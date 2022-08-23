Кристиан Нобоа хочет в ЦСКА (или «Зенит») и воюет с руководством «Сочи» – уверен, что клуб блокирует его трансфер

Возможно, пытается выбить новый контракт.

Полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в прошлом сезоне признали лучшим игроком РПЛ – в РФС оценили вклад эквадорца в то, что сочинская команда забралась на второе место в чемпионате. Успешный сезон, похоже, не вдохновил Нобоа на новые подвиги с «Сочи» – Кристиан отчаянно пытается покинуть клуб.

Нобоа не попадал в стартовый состав «Сочи» в первых двух турах. До этого он говорил про варианты с ЦСКА и «Зенитом»

О возможном уходе из команды Нобоа начал говорить в начале июля – не исключал, что может оказаться в ЦСКА. Об этом он рассказал «РБ Спорт» – а в том же интервью заявил, что готов перейти в «Зенит» и вообще хочет завершить карьеру в Санкт-Петербурге. «Зенит» рассматривал кандидатуру эквадорца, но только в случае ухода Вендела. После того, как бразилец продлил контракт, интерес петербуржцев к Нобоа заглох.

Первые два матча «Сочи» в чемпионате Нобоа начинал со скамейки запасных – с «Торпедо» вышел на тайм (и отдал голевую), а с ЦСКА провел лишь 18 минут. Видимо, это сильно ударило по амбициям Кристиана – после ЦСКА он сказал: «Не знаю, почему тренер не видит меня в основе «Сочи». Я 4 недели был с командой».

Прошло два дня – но градус недовольства Нобоа только поднялся. «Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Думал ли я уже о продлении контракта с «Сочи»? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю? Посмотрим, что будет дальше», – жаловался Кристиан.

Тренер «Сочи» объяснил, что конфликта нет – Нобоа просто не набрал форму

Неоднозначные комментарии полузащитника заставили вмешаться в ситуацию главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина – он попытался разрядить обстановку.

«Футболист может говорить то, что ему хочется. У нас немного другая ситуация. Крис в нашей команде, Крис тренируется с нами, на всех играх с нами. Он выходит играть. Я не вижу никакой проблемы. Недопониманий между мной и Нобоа нет. У нас рабочая обстановка и атмосфера. Безусловно, рассчитываю на Кристиана. Мы рассчитываем на любого футболиста, кто у нас есть, кого мы оставили, кто тренируется и кто помогал в том году подняться на высоту, которая была в том сезоне», – сказал Гаранин.

Также главный тренер «Сочи» подробно объяснил, почему Нобоа мало играл в первых двух турах.

«Кристиан еще не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. Не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть», – говорил Гаранин.

В следующих 4 турах Нобоа забил 4 гола – но все равно хочет уйти

В следующих четырех турах Нобоа выходил в стартовом составе и играл без замен – сделал дубль в игре с «Ахматом» и забил по голу «Пари НН» и «Ростову». Отличный перфоманс не повлиял на желание эквадорца уйти из клуба.

В комментарии «РБ Спорт» после матча со «Спартаком» Кристиан заявил, что его не отпустили в ЦСКА и «Зенит», а Metaratings выкатил инсайд, что трансфер в «Зенит» заблокировал владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

Гаранину снова пришлось объясняться: «Я не считаю, что Нобоа [сказав, что его не отпустили в ЦСКА и «Зенит»] повел себя непрофессионально. Если ему задали вопрос про предложения и он честно ответил – в этом нет ничего зазорного».

Слова Гаранина как будто окончательно развязали Нобоа руки – вскоре в его твиттере появился ретвит поста аккаунта xDoTeS, где утверждалось, что армейцы предлагают 37-летнему хавбеку контракт на два года, а сам эквадорец уже дал согласие на переход.

В комментарии Metaratings Кристиан объяснил, что это цитата из интервью. «Во-первых, я дал это интервью давно. Во-вторых, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА, я ответил «да». Но «Сочи» не отпускает меня. Все знают об этом, это не новость», – сказал 37-летний полузащитник.

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Возможно, эквадорец и не хочет уходить, а пытается таким образом выбить новый контракт с «Сочи». Посмотрим, к чему приведет интенсивное давление на руководство.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Артур Лебедев