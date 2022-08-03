Гасперини тормознул трансфер Миранчука в «Торино». Возможно, всего на пару часов

Когда казалось, что аренда Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» уже неизбежна, из Италии прилетели тревожные новости.

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси сообщил, что трансфер Миранчука заблокировал главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини. «Мы вели переговоры с «Торино». Но в ходе продолжительной беседы тренер попросил нас сохранить Миранчука. На данный момент операция приостановлена. Гасперини попросил нас удержать игрока», – сказал Перкасси.

За день до этого заявления журналист Джанлука Ди Марцио объявил, что медосмотр россиянина для туринского клуба был отложен, так как «Аталанта» еще не дала окончательного согласия на его уход.

Тем не менее 1 августа технический директор «Торино» Давиде Ваньяти в комментарии «Чемпионату» подтвердил приобретение Алексея: «Да, мы подписываем Миранчука. Это аренда или полноценный трансфер? Это аренда с правом выкупа».

При каких условиях переход Миранчука все же может состояться?

Формулировка Перкасси не подразумевает того, что Миранчук ни при каких условиях не покинет «Аталанту» в это окно – многое зависит от других трансферов бергамасков. В общении с прессой Лука намекнул, что переход Алексея все же может остаться. « Пока что мы заморозили сделку с «Торино» по Миранчуку, но рынок находится в постоянном движении. Посмотрим, что произойдет », – сказал генеральный директор «Аталанты»

Тот же Ди Марцио пишет, что «Аталанта» будет блокировать переход Миранчука ровно до тех пор, пока не состоится трансфер Адемолы Лукмана из «Лейпцига». А состоится он, видимо, очень скоро: Фабрицио Романо пишет, что «Аталанта» уже согласовала сумму трансфера – Лукману осталось только пройти медосмотр и подписать контракт.

Правда, Перкасси говорит, что переход Лукмана не означает, что Миранчук обязательно уходит – могут остаться оба.

Также есть версия, что блокировка трансфера Миранчука «Аталантой» произошла из-за неясности по поводу покупки форварда «Интера» Андреа Пинамонти. По информации Tuttosport, бергамаски уже были готовы закрывать сделку по Пинамонти, но в погоню за игроком внезапно вклинился «Сассуоло». Перкасси же сказал, что Андреа в данный момент не является целью «Аталанты».

Кто в обойме «Аталанты» на позицию Миранчука?

Ситуацию осложняет вероятный уход Йосипа Иличича – об этом тоже рассказал Перкасси. Словенец и россиянин играют на похожих позициях – уход обоих сильно ударит по вариативности команды Гасперини.

При этом уход Иличича может привести к тому, что «Торино» сам откажется от Миранчука. Если Иличич перейдет в «Болонью», тогда «Болонья» отпустит Орсолини в «Торино», и второй левоногий треквартиста уже будет необязателен.

Есть новости и про других конкурентов Миранчука, судьба которых может повлиять на его переход – Маттео Пессина, например, укатил в аренду в «Монцу».

Итого: из форвардов и атакующих полузащитников под основу сейчас есть: Джереми Бога, Луис Муриэль, Дуван Сапата, Марио Пашалич, Руслан Малиновский (все они точно остаются), Сам Ламмерс, вот-вот будет Лукман и пока остаются Миранчук с Иличичем.

Каковы условия сделки с «Торино»? Кто-то еще претендовал на Алексея?

По сведениям TuttoMercatoWeb, «Аталанта» и «Торино» сошлись на аренде с правом выкупа за 12 млн евро. Помимо «Торино» игроком в это межсезонье интересовались еще три клуба Серии А – «Рома», «Верона» и «Болонья».

Что Гасперини говорил по поводу Миранчука?

Возьмем цитаты итальянского тренера о российском полузащитнике в течение сезона-2021/22.

Сентябрь 2021-го: «Для меня он не является загадкой, все зависит от ожиданий. Миранчук не является ведущим игроком «Аталанты», но он может им быть. Алексей может внести свой вклад в успехи команды, мы работаем в этом направлении – в том, чтобы заставить его прогрессировать».

Октябрь 2021-го: «Я не могу поставить в состав 25 футболистов. Еще будет время, когда смогут сыграть те, кто не так часто попадает в состав. Миранчук – порядочный парень. Все сводится к выбору тренера».

Декабрь 2021-го: «Алексей – очень сильный игрок, у него есть техника и талант. У него были сложности с адаптацией, в том числе и из-за языка. У него были проблемы и с английским, и с итальянским. Но Миранчук – скромный, хороший и вежливый человек, он относится ко всем с огромным уважением».

Январь 2022-го: «Что касается Миранчука, то пока он здесь, он здоров, в полном порядке. Пока он в моем распоряжении, я буду его задействовать. Я не могу знать, когда рынок отберет его у меня».

Зимой «Лацио» был готов арендовать Миранчука с правом выкупа за 10 млн евро, но Гасперини блокировал переход – из-за нестабильного ментального состояния Йосипа Иличича. В середине июля Джан Пьеро, отвечая на вопрос о будущем игроков «Аталанты», заявил, что Алексей этим летом может оказаться на трансферном рынке.

А что у Миранчука со статистикой в «Аталанте»?

В сезоне-2021/22 Алексей сыграл за бергамасков 943 минуты – забил два гола и отдал пять голевых передач. Из наиболее удачных перфомансов – дубль из ассистов в январском матче с «Удинезе» и 1+1 по «гол+пас» в февральской игре с «Сампдорией».

В одном из предсезонных матче перед стартом грядущего сезона Миранчук даже сделал хет-трик, когда «Аталанта» в контрольном матче разгромила «Раппресентатива Валь Сериана» со счетом 15:0.

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli / Stringer , Gabriele Maltinti / Stringer, Lukas Schulze / Stringer , Michael Regan, Alessandro Sabattini / Stringer; East News/Antonietta Baldassarre / Insidefoto/Sipa USA