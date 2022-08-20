Тур РПЛ только начался, а уже два спорных решения: не назначили пенальти в ворота «Урала» и удалили Мампасси за фол в центре поля

В субботу в РПЛ снова обсуждали судей. И для этого «Спартаку» даже не надо было выходить на поле.

Рука в штрафной «Урала» и нет пенальти

Матч 6-го тура Мир РПЛ между «Уралом» и «Пари НН» закончился победой гостей – 1:0. И не обошелся без спорных решений.

На 69-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев стремительно ворвался в штрафную и пробил по воротам. На пути мяча встал защитник «Урала» Алексей Герасимов – в динамике показалось, что игрок сыграл рукой.

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Повторы убедили, что Герасимов рукой преградил удар, который шел в створ ворот Ильи Помазуна.

После того, как мяч ушел на угловой, главный арбитр матча Кирилл Левников долго слушал подсказки ассистента на ВАР Виталия Мешкова. В итоге никакого пенальти.

Мы не знаем текущих рекомендаций, которые российские арбитры используют в качестве трактовок для игры рукой, но в открытом доступе есть критерии Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) от 2021 года.

Согласно инструкциям IFAB, пенальти за игру рукой должен назначаться в следующих случаях:

•‎ когда игрок умышленно касается мяча или делает движение к мячу кистью или рукой;

•‎ когда выставленная рука, в которую попадает мяч, делает тело неестественно больше.

Что думаете?

Был пенальти?

Удаление Мампасси за отмашку

Другое сомнительное решение судьи приняли через час с небольшим уже в другом матче. При счете 2:0 в пользу «Локо» Резиуан Мирзов по флангу рвался к выходу один на один, но получил по лицу от защитника «Локомотива» Марка Мампасси.

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Судья Иван Сиденков дал игроку «Локомотива» желтую, но дальше ВАР Артем Любимов подозвал его к монитору – а значит, увидел грубую ошибку главного.

Сиденков больше двух минут смотрел повтор и, вероятно, обращал внимание на две вещи.

1. Лишил ли Мампасси Мирзова явной голевой возможности? Эпизод просматривали с общего плана около 10 раз.

2. Дальше судья посмотрел крупный план – вероятно, оценивал грубость отмашки.

Итог: Сиденков поменял решение и показал Мампасси красную.

Ваше мнение?

Была красная?

Кстати, судья Сиденков принял странное решение и во втором тайме: после фола «Локо» мяч остался у «Химок», рефери не остановил игру, но футболист подмосковной команды этого не заметил и разыграл штрафной. Дмитрию Баринову это не понравилось – и он получил желтую.

Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»