы еще вспомним Федуна. Хочу сказать ему спасибо и пожелать счастья в семейной жизни!»

Фото: globallookpress.com/Nataliya Kondratenko/Russian Look