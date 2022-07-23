«Факел» продал больше абонементов, чем все топ-клубы Москвы вместе взятые. Воронеж обожает футбол 💘

Fan ID сильно бьет по продажам абонементов.

«РБК» со ссылкой на источники рассказал о том, как с продажами сезонных абонементов обстоят дела в «Зените», «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА и «Динамо». Везде наблюдается серьезный спад – и на этом фоне выделился «Факел», который продал больше абонементов, чем все топ-клубы столицы вместе взятые.

Что с продажами абонементов у топ-клубов? Везде спад, «Спартак» зафиксировал падение в три раза

• «Спартак» продал чуть больше 3 тысяч абонементов. «Спрос упал в три раза. В доковидную эпоху (2019/20) мы реализовывали под 15 тысяч, сейчас наши болельщики протестуют, и их можно понять», – сказал один из источников в клубе.

• «Динамо» тоже реализовал чуть больше 3 тысяч – это повторение продаж в доковидный год. Однако в последние два года клуб усилили работу с болельщиками, поэтому цифра точно могла быть больше.

• ЦСКА продал больше 2 тысяч абонементов, хотя раньше реализовывал под 8 тысяч. «После тяжелых ковидных годов клуб надеялся, что сможет реализовать большее количество абонементов, но болельщики банально против Fan ID и не хотят приобретать из-за этого абонементы», – говорит один из источников в клубе.

• «Локомотив» скатился с привычных 4,5 тысяч проданных абонементов до чуть больше тысячи.

• У «Зенита» нет единого мнения внутри фан-движения – одни бойкотируют матчи уже сейчас, другие ходят на игры и выступают против Fan ID с трибун. Поэтому 10 тысяч не сильно удивляют – до ковида продавали 15.

Воронеж наслаждается футболом. Там били рекорды посещаемости ФНЛ – теперь активные фаны «Факела» бойкотируют Fan ID

Больше 11 тысяч проданных абонементов – для такого спроса сложилось сразу несколько факторов.

• Конечно, долгожданное возвращение в Премьер-лигу – «Факел» не играл там с 2001 года. В городе ажиотаж – болельщики заждались большого футбола.

• Красивое начало сезона – в первом матче воронежцы показали смелый футбол, забрав на выезде ничью с «Краснодаром» (2:2). Они единственные из новичков сдвинулись с нуля в первом туре – «Оренбург» и «Торпедо» проиграли, хотя играли дома.

• Воронеж – футбольный город. В тот же Краснодар команду с большим напутствием провожали фанаты. А в прошлом сезоне клуб доминировал на трибунах ФНЛ: в топ-20 самых посещаемых матчей сезона вошли сразу 10 со стадиона «Факела», в том числе лидер рейтинга (игру воронежцев с «Волгарем» посетило 7234 человека).

«На протяжении всего сезона говорим, что мы с болельщиками – единое целое. Команда с ними делит абсолютно все результаты. Мы болельщиков любим и ценим. Перед игрой вся команда ждала встречи с ними. И болельщики, как всегда, были на высоте. Поддержка невероятная!» – радовался после матча с рекордной посещаемостью главный тренер «Факела» Олег Василенко.

В прошлом сезоне фаны «Факела» даже протащили в топ-15 самых посещаемых матчей выездную игру с липецким «Металлургом». Матч собрал 4970 человек, около двух тысяч из которых приехали из Воронежа. Это самый массовый выезд в истории «Факела».

«Мы будто дома играли, – восхищался полузащитник воронежцев Олег Дмитриев. – Невероятно признательны всем, кто в выходной день приехал сюда поболеть за нас. У нас на домашних матчах лучшая атмосфера, это все знают, но и на выезде происходит что-то особенное. Слов не хватает, одни эмоции. Когда такое творится на трибунах, неважно, кто забивает, – мячи в ворота отправляет «Факел», Воронеж, наш 12-й игрок. Спасибо за поддержку!».

• Немаловажная деталь – стадион в Воронеже не вошел в число тех арен (Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи), где карта Fan ID требуется с 3-го тура.

«Факел» подключится ко второй половине, а пока клуб предусмотрительно продает абонементы только до конца года – то есть на 8 матчей против «Динамо», «Урала», «Спартака», «Локомотива», «Торпедо», «Зенита», «Ростова» и «Краснодара». Во время зимнего перерыва обладатели абонементов смогут продлить их, воспользовавшись приоритетным правом на сохранение мест. Однако какая-то часть болельщиков точно отвалится.

В середине июля фанаты «Факел» присоединились к бойкоту Fan ID. Они посетят стадион только в первой домашней игре – все-таки очень давно не видели родной клуб в РПЛ.

«Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учетом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.

Но есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению, и единственный компромисс – это проведение домашнего матча [3-го тура] с «Динамо» с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди. Активные ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС», – заявили фанаты воронежского клуба.

Фото: vk.com/pfcfakel; РИА Новости/Александр Вильф