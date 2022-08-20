Чудо-гол Юсупова: красиво ушел от подката и закрутил в девять «Ростову»! Он забивает больше всех полузащитников РПЛ

А в «Динамо» у него даже случались панические атаки.

«Ростов» всего за 10 минут отыгрался с 0:2 против «Сочи», но заслуг Артура Юсупова это не отменяет. Он забил изящнейший гол – за последние пару сезонов Артур превратился в настоящего бомбардира.

Артур включился на 69-й минуте: красиво ушел от подката Даниила Глебова и подкрутил мяч в дальнюю девять.

Юсупов дебютировал в РПЛ еще в 2009-м, был важной деталью ярчайшего «Динамо» Силкина и мощного «Динамо» Черчесова, играл в «Зените» Виллаш-Боаша и даже ездил на Евро-2016.

Отличная карьера, но при этом о Юсупове всегда говорили меньше, чем о его атакующих партнерах.

Зрительское признание пришло в «Сочи», где Артур оказался в 31 год. Начиная с сезона-2020/21 Юсупов забил 17 голов (лишь 2 – с пенальти) в РПЛ. 15 голов с игры – первый результат в лиге среди полузащитников, на гол меньше забил Александр Ерохин.

Артур больше забивает из-за новой позиции инсайда и общего регресса РПЛ

В чем же секрет такой результативности? Отвечает сам Юсупов.

«Конечно, я не крайний полузащитник и не атакующий полузащитник в чистом виде. Например, мы могли меняться местами с Нобоа, при обороне я все равно опускался достаточно низко. Я даже сказал бы, что в похожей роли уже играл в РПЛ – в «Динамо» в 2014 году. Тогда в опорной зоне играли Денисов, Нобоа, Венкер, а я – повыше. Должен был искать мяч между линиями. Возможно, это вообще моя позиция, на которой нужно было играть изначально.

Позиция инсайда позволяет чаще оказываться в штрафной, поэтому и моментов больше. Когда у тебя пять моментов за сезон, естественно, очень хочешь забить при любой возможности. У меня так: когда сильно хочешь, не получается. Да, концентрация нужна, но вместе с ней – и спокойствие. В «Сочи» я чувствую доверие тренеров, партнеров – нет страха ошибиться», – рассказывал Артур в интервью Александру Дорскому.

Еще одна причина – в регрессе РПЛ. «Мои два сезона в «Сочи» – яркость и голы, но тогда был совсем другой уровень. Условно, в 2022-м в РПЛ у тебя есть четыре секунды, чтобы подумать, а в 2014-м была одна-две. Раньше нужно было быть атлетом – теперь можешь выигрывать только за счет опыта.

«Сочи» – яркий пример. У нас почти всем за 30 лет, а мы заняли второе место. У нас много скоростных игроков? Нет, зато много думающих. Думаю, семь-восемь лет назад этого было бы недостаточно для топ-3», – рассуждает Юсупов.

В «Динамо» у Юсупова даже случались панические атаки

«Фанаты «Динамо» посчитали, что я их предал. У меня другое мнение, но у каждого своя правда. Да, есть такие, как Игорь Акинфеев, который всю жизнь провел в одном клубе. Хотелось бы стремиться к этому. Но в 2015-м «Динамо» изначально не высказывало сильного желания продлить со мной контракт.

После возвращения в «Динамо» у меня начались панические атаки. Переживал из-за ситуации с фанатами, из-за того, что не было результата при неплохой игре. Пару месяцев было непросто, хотя не пропускал тренировки и матчи.

Мои панические атаки – ничего сверхъестественного, пена изо рта не идет. Ночью потряхивало, несколько раз прямо жестко. Однажды даже скорую вызывал. А так обычно – плохой сон, проблемы с дыханием. Не понимаешь, что с тобой происходит – и начинаешь сам себя накручивать», – сказывал Артур.