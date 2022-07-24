Шесть разгромов в туре – рекорд РПЛ! Чаще четырех почти не случалось

Красиво.

РПЛ-2022/23 уже во втором туре подарила рекорд по разгромам – так закончились сразу шесть матчей из восьми.

Пять матчей закончились с разницей в три мяча, четыре – со счетом 3:0. Так «Зенит» разобрался с «Крыльями», ЦСКА – с «Сочи», «Оренбург» прибил «Урал», а «Химки» – «Пари НН».

«Спартак» обыграл «Краснодар» с разницей в три мяча, но пропустил. «Динамо» же победило с разницей в четыре мяча – хуже всех тур закончило «Торпедо».

Шесть разгромов в туре – рекорд РПЛ! Такого в истории лиги еще не случалось.

Четыре разгрома за тур – история регулярная, а вот в сезоне-2014/15 случился предыдущий рекорд – пять крупных побед. Но тогда (что удивительно) не было ни одной победы со счетом 3:0! И только одна – с разницей в три мяча (ЦСКА и «Торпедо» сыграли 4:1).

А вот в остальных было повеселее. «Спартак» в гостях разгромил «Рубин» 4:0, с аналогичным счетом на выезде «Зенит» выиграл у «Арсенала», а «Терек» дома – у «Амкара». А вот «Динамо» и «Ростов» устроили концерт – 7:3 с хет-триком Александра Кокорина.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов