Тур РПЛ только начался, а уже два спорных решения: не назначили пенальти в ворота «Урала» и удалили Мампасси за фол в центре поля

В субботу в РПЛ снова обсуждали судей. И для этого «Спартаку» даже не надо было выходить на поле.
Рука в штрафной «Урала» и нет пенальти
Матч 6-го тура Мир РПЛ между «Уралом» и «Пари НН» закончился победой гостей – 1:0. И не обошелся без спорных решений.
На 69-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев стремительно ворвался в штрафную и пробил по воротам. На пути мяча встал защитник «Урала» Алексей Герасимов – в динамике показалось, что игрок сыграл рукой.
Повторы убедили, что Герасимов рукой преградил удар, который шел в створ ворот Ильи Помазуна.
После того, как мяч ушел на угловой, главный арбитр матча Кирилл Левников долго слушал подсказки ассистента на ВАР Виталия Мешкова. В итоге никакого пенальти.
Мы не знаем текущих рекомендаций, которые российские арбитры используют в качестве трактовок для игры рукой, но в открытом доступе есть критерии Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) от 2021 года.
Согласно инструкциям IFAB, пенальти за игру рукой должен назначаться в следующих случаях:
• когда игрок умышленно касается мяча или делает движение к мячу кистью или рукой;
• когда выставленная рука, в которую попадает мяч, делает тело неестественно больше.
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Удаление Мампасси за отмашку
Другое сомнительное решение судьи приняли через час с небольшим уже в другом матче. При счете 2:0 в пользу «Локо» Резиуан Мирзов по флангу рвался к выходу один на один, но получил по лицу от защитника «Локомотива» Марка Мампасси.
Судья Иван Сиденков дал игроку «Локомотива» желтую, но дальше ВАР Артем Любимов подозвал его к монитору – а значит, увидел грубую ошибку главного.
Сиденков больше двух минут смотрел повтор и, вероятно, обращал внимание на две вещи.
1. Лишил ли Мампасси Мирзова явной голевой возможности? Эпизод просматривали с общего плана около 10 раз.
2. Дальше судья посмотрел крупный план – вероятно, оценивал грубость отмашки.
Итог: Сиденков поменял решение и показал Мампасси красную.
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Кстати, судья Сиденков принял странное решение и во втором тайме: после фола «Локо» мяч остался у «Химок», рефери не остановил игру, но футболист подмосковной команды этого не заметил и разыграл штрафной. Дмитрию Баринову это не понравилось – и он получил желтую.
«Ну мы не можем доказать ничего». Показали переговоры ВАР в момент отмены гола ЦСКА – явной ошибки не было
Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»
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