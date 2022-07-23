«В России ситуация лучше, чем в Колумбии». Карраскаль настолько счастлив, что начал сезон с 2+1

Забил с паса Акинфеева.

ЦСКА начал сезон с двух побед с общим счетом 5:0 – после «Урала» (2:0) пострадал «Сочи» (3:0). Единоличное лидерство команды Федотова в Мир РПЛ – большая заслуга Хорхе Карраскаля.

• Колумбиец набрал 2+1 за два тура. Против «Урала» положил с пенальти, который сам и заработал. Против «Сочи» сначала красиво выкатил Хорхе Медине за спины защитникам, затем лично удвоил счет.

• В дебютной игре сезона он нанес невероятные 9 ударов, а сегодня с тремя снова стал лучшим в составе ЦСКА. И это не все.

• 5 успешных обводок из 5 попыток против «Урала», 5 из 8 против «Сочи».

• В обоих матчах дважды отбирал мяч – отличный результат для атакующего игрока.

Играет так задорно, что сочинцам забил с паса самого Акинфеева!

Кажется, Карраскаль очень счастлив в ЦСКА

Карраскаль перешел в ЦСКА 18 февраля. Сначала на правах аренды, но уже в мае с игроком подписали 4-летний контракт. За 11 матчей прошлого сезона колумбиец забил один гол, на старте нового – уже два. Хорхе адаптировался, радуется условиям в жизни в России и даже не думал уезжать.

Вот его цитаты за последние несколько месяцев:

24 апреля: «Москва отличный город, я на все 100% в своей тарелке! Здесь красиво и комфортно. Вообще ничего не знал про Москву, когда приезжал. Только то, что она где-то есть на этом свете – и все. Максимум – посмотрел фото в интернете.

Понимаешь, я легок на подъем, мне важнее самому приобщиться к культуре, прочувствовать местную жизнь, чем слушать чьи-то отзывы. Мечта всех южноамериканских мальчишек, которые выбирают футбол – играть в Европе. Два раза над предложением ЦСКА я не думал!»

4 мая: «Я чуть паниковал еще поначалу, когда только переходил из «Ривера». Но когда прилетел в Москву, понял: жизнь тут идет своим чередом. Все работает, функционирует. Да, с переездом в Россию у меня перестроился весь жизненный уклад. Но Москва – прекрасный, спокойный город. Здесь никто тебя не достает, не пытается вторгнуться в твою жизнь. Можешь спокойно пойти на ужин, и тебя не побеспокоят с автографами и фото. Это способствует душевному комфорту.

Здесь я уверен в завтрашнем дне, обрел стабильность. В Москве мне хорошо. Тренируюсь, соблюдаю режим, но и после тренировок, дома и на улице мне важно спокойствие и благополучие. Я это получаю. Могу чего-то не знать, но уверен: в России ситуация лучше, чем в Колумбии. Такие уж трущобы вряд ли встретятся. А у нас жизнь за последние 20 лет не сильно улучшилась».

Летом Хорхе прямо ответил, что не намерен уезжать. И даже подписал специальный документ, который это гарантирует.

– ФИФА объявила, что иностранные игроки РПЛ могут до 30 июня уйти из команд, приостановив действующий контракт. Не думали пользоваться этим правом?

– Не буду прибегать к этой возможности. У меня длительный контракт с ЦСКА. Очень рад играть в этой команде, я всем доволен и счастлив. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Ничего менять не собираюсь и не планирую куда-то уходить.

– Как ваши родственники в связи с известными событиями относятся к тому, что вы сейчас в России? Не отговаривали вас, например, не возвращаться после отпуска?

– Родители всегда переживают за детей. Я с 15 лет живу вне дома и привык нести ответственность за свои решения. Если я сделал выбор, подписав контракт с ЦСКА, то зачем что-то менять? Поначалу родители, конечно, волновались, но сейчас эта тема уже ушла.

Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если вдруг случится что-то из ряда вон выходящее, клуб не оставит нас и даже поможет с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив заботой и теплом, так что беспокоиться не о чем.

В Москве спокойная и стабильная жизнь, никаких проблем нет. Люблю футбол, а здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-то уезжать или прятаться? Не понимаю. Я здесь предельно счастлив.

— Правда, что ты подписал специальный документ и теперь не уедешь из ЦСКА?

— Да, это правда. Рад быть в ЦСКА. Я точно остаюсь.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф